Додано: Вів 18 сер, 2020 19:44

airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав: Зрада, ты нос из дома высовываешь? Такое ощущение, что живешь на графике, с реальностью не пересекаешься.

Кстати, ты на днях писал че продавцы бытовой техники стоят на коленях. Несмотря на курс - цены не поднимают. Ты ж это придумал на ходу, признавайся. Я же сделал себе выборку по бытовой технике, которая мне понадобится. Конкретные модели. И на твою беду записал цены. Это было в июне. Вчера проверил каждую позицию. Рост в грише от 10% и выше. Возвращайся в реальный мир, теоретег. Зрада, ты нос из дома высовываешь? Такое ощущение, что живешь на графике, с реальностью не пересекаешься.Кстати, ты на днях писал че продавцы бытовой техники стоят на коленях. Несмотря на курс - цены не поднимают. Ты ж это придумал на ходу, признавайся. Я же сделал себе выборку по бытовой технике, которая мне понадобится. Конкретные модели. И на твою беду записал цены. Это было в июне. Вчера проверил каждую позицию. Рост в грише от 10% и выше. Возвращайся в реальный мир, теоретег.



Ну и пустомеля - все перекрутил! Во-первых, комментировал я июльскую инфляцию. Во-вторых, там же предупреждал, что у адептов дорожая еще будет прекрасная возможность ей насладиться в связи с девальвацией.



А теперь посмотри на динамику валютной пары евро-доллар и евро-гривна за август. Что там видно? То-то же!



И, раз уж назвался груздем, дай перечень техники, которую ты ищешь. На сайта hotline.ua есть чудесный сервис мониторинга динамики цен. Я не поленюсь потратить минуту и перепроверить твои слова. Только дай быстро, а то сейчас выберешь что надо Ну и пустомеля - все перекрутил! Во-первых, комментировал я июльскую инфляцию. Во-вторых, там же предупреждал, что у адептов дорожая еще будет прекрасная возможность ей насладиться в связи с девальвацией.А теперь посмотри на динамику валютной пары евро-доллар и евро-гривна за август. Что там видно? То-то же!И, раз уж назвался груздем, дай перечень техники, которую ты ищешь. На сайта hotline.ua есть чудесный сервис мониторинга динамики цен. Я не поленюсь потратить минуту и перепроверить твои слова. Только дай быстро, а то сейчас выберешь что надо

Так ты думаешь я в Фокстроте или на розетке цены узнаю?

Пожалуйста: Поверхность индукционная SAMSUNG NZ64R3747BK/WT - цена в июне 13000 грн. (было 12 с чем-то я округлял для себя). Посмотри сколько стоит сейчас.

Встраиваемый холодильник WHIRLPOOL SP40 801 EU - куплен в июне за 19600 грн. с доставкой. Посмотри сколько стоит сейчас.

Духовой шкаф SAMSUNG NV68R2340RB/WT - 11000 грн.

Посудомоечная машина встроенная BOSCH SPV 24CX 00E - 10800 грн.

Микроволновая печь встраиваемая SAMSUNG MG22M8054AK/BW - 8200 грн. Так ты думаешь я в Фокстроте или на розетке цены узнаю?Пожалуйста: Поверхность индукционная SAMSUNG NZ64R3747BK/WT - цена в июне 13000 грн. (было 12 с чем-то я округлял для себя). Посмотри сколько стоит сейчас.Встраиваемый холодильник WHIRLPOOL SP40 801 EU - куплен в июне за 19600 грн. с доставкой. Посмотри сколько стоит сейчас.Духовой шкаф SAMSUNG NV68R2340RB/WT - 11000 грн.Посудомоечная машина встроенная BOSCH SPV 24CX 00E - 10800 грн.Микроволновая печь встраиваемая SAMSUNG MG22M8054AK/BW - 8200 грн.



https://hotline.ua/bt-holodilniki/whirl ... usplus-nf/



вот холодильник который планирую купить. цены в долларах стоят, в гривне колеблются - как выросли в апреле, так и стоят последние 4 месяца.



то же почти по всем вашим позициям



где рост, Зин (С)? вот холодильник который планирую купить. цены в долларах стоят, в гривне колеблются - как выросли в апреле, так и стоят последние 4 месяца.то же почти по всем вашим позициямгде рост, Зин (С)?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California