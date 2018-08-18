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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5067506850695070

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:04

  1472580369 написав:
  4e4ensxe написав:будет только ДАРАЖАТЬ!
напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

Тоді логічно зараз купувати.
Чи ви думаєте, що далі буде:
2022 - 30
2025 - 20
2028 - 10
2030 - 0
2035 - -10 :)

я думаю что дно конкретного примера это 35К
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:12

Утро радует новостями - КРЖН вырастет в связи с событиями в Беларуси. В очередной раз, конечно же. В прошлый раз в связи с событиями в Ливане ведь уже вырос :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ахахахаха. Чего у рыл хоть отбавляй, так это фантазии. Хотя, как по мне, лучше бы так с умом было...

Между тем, в ответ на приглашение Минцифрой белорусских ИТ-шников переезжать в Украину, Деловая столица пишет о резонансном кейсе предпринимателя, призвавшем не верить этим пустым заманухам и принявшем решение о переносе производства из Украины.

Завод уходит из Украины. Почему нам еще долго ждать своих Илонов Масков.
Заявления о том, что в Украине ждут инвесторов – это для СМИ и международных форумов. На самом деле власти просто не понимают, как можно бизнесмену давать деньги, вместо того, чтобы его «доить»
https://www.dsnews.ua/economics/zavod-u ... 020-395882
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:25

  4e4ensxe написав:будет только ДАРАЖАТЬ!
напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

2025 - центр Киева
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