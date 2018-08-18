Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вот читаю вас и не могу понять, перед кем вы тут пытаетесь метать бисер , зачем вам это? Тут сидят менеджеры застройщиков из отдела продаж, лендлорды, партийные дети и т.д. КРЖН -это их хлеб. Что вы им пытаетесь доказать?
ну да, купив - кавалірку, значить піднявся на вторсировині, якось такось.
Вот читаю вас и не могу понять, перед кем вы тут пытаетесь метать бисер , зачем вам это? Тут сидят менеджеры застройщиков из отдела продаж, лендлорды, партийные дети и т.д. КРЖН -это их хлеб. Что вы им пытаетесь доказать?
Особенно партийные дети. А также пенсионеры союзного значения, кавалеры ордена Ленина и Герои Социалистического труда.
wild.tomcat написав:..вам правильно кажуть - раз тікають, значить треба плати більше. ..
Мы не можем пока позволить себе платить польские зарплаты, но платим, в целом, достойно. Существенные кадровые проблемы на западе страны имеют практически все знакомые бизнесмены и управляющие бизнесом. Я проще скажу - львовяне, работая меньше киевлян, хотят киевские зарплаты, но бизнес возражает. Мы решаем ситуацию по разному - в том числе переводим людей с других регионов. Со своими советами стройте себе бизнес сами и платите, хоть как в Германии. Посмотрим, сколько пропетляете
інфа с полєй, так сказать, расчьот в г.Кийові за ыюль: з.п. кагбэ анансіравана в 16К, мінус переучьот і ованс, на руки 2700 грн., 2700грн, КАРЛ!!!!
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 сер, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Чукча2 написав: Вот читаю вас и не могу понять, перед кем вы тут пытаетесь метать бисер , зачем вам это? Тут сидят менеджеры застройщиков из отдела продаж, лендлорды, партийные дети и т.д. КРЖН -это их хлеб. Что вы им пытаетесь доказать?
Особенно партийные дети. А также пенсионеры союзного значения, кавалеры ордена Ленина и Герои Социалистического труда.
і одеські мальчікі с Поскота, як же без них
Флай, это оксюморон. Одесский мальчик не может быть с Поскота, потому что Поскот - это не совсем Одесса.
wild.tomcat написав:..вам правильно кажуть - раз тікають, значить треба плати більше. ..
Мы не можем пока позволить себе платить польские зарплаты, но платим, в целом, достойно. Существенные кадровые проблемы на западе страны имеют практически все знакомые бизнесмены и управляющие бизнесом. Я проще скажу - львовяне, работая меньше киевлян, хотят киевские зарплаты, но бизнес возражает. Мы решаем ситуацию по разному - в том числе переводим людей с других регионов. Со своими советами стройте себе бизнес сами и платите, хоть как в Германии. Посмотрим, сколько пропетляете
я не даю нікому порад. мені це нафіг не потрібно це не порада, це констатація капіталізму - вартість товару (робочої сили), ринок так би мовити. всі роботодавці люблять говорити про з/п - ринок мовляв, нєх просити більше, нехай так, але ринок він двосторонній і всі так не люблять коли той же ринок повертається до них задом - тут відразу "оттопиріватися на мамкіну пенсію". платіть скільки хочете, але коли у людей є вибір - вони будуть робити свій вибір. і чхати вони хотіли на ваші соплі що ви там можете а що ні. не можете платити - значить вони підуть до тих хто можуть. ви разом з ними там "оттопирівалися"? ненавидить він бачите когось там. при всьому цьому ніхто не давав вам права ображати власними домислами людей. по собі порівняли? себе кандалами прикуйте куди хочете.
sequence написав:по бытовой технике ваще не понял срача. Какая гривна? у нас что, ее делают ту технику? розничные цены на технику диктуют ее собственные представительства. Шкала ценообразования валютная. Нарушителей конвенций анально карают повышением отгрузочных цен. 10% роста с июнем - это всего-то рост кросса евро/доллар. Берите долларовый товар, например, корейский. Или рублевый - под корейскими известными брендами. откуда вас тут понабирали таких?
М-дээээ... В наступление пошел уже не только капитан Очевидность, но адмирал Ясень #уй
А между тем, жизнь чуток сложнее, и зачастую в условиях падения спроса находится вендор, жертвующий частью маржи для сохранения абсолютных объемов продаж и наращивания доли рынка. Конкуренты ему когда ответят, а когда нет, но в твердой валюте средний ценник по рынку в любом случае падает. Это, например, происходит сегодня в Германии и Японии, где царствует дефляция. Частично это происходит сегодня и у нас, хотя поскольку самая красивая - не самая при этом стабильная, "невооруженным взглядом" это не всегда можно прочувствовать...
Ахахаха, и почему я не удивлен? Первый же товар в списке, и с волатильностью долларовой цены! Т.е. дело здесь в заморочках производителя-продавца (например, временной акции на июнь), а не в оживлении спроса, или девальвации гривны к доллару/евро.
Извини, дальше проверять не буду - Чучка правильно выше написал...