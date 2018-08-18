Додано: Вів 18 сер, 2020 10:56

zРадио написав: Vlad442 написав: Закон сохранения людей и квартир.

Есть квартиры, в них живут люди. Если этих людей выселить, они купят себе квартиру (может и свою) или начнут арендовать, заняв другую квартиру.

В результате всех этих перестановок ни количество квартир, ни количество живущих в Киеве не изменится, но у банков буду развязаны руки в предоставлении ипотеки. Закон сохранения людей и квартир.Есть квартиры, в них живут люди. Если этих людей выселить, они купят себе квартиру (может и свою) или начнут арендовать, заняв другую квартиру.В результате всех этих перестановок ни количество квартир, ни количество живущих в Киеве не изменится, но у банков буду развязаны руки в предоставлении ипотеки.



Что касается ипотеки - каким образом отмена запрета на выселение валютных заемщиков оживит нынешний рынок, живущий без валюты уже 11 лет? Никаких изменений в части процесса выселения гривневых ипотечников не происходило... Что касается ипотеки - каким образом отмена запрета на выселение валютных заемщиков оживит нынешний рынок, живущий без валюты уже 11 лет?Никаких изменений в части процесса выселения гривневых ипотечников не происходило...

Это всем прекрасно известно. Просто поставь себя на место людей, определяющих стратегию банка в Украине. Какой-нибудь Набсовет или комитет по рискам Райффа или БНП Париба или любого другого. Им говорят из Украины: давайте кредитовать ипотеку. У них сразу перед глазами всплывает их опыт валютной ипотеки в Украине и новость о том, что мораторий продлен. Куда стремится их аппетит к риску в такой ситуации? И абсолютно неважно что речь теперь идет о гривневой ипотеке. Потому что важен прецедент. Если законы принимаются популистами, то никакой гарантии что завтра не примут мораторий на выселение должников по гривневой ипотеке у тебя нет. Совсем другое дело, когда в тот момент, когда ты принимаешь решение о кредитовании гривневой ипотеки, ты видишь, что усиливаются позиции кредиторов и ограничивается правовой беспредел.