Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Зрада, ты нос из дома высовываешь? Такое ощущение, что живешь на графике, с реальностью не пересекаешься. Кстати, ты на днях писал че продавцы бытовой техники стоят на коленях. Несмотря на курс - цены не поднимают. Ты ж это придумал на ходу, признавайся. Я же сделал себе выборку по бытовой технике, которая мне понадобится. Конкретные модели. И на твою беду записал цены. Это было в июне. Вчера проверил каждую позицию. Рост в грише от 10% и выше. Возвращайся в реальный мир, теоретег.
Ну и пустомеля - все перекрутил! Во-первых, комментировал я июльскую инфляцию. Во-вторых, там же предупреждал, что у адептов дорожая еще будет прекрасная возможность ей насладиться в связи с девальвацией.
А теперь посмотри на динамику валютной пары евро-доллар и евро-гривна за август. Что там видно? То-то же!
И, раз уж назвался груздем, дай перечень техники, которую ты ищешь. На сайта hotline.ua есть чудесный сервис мониторинга динамики цен. Я не поленюсь потратить минуту и перепроверить твои слова. Только дай быстро, а то сейчас выберешь что надо
Так ты думаешь я в Фокстроте или на розетке цены узнаю? Пожалуйста: Поверхность индукционная SAMSUNG NZ64R3747BK/WT - цена в июне 13000 грн. (было 12 с чем-то я округлял для себя). Посмотри сколько стоит сейчас. Встраиваемый холодильник WHIRLPOOL SP40 801 EU - куплен в июне за 19600 грн. с доставкой. Посмотри сколько стоит сейчас. Духовой шкаф SAMSUNG NV68R2340RB/WT - 11000 грн. Посудомоечная машина встроенная BOSCH SPV 24CX 00E - 10800 грн. Микроволновая печь встраиваемая SAMSUNG MG22M8054AK/BW - 8200 грн.