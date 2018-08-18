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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5060506150625063

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Он думает, что в будущем население Киева будет настолько большим, что никаких новостроев и бабушатников не хватит, чтобы всех разместить всех. Готовы будут жить и в подвалах

нет-нет, он как раз писал и про падение рождаемости в этом сообщении. Эту часть я не цитировал
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:41

  zРадио написав:..
Значит сделаем предположение с поправкой на отсутствие статистики и верой на слово, что пересичные во время локдауна сильно разочаровались в состоянии и функциональности своего жилья, и взялись за его ремонты.

Плюс ранее проинвестированное ввелось, и его тоже необходимо ремонтировать. Хотя тут как сказать - сейчас набегут растишки другого лагеря рассказывать о том, как сильно упал ввод и создал дефицит на рынке :mrgreen: Так что этот комментарий, возможно, и неактуальный... Решайте между собой - состоятельный он, или не очень

мы тоже обсосали эту мысль, но так и не поняли, сколько продлицца эхвэкт. Пока надеемся на лучшее: стало гораздо лучше с людьми - повозвращались с закордонов (возможно, еще один источник финансирования ремонтов) и не едут в отпуска.
Кроме Львова. Во Львове на работу людей найти само по себе нереально, а если найдешь толкового, то лучше сразу кандалами к станку, бо сбежит. Ненавижу местных
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:42

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, я понимаю, что с позиции финансового минимализма это прозвучит дико, но в ремонте квартиры можно использовать плитку, сантехнику, кондиционеры, светильники, правильную разводку электрики, межкомнтаные двери, мебель, паркет, и т.д. и т.п. Чтобы в итоге жить в чем-то типа этого:
Зображення

А не в чем-то типа этого:
Зображення

макс, в тебе штучне освітлення, а в мене природнє...
в тебе рендер, а в мене реал,
в тебе на знесення стіни 80К, а в мене на все-все-все, менше 20К, а за 60К зроблю лялю, тільки зараз в пріоритеті кавалірка на КарДачах.

Прорабу пішло 30К авансом, каже, що закінчує штукатурні роботи і починає електрику і сантехніку. Представ, серед літа, в сезон, беруться за 15м2 !!!

Цікаво, в несезон, що там майстри із бригадирами та прорабами смоктатимуть, якщо літом беруться за ремонт кавалірок.

Понимаю, что сложно поверить, но это не рендер. И да, это не моя квартира. За 60К в 15 метрах ты, в лучшем случае, разведешь электрику и сантехнику. Больше ничего.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:За 60К в 15 метрах ты, в лучшем случае, разведешь электрику и сантехнику.
Может то в долярах?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:47

sequence так надо платить выше, чтобы не убегал, а то видел в одной вакансии: дополнительные льготы: -компенсация расходов на командировку
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:50

  zРадио написав:
  sequence написав:
  Serg-ik написав: в деньгах или штуках?

физический.
в гривнах лучше и не спрашивайте, а то Зрадио меня в игнор поставит


Снова лужа - инфляция на рекордных лоях. Поэтому денежные от натуральных не сильно то и отличаются, что бы вы нам здесь не плели. И я еще до прочтения этого комментария в своем прошлом разложил и первое, и второе

Зрада, ты нос из дома высовываешь? Такое ощущение, что живешь на графике, с реальностью не пересекаешься.
Кстати, ты на днях писал че продавцы бытовой техники стоят на коленях. Несмотря на курс - цены не поднимают. Ты ж это придумал на ходу, признавайся. Я же сделал себе выборку по бытовой технике, которая мне понадобится. Конкретные модели. И на твою беду записал цены. Это было в июне. Вчера проверил каждую позицию. Рост в грише от 10% и выше. Возвращайся в реальный мир, теоретег.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:53

  alfredhaos написав:sequence так надо платить выше, чтобы не убегал, а то видел в одной вакансии: дополнительные льготы: -компенсация расходов на командировку

ну такое - на то есть специально обученные HR, им виднее. В других городах же более-менее. А тут просто нет слов: лучше на мамкину пенсию оттопыриваться, чем получать меньше косаря
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я же сделал себе выборку по бытовой технике, которая мне понадобится. Конкретные модели. И на твою беду записал цены. Это было в июне. Вчера проверил каждую позицию. Рост в грише от 10% и выше

Засветите что за производители и модели?

Еще вопросик. Электрика. У Вас будет так же или круче?
https://www.youtube.com/watch?v=C92gj-j3Nrs
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:09

  Serg-ik написав:
  flyman написав:в несезон, що там майстри із бригадирима та прорабами смоктатимуть, якщо літом беруться за ремонт кавалірок.

Флай, а я понял что Вы смокчете. Три девятки на полке меня заинтересовали...загуглил...оказалось это портвейн, одесский, "Черноморская коллекция"...и питаетесь яичницей....

Ви погано думаєтє про флая! Він не бухає! Він же програміст!

Тара від портяшку з того самога місця, звідки і диван, і більшість б/у речей в підвалі...
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