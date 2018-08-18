zРадио написав:

..Значит сделаем предположение с поправкой на отсутствие статистики и верой на слово, что пересичные во время локдауна сильно разочаровались в состоянии и функциональности своего жилья, и взялись за его ремонты.Плюс ранее проинвестированное ввелось, и его тоже необходимо ремонтировать. Хотя тут как сказать - сейчас набегут растишки другого лагеря рассказывать о том, как сильно упал ввод и создал дефицит на рынкеТак что этот комментарий, возможно, и неактуальный... Решайте между собой - состоятельный он, или не очень