Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Безмерно рад за друга Реуса, живущего в "Киеве Фейслесса-Реуса" а тем временем, свежее исследование показывает продолжение падения деловых ожиданий, и стабилизацию потребительских настроений на антирекордных уровнях от начала 2019-го, которые на сегодня находятся даже ниже, чем были в апреле 2020-го во время полного локдауна!
PS: так, для информации растишек - во время исследования опрашивается 1000 рандомизированных человек в месяц, а не ангажированные Влад и друг Реуса, на мнении которых предлагаете делать выводы вы!
Спроси меня на улице: какие у меня сейчас потребительские настроения. Будешь иметь что послушать. При этом за последние 6 месяцев я потратил кошмарную сумму на потребление и еще столько же потрачу в течение следующих 6 месяцев. О чем этот опрос?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 18 сер, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Безмерно рад за друга Реуса, живущего в "Киеве Фейслесса-Реуса" а тем временем, свежее исследование показывает продолжение падения деловых ожиданий, и стабилизацию потребительских настроений на антирекордных уровнях от начала 2019-го, которые на сегодня находятся даже ниже, чем были в апреле 2020-го во время полного локдауна!
PS: так, для информации растишек - во время исследования опрашивается 1000 рандомизированных человек в месяц, а не ангажированные Влад и друг Реуса, на мнении которых предлагаете делать выводы вы!
Спросите меня на улице: какие у меня сейчас потребительские настроения. Будете иметь что послушать. При этом за последние 6 месяцев я потратил кошмарную сумму на потребление и еще столько же потрачу в течение следующих 6 месяцев. О чем этот опрос?
знесення внутрішньої перегордки руками дешманів за 80 тис грн., це "споживання"?
zРадио написав:.. Репутация уже не просто подмочена, а вкрай измокла... .. .. Что касается ИПС - внимательно посмотрите, на чем он растет. На сверх-низкой базе. Точка!
мдя. Запятая. "Подмокшая репутация" все никак не дала мне покоя - глянул цифры по нашей сети, позвонил, сверился с коллегой в Эпицентре - и репутация лужей растеклась по дну. Ужас то какой! Что у нас, что у них в июне товарооборот отрос примерно на 10% г/г, в июле около 15%, ожидания по августу 10% г/г (прошлый август был неплох). Это по Киеву. По регионам цифры пляшут, где-то 20% прироста, где-то ниже, но тренд налицо Откуда деньги у людей?
airmax78 написав:Спросите меня на улице: какие у меня сейчас потребительские настроения. Будете иметь что послушать. При этом за последние 6 месяцев я потратил кошмарную сумму на потребление и еще столько же потрачу в течение следующих 6 месяцев. О чем этот опрос?
знесення внутрішньої перегордки руками дешманів за 80 тис грн., це "споживання"?
Флай, я понимаю, что с позиции финансового минимализма это прозвучит дико, но в ремонте квартиры можно использовать плитку, сантехнику, кондиционеры, светильники, правильную разводку электрики, межкомнтаные двери, мебель, паркет, и т.д. и т.п. Чтобы в итоге жить в чем-то типа этого: