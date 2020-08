Додано: Сер 19 сер, 2020 10:58

4e4ensxe написав: Serg-ik написав: пока риелтор будет просить комиссию с покупателя, пока риелтор будет просить комиссию с покупателя,

в рашке/Польше/Голландии комисию платит продаван, это насколько мне известно

интересно когда у нас такое будет? в рашке/Польше/Голландии комисию платит продаван, это насколько мне известноинтересно когда у нас такое будет?



Комиссию риэлтору по ходу должен платить тот, кто заказывает его услугу.

В моих сделках покупаны/продаваны платили своим риэлторам.

Хотя в одном случае - да, мне пришлось заплатить риэлтору продавана. что по-моему, неправильно (у меня не было опыта, но очень уж вкусная квартирка попалась, так что хусим ). Комиссию риэлтору по ходу должен платить тот, кто заказывает его услугу.В моих сделках покупаны/продаваны платили своим риэлторам.Хотя в одном случае - да, мне пришлось заплатить риэлтору продавана. что по-моему, неправильно (у меня не было опыта, но очень уж вкусная квартирка попалась, так что хусим).

