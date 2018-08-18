Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:..кажется что Флай-самый большой пессимист ..
та не, в его самоучителе по программированию не было раздела "страшные графики падения всего", потому желтую футболку лидера таки торжественно вручил бы Зрадио - тот умеет чОтко коррелировать количество безработных негров в ЮАР с падением стоимости однухи на Милославской..
Вы решили окончательно закопать свою репутацию? Или просто лайки местных Максиков захотелось собрать? Я еще могу представить, почему глобальные связи не понимают риэлторы и продажники. Но вас хотя бы образование должно спасать... И ладно бы мы стояли на пороге 2007-2008 гг, тогда корреляции и причинно-следственные связи между рынками недвижимости и финансов проморгали даже матерые управляющие хедж-фондов и перестрахователи. Но на сегодня то необходимые знания есть (для тех, кто хочет их получить, разумеется).
И лишнего ничего в этой связи я не даю - троллинг про ЮАР неудачный. Не было ни разу! 90% аргументов из-за рубежа, которые я привожу - это США, флагман мировой экономики, за которым идет большинство рынков.
flyman написав:15 м2 (мінімальний розмір кавалірки) будуть окуповуватися 60 років
Флай, 15 метров для понаехов-то много. покупай меньший метраж и заселяй пигмеев. Они будут по стенам "Республики" лазить и мыть окна, от э\того заработок на аренде. Мне кажется что Флай-самый большой пессимист на ветке, думает, что в будущем будет так хреново , что кто-то согласится жить в его кладовках и подвалах.
Дивись, кілька сторінок тому тут писали приблизно таке "чадо поступає в Київ, що купити для студента". Думаю що це ЦА кавалірок - холостяки та холостячки. А так як в нас демографія не радує, статистика розлучень огого, дітей мало, так що, думаю кавалірки будеть в тренді. В нас не Гонг Конг, 15 м2 це мінімум. Але думаю, що із зубожінням пересіченого малометражки будуть в тренді.
zРадио написав:.. .. США, флагман мировой экономики, за которым идет большинство рынков.
понимаете, какая загогулина - ситуация на сейчас и на 2007-08 годы несравнимы - население и бизнес не закредитованы (у нас), завал 2014-15 годов был столь эпическим, что и отскок видится долговременным, несмотря на все бури - развиваются новые цепочки кооперации, правда, усиливаются монополии, но это не быстро. Госсектор у нас, не смотря на всякие "большие стройки" и прочую показуху, лет 15 не был драйвером экономики, бизнес рулит. Большой бизнес - бОльшие риски и лучшее управление таковыми. Например, торговые сети на 2020 год приостановили инвестиции (ждут "2й волны") в открытие новых торговых точек, из-за чего сильно пострадали всякие производители торгового оборудования. Но уже аккумулируют средства и строят увеличенные планы на 2021 год. Я и сам в 15-16 годах не видел проблесков и вещал соответственно, затем попустило. У вас же тьма беспросветная из года в год. Так же нельзя, ожидание лиха хуже самого лиха - инсульт схватит. Берегите себя
sequence написав: понимаете, какая загогулина - ситуация на сейчас и на 2007-08 годы несравнимы - население и бизнес не закредитованы (у нас), завал 2014-15 годов был столь эпическим, что и отскок видится долговременным, несмотря на все бури - развиваются новые цепочки кооперации, правда, усиливаются монополии, но это не быстро.
Увы, вы снова ничего не поняли. Пример 2007-2008 гг должен нас научить не тому, что ситуация повторится в будущем, а тому, что необходимо смотреть на широкий ряд показателей и глубоко копать причинно-следственные связи. Я и сам неоднократно говорил о том, что нынешний кризис не похож на предыдущий, а коррекция недвижимости будет его следствием, а не причиной, как в прошлый раз.
sequence написав: У вас же тьма беспросветная из года в год. Так же нельзя, ожидание лиха хуже самого лиха - инсульт схватит. Берегите себя
Вы точно меня ни с кем не спутали? Я на форуме 2 года, о приближении кризиса впервые написал в октябре 2019-го, на ветке КРЖН - в мае 2020-го уже зафиксировал факт его начала...
zРадио написав:.. .. США, флагман мировой экономики, за которым идет большинство рынков.
понимаете, какая загогулина - ситуация на сейчас и на 2007-08 годы несравнимы - население и бизнес не закредитованы (у нас), завал 2014-15 годов был столь эпическим, что и отскок видится долговременным, несмотря на все бури - развиваются новые цепочки кооперации, правда, усиливаются монополии, но это не быстро. Госсектор у нас, не смотря на всякие "большие стройки" и прочую показуху, лет 15 не был драйвером экономики, бизнес рулит. Большой бизнес - бОльшие риски и лучшее управление таковыми. Например, торговые сети на 2020 год приостановили инвестиции (ждут "2й волны") в открытие новых торговых точек, из-за чего сильно пострадали всякие производители торгового оборудования. Но уже аккумулируют средства и строят увеличенные планы на 2021 год. Я и сам в 15-16 годах не видел проблесков и вещал соответственно, затем попустило. У вас же тьма беспросветная из года в год. Так же нельзя, ожидание лиха хуже самого лиха - инсульт схватит. Берегите себя
розовоокулярнєнько так, ну-ну... а рівня 2013 р. так і не досягли і знову гепнулася, можливо на 15% (якщо накриє друга хвиля короночумки), можливо на 6% (якщо швидко відновиться ЄС та США).
як би там не було, глубина економіжної опи буде видна у 2021, а враховуючи інерційність РН, то КРЖН дно зустрінемо у 2022.
А в остальном, прєкрасная маркіза, всьо харашо, всьо харашо. (с)
zРадио написав:.. Увы, вы снова ничего не поняли. Пример 2007-2008 гг должен нас научить не тому, что ситуация повторится в будущем, а тому, что необходимо смотрят на широкий ряд показателей и глубоко копать причинно-следственные связи..
все вы грамотно пишете, но статистика, увы, это всегда "прошедшее время". Кризис "ковида" это новое явление в мировой экономике - и следствия его неоднозначные. Торговля промтоварами просела, истощив запасы, но по снятии ограничений сильно, выше нормы вырос спрос на эти же промтовары. Этот "новый" спрос почти закрыл карантинные минуса, ваша отстающая статистика не дает пока этих цифр, потому попробуйте почувствовать - заедьте в отделы продаж каких-то ЖК, заедьте в Эпицентр, еще куда-то. Народ активно тратит деньги, то ли соскучившись по этому развлечению, то ли в ожидании "2х волн". Живите сегодняшним днем, не мучьте нас проблемами негров в США
Vlad442 написав:ОК. Зарплата уже упала, безработица уже выросла. По вашему совету условный я не купил трешку в Эврике с ремонтом от застройщика (на которую я ссылался) за 87 в апреле и сидит в зеленом кэше. Условный он купил, сделал минимальный ремонт и получает 14 тыс в месяц. Продавать дешевле 100 плюс расходы на ремонт не хочет (если не агентская замануха) - это минимальная цена из 5 объявлений на олх. Где моя выгода от следования вашим советам? Если теория расходится с действительностью, то чему верить? Можно, конечно, с микроскопом рассматривать индексы, построенные на мусорных данных в надежде отследить малейшие колебания, но за 5 месяцев с начала карантина я не вижу падения цен. Даже при том, что вырос курс доллара, что всегда приводило к коррекции.
Если бы вы изначально были честны в вопросе настоящей выгоды, возможно, я и помог бы вам. Но вы с самого начала этой дискуссии просто троллите! Трешка в человейнике, которую можно сдать на 50% дороже, чем однуху в человейнике, а стоить она будет на 100% дороже - самый последний сегмент, на который будет смотреть опытный лорд, которым вы здесь прикидываетесь! С арифметикой не поспоришь.
И взяли вы его только с одной целью - чтобы по 5-и объявлениям, не подходящим даже под понятие выборки, крутить рынком и делать дурацкие выводы. Ой, в апреле было предложение за 87, а сегодня и за 100 нечего выбрать.
С таким же успехом можете открыть авто.риа и по динамике какого-то неликвида вроде Шевроле Беретта сделать вывод о динамике рынка автомобилей. Вам смешно? Напрасно - так же вы выглядите со своей трехой в Эврике...
zРадио написав:И взяли вы его только с одной целью - чтобы по 5-и объявлениям, не подходящим даже под понятие выборки, крутить рынком и делать дурацкие выводы. Ой, в апреле было предложение за 87, а сегодня и за 100 нечего выбрать.
С таким же успехом можете открыть авто.риа и по динамике какого-то неликвида вроде Шевроле Беретта сделать вывод о динамике рынка автомобилей. Вам смешно? Напрасно - так же вы выглядите со своей трехой в Эврике...
Вы отрицаете факт, что цены не упали и все движения в рамках статистической погрешности? Я пишу, что вижу. К апреле-мае была небольшая коррекция цен продажи, временный провал на рынке аренды. Сейчас цены восстановились (выросли). По продажам доступных хороших вариантов нет. Аренда, несмотря на несезон, держит цены. Спрос есть , но экспозиция стала больше, чем раньше, но цены сделок вполне на уровне февраля.
Еще раз повторю. В 08 и 14, когда было падение цен, оно началось сразу. В 08 более резко из-за панических продаж кредитчиков, в 14-15 цены сползали два года, но не было лага, тренд был виден сразу. Сейчас падения цен по итогам почти полугода нет, что позволяет предположить, что существенного падения не будет и в будущем. По поводу падения ВВП и безработицы - если я пару раз не постригся на карантине, парикмахеру плохо (кто-то временно даже съехал с аренды), владельцу салона плохо, его арендодателю плохо, но у меня количество долларов на покупку квартиры не изменилось. Даже если было в гривне, проценты за полгода практически компенсировали рост курса.
Vlad442 написав:Вы отрицаете факт, что цены не упали и все движения в рамках статистической погрешности? Я пишу, что вижу. К апреле-мае была небольшая коррекция цен продажи, временный провал на рынке аренды. Сейчас цены восстановились (выросли). По продажам доступных хороших вариантов нет. Аренда, несмотря на несезон, держит цены. Спрос есть , но экспозиция стала больше, чем раньше, но цены сделок вполне на уровне февраля.
Еще раз повторю. В 08 и 14, когда было падение цен, оно началось сразу. В 08 более резко из-за панических продаж кредитчиков, в 14-15 цены сползали два года, но не было лага, тренд был виден сразу. Сейчас падения цен по итогам почти полугода нет, что позволяет предположить, что существенного падения не будет и в будущем. По поводу падения ВВП и безработицы - если я пару раз не постригся на карантине, парикмахеру плохо (кто-то временно даже съехал с аренды), владельцу салона плохо, его арендодателю плохо, но у меня количество долларов на покупку квартиры не изменилось. Даже если было в гривне, проценты за полгода практически компенсировали рост курса.
Снова манипулируете - прошлый мировой кризис начался не в 2008-м, а в 2007-м. Просто почти год недалекие его не видели. Но по прошествию то все признали, что ошибались. Только вы здесь пень на плетень пытается наводить.
Ну а относительно сегодняшнего кризиса - будущее покажет, но ход ваших мыслей я считаю просто абсурдным. Значит на парикмахера пересичный предпочтет не потратиться (и локдаун здесь не при чем - его уже 3 месяца нет!), а за квартирой - побежит? Если настаиваете, приводите примеры из истории, когда бы падение спроса на FMCG и базовые услуги не сопровождалось падением спроса на большие покупки! Жду
zРадио написав:Ну а относительно сегодняшнего кризиса - будущее покажет, но ход ваших мыслей я считаю просто абсурдным. Значит на парикмахера пересичный предпочтет не потратиться (и локдаун здесь не при чем - его уже 3 месяца нет!), а за квартирой - побежит? Если настаиваете, приводите примеры из истории, когда бы падение спроса на FMCG и базовые услуги не сопровождалось падением спроса на большие покупки! Жду
Парикмахер уже 3 месяца работает на своем месте, платит аренду, я стригусь. Паркимахер недополучил доход от стрижки, я от аренды. Все пострадали, но сейчас все ОК. Даже студенты, похоже, 1 сентября возвращаются к учебе и начинают нагонять спрос. У меня летом освобождались объекты, часть я отправлял сразу под пересдачу, часть под ремонт и потом под пересдачу, поэтому вижу динамику рынка. В конце июля и начале августа было все мертво, телефон молчал, просмотры единичные. Последние дни начался массовый спрос и в данный момент у меня нулевая вакантность. Даже аукционы на повышение пытаются устраивать. Цены на 4-7% выше февральских.