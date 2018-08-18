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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5065506650675068

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 05:36

  flyman написав:добрий вечор в нашу хату:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5039256#p5039256

  jump написав:У першому півріччі 2020 року план доходів державного бюджету недовиконаний на 38 мільярдів гривень, план видатків — на 51 мільярд.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Підбиваючи підсумки виконання держбюджету у I півріччі 2020 року, Пацкан відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці: зниження реального ВВП на 6,7% (за оцінкою фахівців Рахункової палати), випуску промислової продукції — на 8,3%. А також зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.

План на доходи держбюджету, за підрахунками голови Рахункової палати, не виконано на 38 млрд грн, або на 7,8%. Лише внаслідок зменшення у I півріччі імпорту на 19,7%, стверджує Пацкан, недоотримано 14 млрд грн доходів. План видатків державного бюджету, за його словами, не виконано на 51 млрд грн.

Зі слів голови Рахункової палати, витрати на погашення й обслуговування державного боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету у I півріччі 2020 року.

За словами Пацкана, на невиконання плану надходження вплинуло низька якість прогнозу макроекономічних показників.


п.с.
якось ще пройшло повз увагу хпердів, що нестабільність в Білорусі нам не на руку, і економіка це теж відчує.


Мне один человек высказал предположение, что если в Беларуси начнется то, что у нас в 2014, то на рынок Украины хлынет поток переселенцев, на что другой человек ответил, что скорей всего этот поток пойдет в Польшу нежели в Украину. К тому-же некоторые страны мира уже анонсировали готовность принимать беженцев из Беларуси.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 05:47

  airmax78 написав:А о каком это сборе долгов Штатами идет речь? Штаты же сами крупнейший должник в мире.


Ога.
Но и крупнейший кредитор. А должны они в основном сами себе.
Кому Штаты должны - Украине? Гондурасу? Зимбабве?
Я в курсе, что некоторые страны мира держат долговые бумаги США, но это весьма интересный "актив" - за него они могут получить американские доллары, которые США могут "занять" у себя-же, то есть напечатать, но скорей всего никто не решится выставить на эти бумаги право требования.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 06:00

  zРадио написав:
  rjkz написав:Как я говорил своим знакомым в США, что нельзя перед кризисом покупать недвижимость, а они ответили что "нельзя всю жизнь жить в ожидании кризиса" и взяли мортгидж в январе и спасает их только очень хорошая работа не удаленке, а цены - залив баблом всего и вся. Но у Украины-то такого сценария быть не может.


Кстати, о птичках - Блумберг сегодня пишет, что доля просрочки взлетела до уровней разгара прошлого ипотечного кризиса, несмотря на рекордно низкую ставку процента. Так что профицит предложения бетона будет расти.

Зображення

Другое дело, что рынок деривативов это уже не завалит, потому что от этого его застраховали. Повторюсь, в этот раз недвиж будет "просто" среди пострадавших секторов, а не первопричиной кризиса...

  rjkz написав:Когда экономика США выйдет из кризиса (рецессии?) (депрессии?), то станет вопрос - куда деть "лишние" баксы из американской экономики? и тогда можно будет помечтать о крошках с барского стола. Но не ранее.


А тут позволю себе не согласиться - именно сегодня на рынке наблюдается избыток доллара, который уже скоро начнут пылесосить с рынка. Мы не ощущаем это себе в плюс, потому что одновременно кризисные явления стригут реальный сектор. А если бы одновременно с кризисом ФРС не проводил количественного смягчения, был бы настоящий финансовый мега-ад! Пауэлл для экономики Украины, хоть он о ней и не думал, сделал намного больше, чем все шмыганомисты вместе взятые и возведенные в 5-ю степень :mrgreen:


Тут такое дело, у меня нет высоких познаний в макроэкономике, но даже я понимаю, что для работы экономической модели нужен или высокий уровень наполнения системы деньгами или высокая скорость обращения. Так вот, скорость обращения упала, но "вертолетные" деньги позволяют системе функционировать. И если/когда восстановится скорость обращения, то "лишнее" надо будет изъять. Если не заниматься восстановлением скорости обращения, а только печатать бабки, то результат мы видели на примере позднего СССР.
Не думаю, что США это не понимает, поэтому и описал варианты, которые оправданны в данном случае. Вопрос только в том - какой будет сценарий. Как говорится - ИМХО.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 07:48

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:
Или Флай в Таиланд слетал или Трибека заразна, но любом случае, понятно стало, почему с Натт не склеилось.
:lol:

я саме про це і веду мови.

п.с.
"сліпий" набір літер на клавіатурі, не чули, ні?

п.п.с.
Коля, ти часом не збоченець?


Ну, если проникнуться учениями Фрейда, то все люди в мире - збоченцы.
Я там смайлик прилепил, для тех кто не понимает шуток юмора. :lol:

І чого ж тут смішного, що в мене з Натт не склеїлось, бо вона чекає щоб було побільше кавалірок, а шансів дожити, коли вони окуплять себе менше.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:34

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:я саме про це і веду мови.

п.с.
"сліпий" набір літер на клавіатурі, не чули, ні?

п.п.с.
Коля, ти часом не збоченець?


Ну, если проникнуться учениями Фрейда, то все люди в мире - збоченцы.
Я там смайлик прилепил, для тех кто не понимает шуток юмора. :lol:

І чого ж тут смішного, що в мене з Натт не склеїлось, бо вона чекає щоб було побільше кавалірок, а шансів дожити, коли вони окуплять себе менше.


Ну, если кто-то строит из себя "скупого рыцаря", то почему-бы кому-то не поиграть в "черную вдову"?
Ох уж эти ролевые игры... :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:44

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:И взяли вы его только с одной целью - чтобы по 5-и объявлениям, не подходящим даже под понятие выборки, крутить рынком и делать дурацкие выводы. Ой, в апреле было предложение за 87, а сегодня и за 100 нечего выбрать.

С таким же успехом можете открыть авто.риа и по динамике какого-то неликвида вроде Шевроле Беретта сделать вывод о динамике рынка автомобилей. Вам смешно? Напрасно - так же вы выглядите со своей трехой в Эврике...

Вы отрицаете факт, что цены не упали и все движения в рамках статистической погрешности?
Я пишу, что вижу. К апреле-мае была небольшая коррекция цен продажи, временный провал на рынке аренды. Сейчас цены восстановились (выросли). По продажам доступных хороших вариантов нет. Аренда, несмотря на несезон, держит цены. Спрос есть , но экспозиция стала больше, чем раньше, но цены сделок вполне на уровне февраля.

Еще раз повторю. В 08 и 14, когда было падение цен, оно началось сразу. В 08 более резко из-за панических продаж кредитчиков, в 14-15 цены сползали два года, но не было лага, тренд был виден сразу. Сейчас падения цен по итогам почти полугода нет, что позволяет предположить, что существенного падения не будет и в будущем.
По поводу падения ВВП и безработицы - если я пару раз не постригся на карантине, парикмахеру плохо (кто-то временно даже съехал с аренды), владельцу салона плохо, его арендодателю плохо, но у меня количество долларов на покупку квартиры не изменилось. Даже если было в гривне, проценты за полгода практически компенсировали рост курса.


Сейчас вы оба в чем-то по-своему правы.
Имел сегодня обсуждение того что творится на рынке с человеком, имеющим бОльшее к ней отношение нежели я, но в одном вопросе у нас обоюдное согласие - на рынок покупки вышли заробитчане, которые поприезжали из европ, оставшись без работы из-за пандемии, со своими сбережениями и массово ломанулись скупать под аренду 1 и 2 к. Это не сейчас началось, но пандемия создала более массовый эффект.
Одновременно с этим и по этой-же причине в том числе, создалось избыточное предложение на рынке аренды. Причем, очень высокая конкуренция среди новостроев и цену ну никак не назовешь высокой. Не старый совфонд сдается с хорошими ремонтами по не высоким ценам. Скажем так, сдалась 1к порядка 40 м2 на Гонгадзе в 96 серии со свежим ремоном за 7 кгрн.
Как говорил известный персонаж "когда чистильщик обуви...". Во как-раз сейчас "чистильщики обуви" ломанулись становиться ленлордами.

Тут 2/3 форумчан мають освіту та рівень інтелекту, як у чистильників взуття.
А в кабміні, адміністрації зедента - таких 90%.
Не помічали такого?)))
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 08:55

  rjkz написав:
  flyman написав:
І чого ж тут смішного, що в мене з Натт не склеїлось, бо вона чекає щоб було побільше кавалірок, а шансів дожити, коли вони окуплять себе менше.


Ну, если кто-то строит из себя "скупого рыцаря", то почему-бы кому-то не поиграть в "черную вдову"?
Ох уж эти ролевые игры... :lol:

зачотно
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 09:53

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Ну, слушай, я не так хорошо как ты понимаю что и когда нужно делать ФРС, поэтому поеду потаксую. Ты сегодня как? Или завтра рано вставать?

вот я тоже слышал что из оп потянулись длинные ряды в таксисты

і в парковщики та в маршруточники. Скоро вони скуплять весь КржН з потрохами
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