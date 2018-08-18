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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5064506550665067

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:19

zРадио
кек...
Я так и не понял
а чё там с уставшей прелестью на Минской 90м2 за 200куе?
уже слил или все еще ждешь в засаде лося пожирней?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:30

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:А тут позволю себе не согласиться - именно сегодня на рынке наблюдается избыток доллара, который уже скоро начнут пылесосить с рынка. Мы не ощущаем это себе в плюс, потому что одновременно кризисные явления стригут реальный сектор. А если бы одновременно с кризисом ФРС не проводил количественного смягчения, был бы настоящий финансовый мега-ад! Пауэлл для экономики Украины, хоть он о ней и не думал, сделал намного больше, чем все шмыганомисты вместе взятые и возведенные в 5-ю степень :mrgreen:

Ага, начнут пылесосить. Как бы они в отрицательные ставки не свалились как их европейские друзья.


Кек... А что - европейским друзьям впервой? Они с 2014-го года там. Амерам то что с того? :roll: За сентябрь не боись - на этом заседании ФРС ставку трогать не будет. Та думаю, что и до выборов с гарантией никто трогать не будет.

Но мне другое нравится - ты ж сам прекрасно понимаешь, что нулевую ставку ФРС будет держать не для твоей хомячьей радости, а пока ж*** в экономике. Так с чего ты возбудился - чем дольше будут заливать экономику деньгами, тем дольше кризис, и тем тяжелее системные последствия. А когда включится пылесос, мы все равно не устоим (если устоим до этого) - поэтому, собственно, я в своем прогнозе по цене бетона и указал длинный временной диапазон... Сорян, на ФРС, в отличие от Либо и прочих балаболов, влияния не имею :lol:

Ну, слушай, я не так хорошо как ты понимаю что и когда нужно делать ФРС, поэтому поеду потаксую. Ты сегодня как? Или завтра рано вставать?
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня катались Богуслав Канев. Народ, карантин реально гробит страну. Все вот эти вот придорожные ресторанчики гостиницы закрыты и с надписями либо аренда либо продажа.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну, вы фотку с Ван Дамом выложите или поскромничаете?
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 23:38

  airmax78 написав:Уну, вы фотку с Ван Дамом выложите или поскромничаете?

с меня хватит того что эти долбойобы с комитета гумполитики и наш министр культуры сжимая кулачки в каратистских стойках фоткались с вандамом и выложили это на официальной страничке комитета... йобаный стыд....
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:19

  airmax78 написав:Ну, слушай, я не так хорошо как ты понимаю что и когда нужно делать ФРС, поэтому поеду потаксую.


Это как понимать - если вызвал такси, и водила всю дорогу не умолкает про бетоно-дорожай, значит за рулем ты?
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 00:33

  airmax78 написав:Ну, слушай, я не так хорошо как ты понимаю что и когда нужно делать ФРС, поэтому поеду потаксую. Ты сегодня как? Или завтра рано вставать?

вот я тоже слышал что из оп потянулись длинные ряды в таксисты
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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    Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 01:02

      zРадио написав:
      airmax78 написав:Ну, слушай, я не так хорошо как ты понимаю что и когда нужно делать ФРС, поэтому поеду потаксую. Ты сегодня как? Или завтра рано вставать?


    Это как понимать - если вызвал такси, и водила всю дорогу не умолкает про бетоно-дорожай, значит за рулем ты?

    Ага. А если про графики, политику ФРС, собираемость арендной платы в американских городах - то ты.
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