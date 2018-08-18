я думаю что дно конкретного примера это 35К
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:04
я думаю что дно конкретного примера это 35К
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:12
Утро радует новостями - КРЖН вырастет в связи с событиями в Беларуси. В очередной раз, конечно же. В прошлый раз в связи с событиями в Ливане ведь уже вырос Ахахахаха. Чего у рыл хоть отбавляй, так это фантазии. Хотя, как по мне, лучше бы так с умом было...
Между тем, в ответ на приглашение Минцифрой белорусских ИТ-шников переезжать в Украину, Деловая столица пишет о резонансном кейсе предпринимателя, призвавшем не верить этим пустым заманухам и принявшем решение о переносе производства из Украины.
Завод уходит из Украины. Почему нам еще долго ждать своих Илонов Масков.
Заявления о том, что в Украине ждут инвесторов – это для СМИ и международных форумов. На самом деле власти просто не понимают, как можно бизнесмену давать деньги, вместо того, чтобы его «доить»
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:25
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