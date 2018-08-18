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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 50595060506150625063>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:55

  zРадио написав:Безмерно рад за друга Реуса, живущего в "Киеве Фейслесса-Реуса" :D а тем временем, свежее исследование показывает продолжение падения деловых ожиданий, и стабилизацию потребительских настроений на антирекордных уровнях от начала 2019-го, которые на сегодня находятся даже ниже, чем были в апреле 2020-го во время полного локдауна!

Зображення

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=130

PS: так, для информации растишек - во время исследования опрашивается 1000 рандомизированных человек в месяц, а не ангажированные Влад и друг Реуса, на мнении которых предлагаете делать выводы вы!

Спроси меня на улице: какие у меня сейчас потребительские настроения. Будешь иметь что послушать. При этом за последние 6 месяцев я потратил кошмарную сумму на потребление и еще столько же потрачу в течение следующих 6 месяцев. О чем этот опрос?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 18 сер, 2020 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:58

  zРадио написав:
  reus написав:Пойдите, лучше в ОП любого застройщика Киева и пообщайтесь, может это поможет Вам начать адекватно воспринимать действительность. :D


Мне и здесь вас хватает :mrgreen: Что нового я там узнаю?..

Все кто смеет тебе перечить - сотрудники ОП застройщиков. Ага.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 15:59

  airmax78 написав:
  zРадио написав:Безмерно рад за друга Реуса, живущего в "Киеве Фейслесса-Реуса" :D а тем временем, свежее исследование показывает продолжение падения деловых ожиданий, и стабилизацию потребительских настроений на антирекордных уровнях от начала 2019-го, которые на сегодня находятся даже ниже, чем были в апреле 2020-го во время полного локдауна!

Зображення

https://sapiens.com.ua/ua/publication-s ... age?id=130

PS: так, для информации растишек - во время исследования опрашивается 1000 рандомизированных человек в месяц, а не ангажированные Влад и друг Реуса, на мнении которых предлагаете делать выводы вы!

Спросите меня на улице: какие у меня сейчас потребительские настроения. Будете иметь что послушать. При этом за последние 6 месяцев я потратил кошмарную сумму на потребление и еще столько же потрачу в течение следующих 6 месяцев. О чем этот опрос?

знесення внутрішньої перегордки руками дешманів за 80 тис грн., це "споживання"?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:00

  zРадио написав:
  reus написав:Пойдите, лучше в ОП любого застройщика Киева и пообщайтесь, может это поможет Вам начать адекватно воспринимать действительность. :D


Мне и здесь вас хватает :mrgreen: Что нового я там узнаю?..

Так не читайте меня, никто не заставляет Вас избавляться от своих иллюзий.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:06

  zРадио написав:..
Репутация уже не просто подмочена, а вкрай измокла... ..
..
Что касается ИПС - внимательно посмотрите, на чем он растет. На сверх-низкой базе. Точка!

мдя. Запятая.
"Подмокшая репутация" все никак не дала мне покоя - глянул цифры по нашей сети, позвонил, сверился с коллегой в Эпицентре - и репутация лужей растеклась по дну.
Ужас то какой!
Что у нас, что у них в июне товарооборот отрос примерно на 10% г/г, в июле около 15%, ожидания по августу 10% г/г (прошлый август был неплох).
Это по Киеву.
По регионам цифры пляшут, где-то 20% прироста, где-то ниже, но тренд налицо
Откуда деньги у людей?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Откуда деньги у людей?

Спускают последнее, разве не понятно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:
  airmax78 написав:Спросите меня на улице: какие у меня сейчас потребительские настроения. Будете иметь что послушать. При этом за последние 6 месяцев я потратил кошмарную сумму на потребление и еще столько же потрачу в течение следующих 6 месяцев. О чем этот опрос?

знесення внутрішньої перегордки руками дешманів за 80 тис грн., це "споживання"?

Флай, я понимаю, что с позиции финансового минимализма это прозвучит дико, но в ремонте квартиры можно использовать плитку, сантехнику, кондиционеры, светильники, правильную разводку электрики, межкомнтаные двери, мебель, паркет, и т.д. и т.п. Чтобы в итоге жить в чем-то типа этого:
Зображення

А не в чем-то типа этого:
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:товарооборот отрос примерно на 10% г/г, в июле около 15%, ожидания по августу 10% г/г
в деньгах или штуках?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:15

  Serg-ik написав:
  sequence написав:товарооборот отрос примерно на 10% г/г, в июле около 15%, ожидания по августу 10% г/г
в деньгах или штуках?

в попугаях
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:16

  Serg-ik написав:
  sequence написав:товарооборот отрос примерно на 10% г/г, в июле около 15%, ожидания по августу 10% г/г
в деньгах или штуках?

физический.
в гривнах лучше и не спрашивайте, а то Зрадио меня в игнор поставит
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