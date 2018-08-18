Додано: Вів 18 сер, 2020 13:43

zРадио написав: И взяли вы его только с одной целью - чтобы по 5-и объявлениям, не подходящим даже под понятие выборки, крутить рынком и делать дурацкие выводы. Ой, в апреле было предложение за 87, а сегодня и за 100 нечего выбрать.



С таким же успехом можете открыть авто.риа и по динамике какого-то неликвида вроде Шевроле Беретта сделать вывод о динамике рынка автомобилей. Вам смешно? Напрасно - так же вы выглядите со своей трехой в Эврике... И взяли вы его только с одной целью - чтобы по 5-и объявлениям, не подходящим даже под понятие выборки, крутить рынком и делать дурацкие выводы. Ой, в апреле было предложение за 87, а сегодня и за 100 нечего выбрать.С таким же успехом можете открыть авто.риа и по динамике какого-то неликвида вроде Шевроле Беретта сделать вывод о динамике рынка автомобилей. Вам смешно? Напрасно - так же вы выглядите со своей трехой в Эврике...

Вы отрицаете факт, что цены не упали и все движения в рамках статистической погрешности?Я пишу, что вижу. К апреле-мае была небольшая коррекция цен продажи, временный провал на рынке аренды. Сейчас цены восстановились (выросли). По продажам доступных хороших вариантов нет. Аренда, несмотря на несезон, держит цены. Спрос есть , но экспозиция стала больше, чем раньше, но цены сделок вполне на уровне февраля.Еще раз повторю. В 08 и 14, когда было падение цен, оно началось сразу. В 08 более резко из-за панических продаж кредитчиков, в 14-15 цены сползали два года, но не было лага, тренд был виден сразу. Сейчас падения цен по итогам почти полугода нет, что позволяет предположить, что существенного падения не будет и в будущем.По поводу падения ВВП и безработицы - если я пару раз не постригся на карантине, парикмахеру плохо (кто-то временно даже съехал с аренды), владельцу салона плохо, его арендодателю плохо, но у меня количество долларов на покупку квартиры не изменилось. Даже если было в гривне, проценты за полгода практически компенсировали рост курса.