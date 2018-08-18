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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 18 сер, 2020 10:42
xio13 написав:
Если продвинут возможность выселения должников из квартир. То рынок недвижки обвалится. Так как банки вывалят на рынок десятки тысяч кредитных квартир по тому же киеву, набраных в 2005-2010 годах..
Как не новость, так дупы растишек будут гореть.
Кстате по 100 гектар можно будеь купить на физика через год, это интереснее беспонтового бетона.
Какое однобокое восприятие мира. Там те ипотеки валютные, в лучшем случае, могут чуть пошевелить предложение в сегменте бабушатников. Зато отмена моратория показывает кредиторам, что эпоха дикого популизма во взаимоотношениях с должниками подошла к концу. Это очень важно в свете запуска массовой ипотеки.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 10:45
flyman написав:
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На Вєнік скільки років тягнуть метро? 5 чи 7, я не слідкую за тим напрямом. Підкажіть.
при Педалике темпы строительства метро такие фантастические, что ветку на "Авроры" можно ждать одновременно с открытием ветки на Троэщыну.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 10:45
Santehnik написав: zРадио написав:Santehnik
ваше владение деталями относительно некоторых стройплощадок несовместимо со статусом обывателя, пусть даже из строительного бизнеса. Или вы не скрываете, что являетесь сотрудником застройщика?
Я не обыватель, я инвестор который более года выбирал себе свой первый объект, а теперь коплю и выбираю себе следующий. Поэтому приходится немного изучать стройки и смотреть что продают в сегменте моего уровня - эконом / комфорт.
При этом я без понятия что происходит в объектах с ценником от 1500$ так как это не мой уровень.
Так подходить к покупке правильно. Узнать всё, посмотреть, походить, глянуть на план города, оценить перспективу. А можно по другому, выйти из метро и ткнуть в дом предварительно покрутившись три раза
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Додано: Вів 18 сер, 2020 10:52
Я от на eway бачу, що автбус 56 від Жуляни-1 до м.Іподром їде 10 хв.
$0,6 за дві поїздки.
Різниця в ціні новобудови в Жулянах і Республіці наразі більше $600 на м2.
За рік, нехай 250 днів здійснюються поїздки, тобто $150
А за 4 роки, окупиться різниця 1м2 кавалірки в Жулянах і 1м2 квартири в Республіці.
15 м2 (мінімальний розмір кавалірки) будуть окуповуватися 60 років.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 10:56
zРадио написав: Vlad442 написав:
Закон сохранения людей и квартир.
Есть квартиры, в них живут люди. Если этих людей выселить, они купят себе квартиру (может и свою) или начнут арендовать, заняв другую квартиру.
В результате всех этих перестановок ни количество квартир, ни количество живущих в Киеве не изменится, но у банков буду развязаны руки в предоставлении ипотеки.
Что касается ипотеки - каким образом отмена запрета на выселение валютных заемщиков оживит нынешний рынок, живущий без валюты уже 11 лет?
Никаких изменений в части процесса выселения гривневых ипотечников не происходило...
Это всем прекрасно известно. Просто поставь себя на место людей, определяющих стратегию банка в Украине. Какой-нибудь Набсовет или комитет по рискам Райффа или БНП Париба или любого другого. Им говорят из Украины: давайте кредитовать ипотеку. У них сразу перед глазами всплывает их опыт валютной ипотеки в Украине и новость о том, что мораторий продлен. Куда стремится их аппетит к риску в такой ситуации? И абсолютно неважно что речь теперь идет о гривневой ипотеке. Потому что важен прецедент. Если законы принимаются популистами, то никакой гарантии что завтра не примут мораторий на выселение должников по гривневой ипотеке у тебя нет. Совсем другое дело, когда в тот момент, когда ты принимаешь решение о кредитовании гривневой ипотеки, ты видишь, что усиливаются позиции кредиторов и ограничивается правовой беспредел.
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