Додано: Сер 19 сер, 2020 05:06

sequence написав: wild.tomcat написав: ..вам правильно кажуть - раз тікають, значить треба плати більше. .. ..вам правильно кажуть - раз тікають, значить треба плати більше. ..

Мы не можем пока позволить себе платить польские зарплаты, но платим, в целом, достойно. Существенные кадровые проблемы на западе страны имеют практически все знакомые бизнесмены и управляющие бизнесом.

Я проще скажу - львовяне, работая меньше киевлян, хотят киевские зарплаты, но бизнес возражает. Мы решаем ситуацию по разному - в том числе переводим людей с других регионов.

Со своими советами стройте себе бизнес сами и платите, хоть как в Германии. Посмотрим, сколько пропетляете Мы не можем пока позволить себе платить польские зарплаты, но платим, в целом, достойно. Существенные кадровые проблемы на западе страны имеют практически все знакомые бизнесмены и управляющие бизнесом.Я проще скажу - львовяне, работая меньше киевлян, хотят киевские зарплаты, но бизнес возражает. Мы решаем ситуацию по разному - в том числе переводим людей с других регионов.Со своими советами стройте себе бизнес сами и платите, хоть как в Германии. Посмотрим, сколько пропетляете

Ну Вы можете строить бизнес как Вам нравится, но не надо так относиться к праву второй стороны при найме на работу, послать Ваше нежелание платить желаемую ими зарплату и сделать выбор в пользу Польши, которая буквально за углом.Я уже описывал свои приключения с поисками плиточника - одного жду, а он в Норвегию на 5 кевро в месяц сваливает, жду другого - а он в Германию, вот уже через несколько дней третий должен выйти ко мне, а он, подлец, даже не предупредил, что вместо меня в Италию уезжает. Ну и шо делать? Да были времена, когда рабочие строительных специальностей работали за миску мивины, но пока ситуация другая.Рынок труда - это тоже рынок. Не платите Вы конкурентную цену за востребованный товар - заплатит другой.Как выше правильно написали, Украина в целом и Киев в частности - это не только участники этого форума и не только вернувшиеся заробитчане или люди находящиеся в струе.Есть масса знакомых у которых ситуация совсем не радостная. Не смотря на то, что живут и работают в Киеве, многие со своим жильем (то есть за аренду платить нет необходимости).А тут читая ветку, создается впечатление, что квартиры в Киеве народ арендует только от аллергии на документы права собственности.