Додано: Вів 18 сер, 2020 16:19

sequence написав: мдя. Запятая.

"Подмокшая репутация" все никак не дала мне покоя - глянул цифры по нашей сети, позвонил, сверился с коллегой в Эпицентре - и репутация лужей растеклась по дну.

Ужас то какой!

Что у нас, что у них в июне товарооборот отрос примерно на 10% г/г, в июле около 15%, ожидания по августу 10% г/г (прошлый август был неплох).

Это по Киеву.

По регионам цифры пляшут, где-то 20% прироста, где-то ниже, но тренд налицо

Откуда деньги у людей? мдя. Запятая."Подмокшая репутация" все никак не дала мне покоя - глянул цифры по нашей сети, позвонил, сверился с коллегой в Эпицентре - и репутация лужей растеклась по дну.Ужас то какой!Что у нас, что у них втоварооборот отрос примерно на 10% г/г, воколо 15%, ожидания по августу 10% г/г (прошлый август был неплох).Это по Киеву.По регионам цифры пляшут, где-то 20% прироста, где-то ниже, но тренд налицоОткуда деньги у людей?

Ловко вы стрелки переводите от своей неправды касаемо моего графика к загадочным непроверяемым цифрам вашей внутренней статистики продаж. Ну да бог с ним. Случай то все равно не из тех, где джентльменам верят на слово.А я вот не поленился открыть сайт Госстата - за июль данные по розничной торговле будут в пятницу, а за июнь - рост y-o-y на жалкие 1,4% при докризисной динамике 1-го квартала +12% и прошлогодней +10%. Это натуральные объемы.Если же добавить деньги и учесть инфляцию, то в этом году получится менее +3%, когда в прошлом было более +22%! Но вы продолжайте рассказывать нам о невиданном ажиотаже, мы с удовольствием посмотрим, а многие даже поверят