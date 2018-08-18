Додано: Вів 18 сер, 2020 21:16

sequence написав: zРадио написав: ..

.. США, флагман мировой экономики, за которым идет большинство рынков. .... США, флагман мировой экономики, за которым идет большинство рынков.

понимаете, какая загогулина - ситуация на сейчас и на 2007-08 годы несравнимы - население и бизнес не закредитованы (у нас), завал 2014-15 годов был столь эпическим, что и отскок видится долговременным, несмотря на все бури - развиваются новые цепочки кооперации, правда, усиливаются монополии, но это не быстро.

Госсектор у нас, не смотря на всякие "большие стройки" и прочую показуху, лет 15 не был драйвером экономики, бизнес рулит.

Большой бизнес - бОльшие риски и лучшее управление таковыми. Например, торговые сети на 2020 год приостановили инвестиции (ждут "2й волны") в открытие новых торговых точек, из-за чего сильно пострадали всякие производители торгового оборудования. Но уже аккумулируют средства и строят увеличенные планы на 2021 год.

Я и сам в 15-16 годах не видел проблесков и вещал соответственно, затем попустило.

У вас же тьма беспросветная из года в год. Так же нельзя, ожидание лиха хуже самого лиха - инсульт схватит. Берегите себя понимаете, какая загогулина - ситуация на сейчас и на 2007-08 годы несравнимы - население и бизнес не закредитованы (у нас), завал 2014-15 годов был столь эпическим, что и отскок видится долговременным, несмотря на все бури - развиваются новые цепочки кооперации, правда, усиливаются монополии, но это не быстро.Госсектор у нас, не смотря на всякие "большие стройки" и прочую показуху, лет 15 не был драйвером экономики, бизнес рулит.Большой бизнес - бОльшие риски и лучшее управление таковыми. Например, торговые сети на 2020 год приостановили инвестиции (ждут "2й волны") в открытие новых торговых точек, из-за чего сильно пострадали всякие производители торгового оборудования. Но уже аккумулируют средства и строят увеличенные планы на 2021 год.Я и сам в 15-16 годах не видел проблесков и вещал соответственно, затем попустило.У вас же тьма беспросветная из года в год. Так же нельзя, ожидание лиха хуже самого лиха - инсульт схватит. Берегите себя

Не, тут другая штука - в Украине в 2008 году шарахнуло - так шарахнуло. Как говорят, что после обвала 2014 года рост обусловлен только низкой базой, так и обвал 2009-20... обусловлен...в общем, чем выше залезешь, тем больнее падать.так вот если рост до 2008 - это сочетание сразу многих благоприятных , в основном внешних факторов, то обвал 2014 - это понятно, что наша беда. в мре тогда шел бурный рост и инвесторы не знали куда пристроить лишние триллионы (не в воюющую стану с запредельной коррупцией, естественно). а конкретно сейчас в мире полным ходом набирает обороты кризис, которого я ждал еще с конца 2017 , но он запоздал. и я сейчас с зРадио, что мировой кризис ну никак не может не зацепить Украину.да, у Украины сейчас нет такой закредитованности населения как в 2008 году, многократная девальвация гривны может дать соблазн надеяться, что ниже уж некуда...хотя и такие примеры были и в мировой истории да и в самой Украине.если Штаты сейчас свалятся во вторую волну карантина, а это вполне вероятно, то они станут перед сложным выбором - что делать? или заливать все свеженапечатанными баксами, что чревато, ибо внутри страны пошла невиданная ранее инфляция и тогда в мире баксовая масса будет нарастать, либо начнут собирать долги со всего мира - и тогда во всем мире начнется такой кризис, что 2008 год покажется цветочками.что я хочу сказать? мы сейчас в состоянии неопределенности, и все зависит от США - либо дешевый бакс и далее и на этом мировая экономика будет расти настолько насколько это возможно в условиях пандемии либо США будет спасать свою экономику "здесь и сечас" но за счет всего остального мира и тогда туго будет всем.Как я говорил своим знакомым в США, что нельзя перед кризисом покупать недвижимость, а они ответили что "нельзя всю жизнь жить в ожидании кризиса" и взяли мортгидж в январе и спасает их только очень хорошая работа не удаленке, а цены - залив баблом всего и вся. Но у Украины-то такого сценария быть не может.Когда экономика США выйдет из кризиса (рецессии?) (депрессии?), то станет вопрос - куда деть "лишние" баксы из американской экономики? и тогда можно будет помечтать о крошках с барского стола. Но не ранее.