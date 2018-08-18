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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5063506450655066>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:45

  Чукча2 написав:
  zРадио написав:Ну и пустомеля - все перекрутил!


Вот читаю вас и не могу понять, перед кем вы тут пытаетесь метать бисер , зачем вам это?
Тут сидят менеджеры застройщиков из отдела продаж, лендлорды, партийные дети и т.д.
КРЖН -это их хлеб.
Что вы им пытаетесь доказать?

ну да,
купив - кавалірку, значить піднявся на вторсировині, якось такось.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:47

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:
  zРадио написав:Ну и пустомеля - все перекрутил!


Вот читаю вас и не могу понять, перед кем вы тут пытаетесь метать бисер , зачем вам это?
Тут сидят менеджеры застройщиков из отдела продаж, лендлорды, партийные дети и т.д.
КРЖН -это их хлеб.
Что вы им пытаетесь доказать?

Особенно партийные дети. А также пенсионеры союзного значения, кавалеры ордена Ленина и Герои Социалистического труда.

і одеські мальчікі с Поскота, як же без них
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:51

  sequence написав:
  wild.tomcat написав:..вам правильно кажуть - раз тікають, значить треба плати більше. ..

Мы не можем пока позволить себе платить польские зарплаты, но платим, в целом, достойно. Существенные кадровые проблемы на западе страны имеют практически все знакомые бизнесмены и управляющие бизнесом.
Я проще скажу - львовяне, работая меньше киевлян, хотят киевские зарплаты, но бизнес возражает. Мы решаем ситуацию по разному - в том числе переводим людей с других регионов.
Со своими советами стройте себе бизнес сами и платите, хоть как в Германии. Посмотрим, сколько пропетляете

інфа с полєй, так сказать, расчьот в г.Кийові за ыюль:
з.п. кагбэ анансіравана в 16К, мінус переучьот і ованс, на руки 2700 грн.,
2700грн, КАРЛ!!!!
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 сер, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:54

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  Serg-ik написав:Флай, а я понял что Вы смокчете. Три девятки на полке меня заинтересовали...загуглил...оказалось это портвейн, одесский, "Черноморская коллекция"...и питаетесь яичницей....

Розслідування достойне Дірка Джентлі.
Знімаю шляпу.
Навіть акурт не зміг прорахувати так далеко.

Это он так пытался разжалобить Натт... типа одинокий мужчина без женской заботы об уюте, да еще и питается черти чем.
Там что ни фото, то многоходовочка

Плетет сети, паук. А Натт, как беспечная бабочка, порхает вокруг, дразнится. А Флай никуда не спешит.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 17:56

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:
Вот читаю вас и не могу понять, перед кем вы тут пытаетесь метать бисер , зачем вам это?
Тут сидят менеджеры застройщиков из отдела продаж, лендлорды, партийные дети и т.д.
КРЖН -это их хлеб.
Что вы им пытаетесь доказать?

Особенно партийные дети. А также пенсионеры союзного значения, кавалеры ордена Ленина и Герои Социалистического труда.

і одеські мальчікі с Поскота, як же без них

Флай, это оксюморон. Одесский мальчик не может быть с Поскота, потому что Поскот - это не совсем Одесса.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 18:01

  sequence написав:
  wild.tomcat написав:..вам правильно кажуть - раз тікають, значить треба плати більше. ..

Мы не можем пока позволить себе платить польские зарплаты, но платим, в целом, достойно. Существенные кадровые проблемы на западе страны имеют практически все знакомые бизнесмены и управляющие бизнесом.
Я проще скажу - львовяне, работая меньше киевлян, хотят киевские зарплаты, но бизнес возражает. Мы решаем ситуацию по разному - в том числе переводим людей с других регионов.
Со своими советами стройте себе бизнес сами и платите, хоть как в Германии. Посмотрим, сколько пропетляете


я не даю нікому порад. мені це нафіг не потрібно це не порада, це констатація капіталізму - вартість товару (робочої сили), ринок так би мовити. всі роботодавці люблять говорити про з/п - ринок мовляв, нєх просити більше, нехай так, але ринок він двосторонній і всі так не люблять коли той же ринок повертається до них задом - тут відразу "оттопиріватися на мамкіну пенсію". платіть скільки хочете, але коли у людей є вибір - вони будуть робити свій вибір. і чхати вони хотіли на ваші соплі що ви там можете а що ні. не можете платити - значить вони підуть до тих хто можуть. ви разом з ними там "оттопирівалися"? ненавидить він бачите когось там. при всьому цьому ніхто не давав вам права ображати власними домислами людей. по собі порівняли? себе кандалами прикуйте куди хочете.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:06

  sequence написав:по бытовой технике ваще не понял срача. Какая гривна? у нас что, ее делают ту технику?
розничные цены на технику диктуют ее собственные представительства. Шкала ценообразования валютная. Нарушителей конвенций анально карают повышением отгрузочных цен.
10% роста с июнем - это всего-то рост кросса евро/доллар. Берите долларовый товар, например, корейский. Или рублевый - под корейскими известными брендами.
откуда вас тут понабирали таких?


М-дээээ... В наступление пошел уже не только капитан Очевидность, но адмирал Ясень #уй :D

А между тем, жизнь чуток сложнее, и зачастую в условиях падения спроса находится вендор, жертвующий частью маржи для сохранения абсолютных объемов продаж и наращивания доли рынка. Конкуренты ему когда ответят, а когда нет, но в твердой валюте средний ценник по рынку в любом случае падает. Это, например, происходит сегодня в Германии и Японии, где царствует дефляция. Частично это происходит сегодня и у нас, хотя поскольку самая красивая - не самая при этом стабильная, "невооруженным взглядом" это не всегда можно прочувствовать...
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:12

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Это он так пытался разжалобить Натт... типа одинокий мужчина без женской заботы об уюте, да еще и питается черти чем.
Там что ни фото, то многоходовочка

Плетет сети, паук. А Натт, как беспечная бабочка, порхает вокруг, дразнится. А Флай никуда не спешит.

Еще надо выяснить, кто тут черная вдова и кто ждет, пока наследных кавалирок станет побольше, а супружник - постарше 8)

Флай, что-то тут не складывается... 4 литра (или там 5 - плохо видно?) портвейна не вписывается в бюджет 100 у.е. - это же десятина от среднемесячных затрат. Перестань сорить деньгами!
Востаннє редагувалось Natt в Вів 18 сер, 2020 19:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:16

  airmax78 написав:Поверхность индукционная SAMSUNG NZ64R3747BK/WT


Зображення

Ахахаха, и почему я не удивлен? :mrgreen: Первый же товар в списке, и с волатильностью долларовой цены! Т.е. дело здесь в заморочках производителя-продавца (например, временной акции на июнь), а не в оживлении спроса, или девальвации гривны к доллару/евро.

Извини, дальше проверять не буду - Чучка правильно выше написал...

https://hotline.ua/bt-varochnye-poverhn ... 64r3747bk/
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:18

  antey1969 написав:Думаете он поднялся на потрошении мусорных баков?
Нет, ну нормально так живут специалисты по сортировке утиля... как бы то ни было, но на кавалирку насдавал вторсырья за время крызы

А що робити? Грощі ж не пахнуть.

Флай-потрошитель....:)
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