Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Зрада, ты нос из дома высовываешь? Такое ощущение, что живешь на графике, с реальностью не пересекаешься. Кстати, ты на днях писал че продавцы бытовой техники стоят на коленях. Несмотря на курс - цены не поднимают. Ты ж это придумал на ходу, признавайся. Я же сделал себе выборку по бытовой технике, которая мне понадобится. Конкретные модели. И на твою беду записал цены. Это было в июне. Вчера проверил каждую позицию. Рост в грише от 10% и выше. Возвращайся в реальный мир, теоретег.
Ну и пустомеля - все перекрутил! Во-первых, комментировал я июльскую инфляцию. Во-вторых, там же предупреждал, что у адептов дорожая еще будет прекрасная возможность ей насладиться в связи с девальвацией.
А теперь посмотри на динамику валютной пары евро-доллар и евро-гривна за август. Что там видно? То-то же!
И, раз уж назвался груздем, дай перечень техники, которую ты ищешь. На сайта hotline.ua есть чудесный сервис мониторинга динамики цен. Я не поленюсь потратить минуту и перепроверить твои слова. Только дай быстро, а то сейчас выберешь что надо
Так ты думаешь я в Фокстроте или на розетке цены узнаю? Пожалуйста: Поверхность индукционная SAMSUNG NZ64R3747BK/WT - цена в июне 13000 грн. (было 12 с чем-то я округлял для себя). Посмотри сколько стоит сейчас. Встраиваемый холодильник WHIRLPOOL SP40 801 EU - куплен в июне за 19600 грн. с доставкой. Посмотри сколько стоит сейчас. Духовой шкаф SAMSUNG NV68R2340RB/WT - 11000 грн. Посудомоечная машина встроенная BOSCH SPV 24CX 00E - 10800 грн. Микроволновая печь встраиваемая SAMSUNG MG22M8054AK/BW - 8200 грн.
zРадио написав:.. .. США, флагман мировой экономики, за которым идет большинство рынков.
понимаете, какая загогулина - ситуация на сейчас и на 2007-08 годы несравнимы - население и бизнес не закредитованы (у нас), завал 2014-15 годов был столь эпическим, что и отскок видится долговременным, несмотря на все бури - развиваются новые цепочки кооперации, правда, усиливаются монополии, но это не быстро. Госсектор у нас, не смотря на всякие "большие стройки" и прочую показуху, лет 15 не был драйвером экономики, бизнес рулит. Большой бизнес - бОльшие риски и лучшее управление таковыми. Например, торговые сети на 2020 год приостановили инвестиции (ждут "2й волны") в открытие новых торговых точек, из-за чего сильно пострадали всякие производители торгового оборудования. Но уже аккумулируют средства и строят увеличенные планы на 2021 год. Я и сам в 15-16 годах не видел проблесков и вещал соответственно, затем попустило. У вас же тьма беспросветная из года в год. Так же нельзя, ожидание лиха хуже самого лиха - инсульт схватит. Берегите себя
Не, тут другая штука - в Украине в 2008 году шарахнуло - так шарахнуло. Как говорят, что после обвала 2014 года рост обусловлен только низкой базой, так и обвал 2009-20... обусловлен...в общем, чем выше залезешь, тем больнее падать. так вот если рост до 2008 - это сочетание сразу многих благоприятных , в основном внешних факторов, то обвал 2014 - это понятно, что наша беда. в мре тогда шел бурный рост и инвесторы не знали куда пристроить лишние триллионы (не в воюющую стану с запредельной коррупцией, естественно). а конкретно сейчас в мире полным ходом набирает обороты кризис, которого я ждал еще с конца 2017 , но он запоздал. и я сейчас с зРадио, что мировой кризис ну никак не может не зацепить Украину. да, у Украины сейчас нет такой закредитованности населения как в 2008 году, многократная девальвация гривны может дать соблазн надеяться, что ниже уж некуда...хотя и такие примеры были и в мировой истории да и в самой Украине. если Штаты сейчас свалятся во вторую волну карантина, а это вполне вероятно, то они станут перед сложным выбором - что делать? или заливать все свеженапечатанными баксами, что чревато, ибо внутри страны пошла невиданная ранее инфляция и тогда в мире баксовая масса будет нарастать, либо начнут собирать долги со всего мира - и тогда во всем мире начнется такой кризис, что 2008 год покажется цветочками. что я хочу сказать? мы сейчас в состоянии неопределенности, и все зависит от США - либо дешевый бакс и далее и на этом мировая экономика будет расти настолько насколько это возможно в условиях пандемии либо США будет спасать свою экономику "здесь и сечас" но за счет всего остального мира и тогда туго будет всем. Как я говорил своим знакомым в США, что нельзя перед кризисом покупать недвижимость, а они ответили что "нельзя всю жизнь жить в ожидании кризиса" и взяли мортгидж в январе и спасает их только очень хорошая работа не удаленке, а цены - залив баблом всего и вся. Но у Украины-то такого сценария быть не может. Когда экономика США выйдет из кризиса (рецессии?) (депрессии?), то станет вопрос - куда деть "лишние" баксы из американской экономики? и тогда можно будет помечтать о крошках с барского стола. Но не ранее.
jump написав:У першому півріччі 2020 року план доходів державного бюджету недовиконаний на 38 мільярдів гривень, план видатків — на 51 мільярд.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
Підбиваючи підсумки виконання держбюджету у I півріччі 2020 року, Пацкан відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці: зниження реального ВВП на 6,7% (за оцінкою фахівців Рахункової палати), випуску промислової продукції — на 8,3%. А також зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.
План на доходи держбюджету, за підрахунками голови Рахункової палати, не виконано на 38 млрд грн, або на 7,8%. Лише внаслідок зменшення у I півріччі імпорту на 19,7%, стверджує Пацкан, недоотримано 14 млрд грн доходів. План видатків державного бюджету, за його словами, не виконано на 51 млрд грн.
Зі слів голови Рахункової палати, витрати на погашення й обслуговування державного боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету у I півріччі 2020 року.
За словами Пацкана, на невиконання плану надходження вплинуло низька якість прогнозу макроекономічних показників.
п.с. якось ще пройшло повз увагу хпердів, що нестабільність в Білорусі нам не на руку, і економіка це теж відчує.
rjkz написав:Как я говорил своим знакомым в США, что нельзя перед кризисом покупать недвижимость, а они ответили что "нельзя всю жизнь жить в ожидании кризиса" и взяли мортгидж в январе и спасает их только очень хорошая работа не удаленке, а цены - залив баблом всего и вся. Но у Украины-то такого сценария быть не может.
Кстати, о птичках - Блумберг сегодня пишет, что доля просрочки взлетела до уровней разгара прошлого ипотечного кризиса, несмотря на рекордно низкую ставку процента. Так что профицит предложения бетона будет расти.
Другое дело, что рынок деривативов это уже не завалит, потому что от этого его застраховали. Повторюсь, в этот раз недвиж будет "просто" среди пострадавших секторов, а не первопричиной кризиса...
rjkz написав:Когда экономика США выйдет из кризиса (рецессии?) (депрессии?), то станет вопрос - куда деть "лишние" баксы из американской экономики? и тогда можно будет помечтать о крошках с барского стола. Но не ранее.
А тут позволю себе не согласиться - именно сегодня на рынке наблюдается избыток доллара, который уже скоро начнут пылесосить с рынка. Мы не ощущаем это себе в плюс, потому что одновременно кризисные явления стригут реальный сектор. А если бы одновременно с кризисом ФРС не проводил количественного смягчения, был бы настоящий финансовый мега-ад! Пауэлл для экономики Украины, хоть он о ней и не думал, сделал намного больше, чем все шмыганомисты вместе взятые и возведенные в 5-ю степень
zРадио написав:А тут позволю себе не согласиться - именно сегодня на рынке наблюдается избыток доллара, который уже скоро начнут пылесосить с рынка. Мы не ощущаем это себе в плюс, потому что одновременно кризисные явления стригут реальный сектор. А если бы одновременно с кризисом ФРС не проводил количественного смягчения, был бы настоящий финансовый мега-ад! Пауэлл для экономики Украины, хоть он о ней и не думал, сделал намного больше, чем все шмыганомисты вместе взятые и возведенные в 5-ю степень
Ага, начнут пылесосить. Как бы они в отрицательные ставки не свалились как их европейские друзья.
zРадио написав:А тут позволю себе не согласиться - именно сегодня на рынке наблюдается избыток доллара, который уже скоро начнут пылесосить с рынка. Мы не ощущаем это себе в плюс, потому что одновременно кризисные явления стригут реальный сектор. А если бы одновременно с кризисом ФРС не проводил количественного смягчения, был бы настоящий финансовый мега-ад! Пауэлл для экономики Украины, хоть он о ней и не думал, сделал намного больше, чем все шмыганомисты вместе взятые и возведенные в 5-ю степень
Ага, начнут пылесосить. Как бы они в отрицательные ставки не свалились как их европейские друзья.
Кек... А что - европейским друзьям впервой? Они с 2014-го года там. Амерам то что с того? За сентябрь не боись - на этом заседании ФРС ставку трогать не будет. Та думаю, что и до выборов с гарантией никто трогать не будет.
Но мне другое нравится - ты ж сам прекрасно понимаешь, что нулевую ставку ФРС будет держать не для твоей хомячьей радости, а пока ж*** в экономике. Так с чего ты возбудился - чем дольше будут заливать экономику деньгами, тем дольше кризис, и тем тяжелее системные последствия. А когда включится пылесос, мы все равно не устоим (если устоим до этого) - поэтому, собственно, я в своем прогнозе по цене бетона и указал длинный временной диапазон... Сорян, на ФРС, в отличие от Либо и прочих балаболов, влияния не имею