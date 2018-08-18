Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:.. Значит сделаем предположение с поправкой на отсутствие статистики и верой на слово, что пересичные во время локдауна сильно разочаровались в состоянии и функциональности своего жилья, и взялись за его ремонты.
Плюс ранее проинвестированное ввелось, и его тоже необходимо ремонтировать. Хотя тут как сказать - сейчас набегут растишки другого лагеря рассказывать о том, как сильно упал ввод и создал дефицит на рынке Так что этот комментарий, возможно, и неактуальный... Решайте между собой - состоятельный он, или не очень
мы тоже обсосали эту мысль, но так и не поняли, сколько продлицца эхвэкт. Пока надеемся на лучшее: стало гораздо лучше с людьми - повозвращались с закордонов (возможно, еще один источник финансирования ремонтов) и не едут в отпуска. Кроме Львова. Во Львове на работу людей найти само по себе нереально, а если найдешь толкового, то лучше сразу кандалами к станку, бо сбежит. Ненавижу местных
airmax78 написав:Флай, я понимаю, что с позиции финансового минимализма это прозвучит дико, но в ремонте квартиры можно использовать плитку, сантехнику, кондиционеры, светильники, правильную разводку электрики, межкомнтаные двери, мебель, паркет, и т.д. и т.п. Чтобы в итоге жить в чем-то типа этого:
А не в чем-то типа этого:
макс, в тебе штучне освітлення, а в мене природнє... в тебе рендер, а в мене реал, в тебе на знесення стіни 80К, а в мене на все-все-все, менше 20К, а за 60К зроблю лялю, тільки зараз в пріоритеті кавалірка на КарДачах.
Прорабу пішло 30К авансом, каже, що закінчує штукатурні роботи і починає електрику і сантехніку. Представ, серед літа, в сезон, беруться за 15м2 !!!
Цікаво, в несезон, що там майстри із бригадирами та прорабами смоктатимуть, якщо літом беруться за ремонт кавалірок.
Понимаю, что сложно поверить, но это не рендер. И да, это не моя квартира. За 60К в 15 метрах ты, в лучшем случае, разведешь электрику и сантехнику. Больше ничего.
физический. в гривнах лучше и не спрашивайте, а то Зрадио меня в игнор поставит
Снова лужа - инфляция на рекордных лоях. Поэтому денежные от натуральных не сильно то и отличаются, что бы вы нам здесь не плели. И я еще до прочтения этого комментария в своем прошлом разложил и первое, и второе
Зрада, ты нос из дома высовываешь? Такое ощущение, что живешь на графике, с реальностью не пересекаешься. Кстати, ты на днях писал че продавцы бытовой техники стоят на коленях. Несмотря на курс - цены не поднимают. Ты ж это придумал на ходу, признавайся. Я же сделал себе выборку по бытовой технике, которая мне понадобится. Конкретные модели. И на твою беду записал цены. Это было в июне. Вчера проверил каждую позицию. Рост в грише от 10% и выше. Возвращайся в реальный мир, теоретег.
airmax78 написав:Я же сделал себе выборку по бытовой технике, которая мне понадобится. Конкретные модели. И на твою беду записал цены. Это было в июне. Вчера проверил каждую позицию. Рост в грише от 10% и выше