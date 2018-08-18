Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Спросите меня на улице: какие у меня сейчас потребительские настроения. Будете иметь что послушать. При этом за последние 6 месяцев я потратил кошмарную сумму на потребление и еще столько же потрачу в течение следующих 6 месяцев. О чем этот опрос?
знесення внутрішньої перегордки руками дешманів за 80 тис грн., це "споживання"?
Флай, я понимаю, что с позиции финансового минимализма это прозвучит дико, но в ремонте квартиры можно использовать плитку, сантехнику, кондиционеры, светильники, правильную разводку электрики, межкомнтаные двери, мебель, паркет, и т.д. и т.п. Чтобы в итоге жить в чем-то типа этого:
А не в чем-то типа этого:
макс, в тебе штучне освітлення, а в мене природнє... в тебе рендер, а в мене реал, в тебе на знесення стіни 80К, а в мене на все-все-все, менше 20К, а за 60К зроблю лялю, тільки зараз в пріоритеті кавалірка на КарДачах.
Прорабу пішло 30К авансом, каже, що закінчує штукатурні роботи і починає електрику і сантехніку. Представ, серед літа, в сезон, беруться за 15м2 !!!
Цікаво, в несезон, що там майстри із бригадирами та прорабами смоктатимуть, якщо літом беруться за ремонт кавалірок.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 сер, 2020 16:22, всього редагувалось 3 разів.
sequence написав: мдя. Запятая. "Подмокшая репутация" все никак не дала мне покоя - глянул цифры по нашей сети, позвонил, сверился с коллегой в Эпицентре - и репутация лужей растеклась по дну. Ужас то какой! Что у нас, что у них в июне товарооборот отрос примерно на 10% г/г, в июле около 15%, ожидания по августу 10% г/г (прошлый август был неплох). Это по Киеву. По регионам цифры пляшут, где-то 20% прироста, где-то ниже, но тренд налицо Откуда деньги у людей?
Ловко вы стрелки переводите от своей неправды касаемо моего графика к загадочным непроверяемым цифрам вашей внутренней статистики продаж. Ну да бог с ним. Случай то все равно не из тех, где джентльменам верят на слово.
А я вот не поленился открыть сайт Госстата - за июль данные по розничной торговле будут в пятницу, а за июнь - рост y-o-y на жалкие 1,4% при докризисной динамике 1-го квартала +12% и прошлогодней +10%. Это натуральные объемы.
Если же добавить деньги и учесть инфляцию, то в этом году получится менее +3%, когда в прошлом было более +22%! Но вы продолжайте рассказывать нам о невиданном ажиотаже, мы с удовольствием посмотрим, а многие даже поверят
sequence написав:товарооборот отрос примерно на 10% г/г, в июле около 15%, ожидания по августу 10% г/г
в деньгах или штуках?
физический. в гривнах лучше и не спрашивайте, а то Зрадио меня в игнор поставит
Снова лужа - инфляция на рекордных лоях. Поэтому денежные от натуральных не сильно то и отличаются, что бы вы нам здесь не плели. И я еще до прочтения этого комментария в своем прошлом разложил и первое, и второе
flyman написав:] це не теорія, просто "багатопенісні" не сповна оплачують податок на неруомість та комуналку, а буває, і зовсім платять нуль грн. нуль копійок. Тому актив стоїть законсервованим, їсти ж не просить.
Флай, я в цьому році сплатив за найбільшій свій обьєкт аж 1500 грн за "зайві" метри та 300 грн земельнлго податку. Ці сумми здатні когось розорити? А більшості нерухомості України взагалі не має в базі і за неї нічого не платиться. От якщо податківці відірвуть сраки від стільців та попереносять данні з паперових носіїв, тоді власники "шкіл" 500+ квадратів, та десятків квартир в стані "від забудовника" можливо зачухаються.
я сама про це і веду мову, замість того, щоб піднімати мінімальну з.п., могли би підняти дупу і зробити "по Євпропейськи" для багатопенісних мародерів. Тут дуже люблять приводити в приклад ще США, так от хай пригадають, які податки на нерухомість, а то тільки ціни люблять приводити на "картонні коробки".
Или Флай в Таиланд слетал или Трибека заразна, но любом случае, понятно стало, почему с Натт не склеилось.
zРадио написав:..где джентльменам верят на слово. ..
"и тут карта как поперла!" ну, блин, что поделаешь. Надо рубить капусту, пока горячо. Точно знаю, что не всюду так весело - писал уже, что продуктовые сети свернули активности до следующего года, в ожидании карантина. Во время карантина в продуктовых сетях в 3(!) раза упал средний чек, что привело к чистому убытку, несмотря на то, что это была единственная возможность народу потратить деньги. Наученные горьким опытом, они, в отличии от Долярчика с его мегаидеей открыть придомовые магазинчки, решили накопить кэша на трудные времена. Но эти деньги вернутся на рынок, хоть уже и в следующем году
zРадио написав:.. Снова лужа - инфляция на рекордных лоях. Поэтому денежные от натуральных не сильно то и отличаются, что бы вы нам здесь не плели. И я еще до прочтения этого комментария в своем прошлом разложил и первое, и второе
я же писал - гривенная выручка. подсказка - курс г/г. Вот же вы какой упертый. Гляньте статистику по автопродажам, штоле - метро то уже работает, нафига машины?
flyman написав:15 м2 (мінімальний розмір кавалірки) будуть окуповуватися 60 років
Флай, 15 метров для понаехов-то много. покупай меньший метраж и заселяй пигмеев. Они будут по стенам "Республики" лазить и мыть окна, от э\того заработок на аренде. Мне кажется что Флай-самый большой пессимист на ветке, думает, что в будущем будет так хреново , что кто-то согласится жить в его кладовках и подвалах.
Он (она?) таки оптимист. Он думает, что в будущем население Киева будет настолько большим, что никаких новостроев и бабушатников не хватит, чтобы всех разместить всех. Готовы будут жить и в подвалах и на чердаках и в лифтах....часто под лестничным маршем первого этажа есть пространство - это вариант.
sequence написав: "и тут карта как поперла!" ну, блин, что поделаешь. Надо рубить капусту, пока горячо. Точно знаю, что не всюду так весело - писал уже, что продуктовые сети свернули активности до следующего года, в ожидании карантина. Во время карантина в продуктовых сетях в 3(!) раза упал средний чек, что привело к чистому убытку, несмотря на то, что это была единственная возможность народу потратить деньги. Наученные горьким опытом, они, в отличии от Долярчика с его мегаидеей открыть придомовые магазинчки, решили накопить кэша на трудные времена. Но эти деньги вернутся на рынок, хоть уже и в следующем году
Значит сделаем предположение с поправкой на отсутствие статистики и верой на слово, что пересичные во время локдауна сильно разочаровались в состоянии и функциональности своего жилья, и взялись за его ремонты.
Плюс ранее проинвестированное ввелось, и его тоже необходимо ремонтировать. Хотя тут как сказать - сейчас набегут растишки другого лагеря рассказывать о том, как сильно упал ввод и создал дефицит на рынке Так что этот комментарий, возможно, и неактуальный... Решайте между собой - состоятельный он, или не очень