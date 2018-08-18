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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5067506850695070>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:39

  4e4ensxe написав:
  Faceless написав:
  Beazeni написав:Моя знакомая работает риэлтором, говорит что в ближайшее время цены точно не упадут и уж точно обвала ждать не приходится. Скорее цены даже вырастут в связи с ситуацией в Белоруссии.

Хотел бы уточнить, а были случаи, когда риелтор говорил бы противоположное? :mrgreen:

будет только ДАРАЖАТЬ!
напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

Оно, конечно, прекрасно, но вот смотришь динамику чего-то посвежее за последний год - и что-то стремительного домкрата не просматривается :?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:45

  Beazeni написав:Моя знакомая работает риэлтором, говорит что в ближайшее время цены точно не упадут и уж точно обвала ждать не приходится. Скорее цены даже вырастут в связи с ситуацией в Белоруссии.

Это аналогично рассуждений продавца АТБ о стоимости товаров, которые в продаются в АТБ. До тех пор, пока риелтор будет просить комиссию с покупателя, но не будет на его стороне торговаться с продавцом, все эти рассуждения-пустое "бла-бла-бла"
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:50

  Serg-ik написав:пока риелтор будет просить комиссию с покупателя,

в рашке/Польше/Голландии комисию платит продаван, это насколько мне известно
интересно когда у нас такое будет?
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:50

  Serg-ik написав:
  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Ну, слушай, я не так хорошо как ты понимаю что и когда нужно делать ФРС, поэтому поеду потаксую. Ты сегодня как? Или завтра рано вставать?

вот я тоже слышал что из оп потянулись длинные ряды в таксисты

Кто-то может мне ответить на основании своих наблюдений о портрете среднестатистического менеджера по продаже первички? Пол, возраст? Есть ли там дядьки от 40-45 лет и старше?

Нет. У них нет огня в глазах. Есть тети 40-45 лет. Дядек ни разу не видел.
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:52

  4e4ensxe написав:
  Serg-ik написав:пока риелтор будет просить комиссию с покупателя,

в рашке/Польше/Голландии комисию платит продаван, это насколько мне известно
интересно когда у нас такое будет?

Только когда закончится острый дефицит недвиги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:52

  4e4ensxe написав:
  Serg-ik написав:пока риелтор будет просить комиссию с покупателя,

в рашке/Польше/Голландии комисию платит продаван, это насколько мне известно
интересно когда у нас такое будет?

з двох беруть , і продавана і покупана,
в результаті, тобі транзакція виходить ще десь +10% до того, що продаван отримає на руки (до вирахування податків)
моя думка, якщо купувати, то від забудовника, так найменші транзакційні кошти вийдуть
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:57

flyman
может каждый случай индивидуален
я лично не платил никаких комисий вообще
правда в Голландии был конкурс где продаван сам выбирал кому продать
в Польше все проще принес котлету денег и хата твоя
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 10:58

  4e4ensxe написав:
  Serg-ik написав:пока риелтор будет просить комиссию с покупателя,

в рашке/Польше/Голландии комисию платит продаван, это насколько мне известно
интересно когда у нас такое будет?


Комиссию риэлтору по ходу должен платить тот, кто заказывает его услугу.
В моих сделках покупаны/продаваны платили своим риэлторам.
Хотя в одном случае - да, мне пришлось заплатить риэлтору продавана. что по-моему, неправильно (у меня не было опыта, но очень уж вкусная квартирка попалась, так что хусим 8) ).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:будет только ДАРАЖАТЬ!
напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

Тоді логічно зараз купувати.
Чи ви думаєте, що далі буде:
2022 - 30
2025 - 20
2028 - 10
2030 - 0
2035 - -10 :)
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:02

  flyman написав:в результаті, тобі транзакція виходить ще десь +10% до того, що продаван отримає на руки (до вирахування податків)
моя думка, якщо купувати, то від забудовника, так найменші транзакційні кошти вийдуть

какие нах 10% коммисия обычно максимум 3% а то и меньше и то ее платят минусуя сумму оплаты за недвигу. пример квартира с одной спальней стоит 100К продаван получит 97К компания рыла 3К и эти все транзакции делает банк а не ты
олсо новострои тоже продаются через рыл. прямых продаж очень мало так как продавцы боятся что их кинут
4e4ensxe
 
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