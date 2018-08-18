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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5063506450655066

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:32

  Natt написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Это он так пытался разжалобить Натт... типа одинокий мужчина без женской заботы об уюте, да еще и питается черти чем.
Там что ни фото, то многоходовочка

Плетет сети, паук. А Натт, как беспечная бабочка, порхает вокруг, дразнится. А Флай никуда не спешит.

Еще надо выяснить, кто тут черная вдова и кто ждет, пока наследных кавалирок станет побольше, а супружник - постарше 8)

Флай, что-то тут не складывается... 4 литра (или там 5 - плохо видно?) портвейна не вписывается в бюджет 100 у.е. - это же десятина от среднемесячных затрат. Перестань сорить деньгами!

По-перше, пачка в тиждень, це стопочка аператівчика.
По-друге, у нас не спільний бюджет.
По-третє, "парадом командовать буду я".
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:39

flyman, как скажешь, белый господин :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 19:44

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрада, ты нос из дома высовываешь? Такое ощущение, что живешь на графике, с реальностью не пересекаешься.
Кстати, ты на днях писал че продавцы бытовой техники стоят на коленях. Несмотря на курс - цены не поднимают. Ты ж это придумал на ходу, признавайся. Я же сделал себе выборку по бытовой технике, которая мне понадобится. Конкретные модели. И на твою беду записал цены. Это было в июне. Вчера проверил каждую позицию. Рост в грише от 10% и выше. Возвращайся в реальный мир, теоретег.


Ну и пустомеля - все перекрутил! Во-первых, комментировал я июльскую инфляцию. Во-вторых, там же предупреждал, что у адептов дорожая еще будет прекрасная возможность ей насладиться в связи с девальвацией.

А теперь посмотри на динамику валютной пары евро-доллар и евро-гривна за август. Что там видно? То-то же!

И, раз уж назвался груздем, дай перечень техники, которую ты ищешь. На сайта hotline.ua есть чудесный сервис мониторинга динамики цен. Я не поленюсь потратить минуту и перепроверить твои слова. Только дай быстро, а то сейчас выберешь что надо :mrgreen:

Так ты думаешь я в Фокстроте или на розетке цены узнаю?
Пожалуйста: Поверхность индукционная SAMSUNG NZ64R3747BK/WT - цена в июне 13000 грн. (было 12 с чем-то я округлял для себя). Посмотри сколько стоит сейчас.
Встраиваемый холодильник WHIRLPOOL SP40 801 EU - куплен в июне за 19600 грн. с доставкой. Посмотри сколько стоит сейчас.
Духовой шкаф SAMSUNG NV68R2340RB/WT - 11000 грн.
Посудомоечная машина встроенная BOSCH SPV 24CX 00E - 10800 грн.
Микроволновая печь встраиваемая SAMSUNG MG22M8054AK/BW - 8200 грн.


https://hotline.ua/bt-holodilniki/whirl ... usplus-nf/

вот холодильник который планирую купить. цены в долларах стоят, в гривне колеблются - как выросли в апреле, так и стоят последние 4 месяца.

то же почти по всем вашим позициям

где рост, Зин (С)?
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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