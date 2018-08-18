zРадио написав:

rjkz написав: Как я говорил своим знакомым в США, что нельзя перед кризисом покупать недвижимость, а они ответили что "нельзя всю жизнь жить в ожидании кризиса" и взяли мортгидж в январе и спасает их только очень хорошая работа не удаленке, а цены - залив баблом всего и вся. Но у Украины-то такого сценария быть не может.

Как я говорил своим знакомым в США, что нельзя перед кризисом покупать недвижимость, а они ответили что "нельзя всю жизнь жить в ожидании кризиса" и взяли мортгидж в январе и спасает их только очень хорошая работа не удаленке, а цены - залив баблом всего и вся. Но у Украины-то такого сценария быть не может.

rjkz написав: Когда экономика США выйдет из кризиса (рецессии?) (депрессии?), то станет вопрос - куда деть "лишние" баксы из американской экономики? и тогда можно будет помечтать о крошках с барского стола. Но не ранее. Когда экономика США выйдет из кризиса (рецессии?) (депрессии?), то станет вопрос - куда деть "лишние" баксы из американской экономики? и тогда можно будет помечтать о крошках с барского стола. Но не ранее.

Кстати, о птичках - Блумберг сегодня пишет, что доля просрочки взлетела до уровней разгара прошлого ипотечного кризиса, несмотря на рекордно низкую ставку процента. Так что профицит предложения бетона будет расти.Другое дело, что рынок деривативов это уже не завалит, потому что от этого его застраховали. Повторюсь, в этот раз недвиж будет "просто" среди пострадавших секторов, а не первопричиной кризиса...А тут позволю себе не согласиться - именно сегодня на рынке наблюдается избыток доллара, который уже скоро начнут пылесосить с рынка. Мы не ощущаем это себе в плюс, потому что одновременно кризисные явления стригут реальный сектор. А если бы одновременно с кризисом ФРС не проводил количественного смягчения, был бы настоящий финансовый мега-ад! Пауэлл для экономики Украины, хоть он о ней и не думал, сделал намного больше, чем все шмыганомисты вместе взятые и возведенные в 5-ю степень