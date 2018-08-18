Додано: Вів 18 сер, 2020 22:19

zРадио

кек...

Я так и не понял

а чё там с уставшей прелестью на Минской 90м2 за 200куе?

уже слил или все еще ждешь в засаде лося пожирней?

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