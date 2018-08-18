я думаю что дно конкретного примера это 35К
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:04
я думаю что дно конкретного примера это 35К
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:12
Утро радует новостями - КРЖН вырастет в связи с событиями в Беларуси. В очередной раз, конечно же. В прошлый раз в связи с событиями в Ливане ведь уже вырос Ахахахаха. Чего у рыл хоть отбавляй, так это фантазии. Хотя, как по мне, лучше бы так с умом было...
Между тем, в ответ на приглашение Минцифрой белорусских ИТ-шников переезжать в Украину, Деловая столица пишет о резонансном кейсе предпринимателя, призвавшем не верить этим пустым заманухам и принявшем решение о переносе производства из Украины.
Завод уходит из Украины. Почему нам еще долго ждать своих Илонов Масков.
Заявления о том, что в Украине ждут инвесторов – это для СМИ и международных форумов. На самом деле власти просто не понимают, как можно бизнесмену давать деньги, вместо того, чтобы его «доить»
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:25
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Черняк делает "Хортицу" в Беларуси. Его от этого так прёт, что на весь мир через Ютуб вещает о том, как надо зарабатывать бабло.
а раньше был нервным ( аудио уже нет)
и вроде как люлей получал
а сейчас не получает
Может всё-таки и у нас инвестклимат улучшился?
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:37
Не понімаю, для чого переміщатися до наших кравасісь, якщо під боком Польща без зайвої головної болі.
Максімум, закриють проекти в РБ, мінімум, переведуть їх, а бульбашанські ойтішнеги будуть лососати тунця.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:46
Справедливости ради: там ведь дело не в отсутствии поддержки со стороны государства, а в санкциях, из-за которых приходится содержать 2 завода. Так что вполне логично сконцентрировать производство (тем более, далекое от массового) в одной стране.
Додано: Сер 19 сер, 2020 11:48
ubermax78, что-то тебя сегодня бросает из крайности в крайность - то у тебя "острый дефицит недвиги", то заколоченные окна. Правда посередине - нет никакого дефицита, ни острого, ни хронического. При этом нет и такого избытка предположения, чтобы рынок обвалился до нуля. Длинный тренд - в небольшой минус. А внутри него можно кататься на волнах (кто в этом видит смысл, конечно), волна роста 2016-2019 позади, волна падения 2020-2022 - впереди...
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:10
Да, но ведь и за стратегический контекст нужно бороться. Выше Флай писал про Польшу - какие у нас преимущества по сравнению с ней? Более низкие зарплаты и рента? Есть такое. Но все это нивелируется бюрократией, поборами, бандитизмом и втрое более высокой ставкой фондирования... То, что из Беларуси ИТ-шники повалят в связи с ограничениями интернета - это не вызывает сомнений. Но перед ними будет выбор из длинного списка "хороших" стран, готовых их приютить. Нам здесь, кроме прыти самого Федорова (вероятно, единственный эффективный министр), предложить нечего...
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:25
Квартира за 20 штук.
И это на фоне обвала бакса в мире. Рынок, мягко говоря, не блещет.
Додано: Сер 19 сер, 2020 12:47
как постоите с 6 до 7 вечера в очереди на переезде, пропуская 100500 поездов, то покажется, вроде, и недешево
да и 950 баксов/м2 в убитой квартирке не сильно то и дешево
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