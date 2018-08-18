Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:У першому півріччі 2020 року план доходів державного бюджету недовиконаний на 38 мільярдів гривень, план видатків — на 51 мільярд.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.
Підбиваючи підсумки виконання держбюджету у I півріччі 2020 року, Пацкан відзначив поглиблення негативних тенденцій в економіці: зниження реального ВВП на 6,7% (за оцінкою фахівців Рахункової палати), випуску промислової продукції — на 8,3%. А також зменшення кредитування і відплив прямих іноземних інвестицій.
План на доходи держбюджету, за підрахунками голови Рахункової палати, не виконано на 38 млрд грн, або на 7,8%. Лише внаслідок зменшення у I півріччі імпорту на 19,7%, стверджує Пацкан, недоотримано 14 млрд грн доходів. План видатків державного бюджету, за його словами, не виконано на 51 млрд грн.
Зі слів голови Рахункової палати, витрати на погашення й обслуговування державного боргу становили 220 млрд грн, або майже третину загальних витрат держбюджету у I півріччі 2020 року.
За словами Пацкана, на невиконання плану надходження вплинуло низька якість прогнозу макроекономічних показників.
п.с. якось ще пройшло повз увагу хпердів, що нестабільність в Білорусі нам не на руку, і економіка це теж відчує.
Мне один человек высказал предположение, что если в Беларуси начнется то, что у нас в 2014, то на рынок Украины хлынет поток переселенцев, на что другой человек ответил, что скорей всего этот поток пойдет в Польшу нежели в Украину. К тому-же некоторые страны мира уже анонсировали готовность принимать беженцев из Беларуси.
airmax78 написав:А о каком это сборе долгов Штатами идет речь? Штаты же сами крупнейший должник в мире.
Ога. Но и крупнейший кредитор. А должны они в основном сами себе. Кому Штаты должны - Украине? Гондурасу? Зимбабве? Я в курсе, что некоторые страны мира держат долговые бумаги США, но это весьма интересный "актив" - за него они могут получить американские доллары, которые США могут "занять" у себя-же, то есть напечатать, но скорей всего никто не решится выставить на эти бумаги право требования.
rjkz написав:Как я говорил своим знакомым в США, что нельзя перед кризисом покупать недвижимость, а они ответили что "нельзя всю жизнь жить в ожидании кризиса" и взяли мортгидж в январе и спасает их только очень хорошая работа не удаленке, а цены - залив баблом всего и вся. Но у Украины-то такого сценария быть не может.
Кстати, о птичках - Блумберг сегодня пишет, что доля просрочки взлетела до уровней разгара прошлого ипотечного кризиса, несмотря на рекордно низкую ставку процента. Так что профицит предложения бетона будет расти.
Другое дело, что рынок деривативов это уже не завалит, потому что от этого его застраховали. Повторюсь, в этот раз недвиж будет "просто" среди пострадавших секторов, а не первопричиной кризиса...
rjkz написав:Когда экономика США выйдет из кризиса (рецессии?) (депрессии?), то станет вопрос - куда деть "лишние" баксы из американской экономики? и тогда можно будет помечтать о крошках с барского стола. Но не ранее.
А тут позволю себе не согласиться - именно сегодня на рынке наблюдается избыток доллара, который уже скоро начнут пылесосить с рынка. Мы не ощущаем это себе в плюс, потому что одновременно кризисные явления стригут реальный сектор. А если бы одновременно с кризисом ФРС не проводил количественного смягчения, был бы настоящий финансовый мега-ад! Пауэлл для экономики Украины, хоть он о ней и не думал, сделал намного больше, чем все шмыганомисты вместе взятые и возведенные в 5-ю степень
Тут такое дело, у меня нет высоких познаний в макроэкономике, но даже я понимаю, что для работы экономической модели нужен или высокий уровень наполнения системы деньгами или высокая скорость обращения. Так вот, скорость обращения упала, но "вертолетные" деньги позволяют системе функционировать. И если/когда восстановится скорость обращения, то "лишнее" надо будет изъять. Если не заниматься восстановлением скорости обращения, а только печатать бабки, то результат мы видели на примере позднего СССР. Не думаю, что США это не понимает, поэтому и описал варианты, которые оправданны в данном случае. Вопрос только в том - какой будет сценарий. Как говорится - ИМХО.