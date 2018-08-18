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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 сер, 2020 22:19
zРадио
кек...
Я так и не понял
а чё там с уставшей прелестью на Минской 90м2 за 200куе?
уже слил или все еще ждешь в засаде лося пожирней?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 18 сер, 2020 22:30
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
А тут позволю себе не согласиться - именно сегодня на рынке наблюдается избыток доллара, который уже скоро начнут пылесосить с рынка. Мы не ощущаем это себе в плюс, потому что одновременно кризисные явления стригут реальный сектор. А если бы одновременно с кризисом ФРС не проводил количественного смягчения, был бы настоящий финансовый мега-ад! Пауэлл для экономики Украины, хоть он о ней и не думал, сделал намного больше, чем все шмыганомисты вместе взятые и возведенные в 5-ю степень
Ага, начнут пылесосить. Как бы они в отрицательные ставки не свалились как их европейские друзья.
Кек... А что - европейским друзьям впервой? Они с 2014-го года там. Амерам то что с того?
За сентябрь не боись - на этом заседании ФРС ставку трогать не будет. Та думаю, что и до выборов с гарантией никто трогать не будет.
Но мне другое нравится - ты ж сам прекрасно понимаешь, что нулевую ставку ФРС будет держать не для твоей хомячьей радости, а пока ж*** в экономике. Так с чего ты возбудился - чем дольше будут заливать экономику деньгами, тем дольше кризис, и тем тяжелее системные последствия. А когда включится пылесос, мы все равно не устоим (если устоим до этого) - поэтому, собственно, я в своем прогнозе по цене бетона и указал длинный временной диапазон... Сорян, на ФРС, в отличие от Либо и прочих балаболов, влияния не имею
Ну, слушай, я не так хорошо как ты понимаю что и когда нужно делать ФРС, поэтому поеду потаксую. Ты сегодня как? Или завтра рано вставать?
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Додано: Вів 18 сер, 2020 22:31
Сегодня катались Богуслав Канев. Народ, карантин реально гробит страну. Все вот эти вот придорожные ресторанчики гостиницы закрыты и с надписями либо аренда либо продажа.
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Додано: Вів 18 сер, 2020 23:30
Уну, вы фотку с Ван Дамом выложите или поскромничаете?
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Додано: Вів 18 сер, 2020 23:38
airmax78 написав:
Уну, вы фотку с Ван Дамом выложите или поскромничаете?
с меня хватит того что эти долбойобы с комитета гумполитики и наш министр культуры сжимая кулачки в каратистских стойках фоткались с вандамом и выложили это на официальной страничке комитета... йобаный стыд....
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Додано: Сер 19 сер, 2020 00:19
airmax78 написав:
Ну, слушай, я не так хорошо как ты понимаю что и когда нужно делать ФРС, поэтому поеду потаксую.
Это как понимать - если вызвал такси, и водила всю дорогу не умолкает про бетоно-дорожай, значит за рулем ты?
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zРадио
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