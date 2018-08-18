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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5068506950705071>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:04

  1472580369 написав:
  4e4ensxe написав:будет только ДАРАЖАТЬ!
напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

Тоді логічно зараз купувати.
Чи ви думаєте, що далі буде:
2022 - 30
2025 - 20
2028 - 10
2030 - 0
2035 - -10 :)

я думаю что дно конкретного примера это 35К
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:12

Утро радует новостями - КРЖН вырастет в связи с событиями в Беларуси. В очередной раз, конечно же. В прошлый раз в связи с событиями в Ливане ведь уже вырос :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ахахахаха. Чего у рыл хоть отбавляй, так это фантазии. Хотя, как по мне, лучше бы так с умом было...

Между тем, в ответ на приглашение Минцифрой белорусских ИТ-шников переезжать в Украину, Деловая столица пишет о резонансном кейсе предпринимателя, призвавшем не верить этим пустым заманухам и принявшем решение о переносе производства из Украины.

Завод уходит из Украины. Почему нам еще долго ждать своих Илонов Масков.
Заявления о том, что в Украине ждут инвесторов – это для СМИ и международных форумов. На самом деле власти просто не понимают, как можно бизнесмену давать деньги, вместо того, чтобы его «доить»
https://www.dsnews.ua/economics/zavod-u ... 020-395882
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:25

  4e4ensxe написав:будет только ДАРАЖАТЬ!
напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

2025 - центр Киева
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Завод уходит из Украины.

Черняк делает "Хортицу" в Беларуси. Его от этого так прёт, что на весь мир через Ютуб вещает о том, как надо зарабатывать бабло.
а раньше был нервным ( аудио уже нет)
https://sevastopol.su/news/suki-bl-tolk ... a-rabochem

и вроде как люлей получал
https://glavcom.ua/video/314719-polnoe- ... njaka.html
а сейчас не получает
Может всё-таки и у нас инвестклимат улучшился?
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:37

  zРадио написав:Утро радует новостями - КРЖН вырастет в связи с событиями в Беларуси. В очередной раз, конечно же. В прошлый раз в связи с событиями в Ливане ведь уже вырос :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ахахахаха. Чего у рыл хоть отбавляй, так это фантазии. Хотя, как по мне, лучше бы так с умом было...

Между тем, в ответ на приглашение Минцифрой белорусских ИТ-шников переезжать в Украину, Деловая столица пишет о резонансном кейсе предпринимателя, призвавшем не верить этим пустым заманухам и принявшем решение о переносе производства из Украины.

Завод уходит из Украины. Почему нам еще долго ждать своих Илонов Масков.
Заявления о том, что в Украине ждут инвесторов – это для СМИ и международных форумов. На самом деле власти просто не понимают, как можно бизнесмену давать деньги, вместо того, чтобы его «доить»
https://www.dsnews.ua/economics/zavod-u ... 020-395882

Не понімаю, для чого переміщатися до наших кравасісь, якщо під боком Польща без зайвої головної болі.
Максімум, закриють проекти в РБ, мінімум, переведуть їх, а бульбашанські ойтішнеги будуть лососати тунця.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:46

  zРадио написав:Между тем, в ответ на приглашение Минцифрой белорусских ИТ-шников переезжать в Украину, Деловая столица пишет о резонансном кейсе предпринимателя, призвавшем не верить этим пустым заманухам и принявшем решение о переносе производства из Украины.

Завод уходит из Украины. Почему нам еще долго ждать своих Илонов Масков.
Заявления о том, что в Украине ждут инвесторов – это для СМИ и международных форумов. На самом деле власти просто не понимают, как можно бизнесмену давать деньги, вместо того, чтобы его «доить»
https://www.dsnews.ua/economics/zavod-u ... 020-395882

Справедливости ради: там ведь дело не в отсутствии поддержки со стороны государства, а в санкциях, из-за которых приходится содержать 2 завода. Так что вполне логично сконцентрировать производство (тем более, далекое от массового) в одной стране.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 11:48

  airmax78 написав:2025 - центр Киева
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ubermax78, что-то тебя сегодня бросает из крайности в крайность - то у тебя "острый дефицит недвиги", то заколоченные окна. Правда посередине - нет никакого дефицита, ни острого, ни хронического. При этом нет и такого избытка предположения, чтобы рынок обвалился до нуля. Длинный тренд - в небольшой минус. А внутри него можно кататься на волнах (кто в этом видит смысл, конечно), волна роста 2016-2019 позади, волна падения 2020-2022 - впереди...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:10

  Gastarbaiter написав:Справедливости ради: там ведь дело не в отсутствии поддержки со стороны государства, а в санкциях, из-за которых приходится содержать 2 завода. Так что вполне логично сконцентрировать производство (тем более, далекое от массового) в одной стране.


Да, но ведь и за стратегический контекст нужно бороться. Выше Флай писал про Польшу - какие у нас преимущества по сравнению с ней? Более низкие зарплаты и рента? Есть такое. Но все это нивелируется бюрократией, поборами, бандитизмом и втрое более высокой ставкой фондирования... То, что из Беларуси ИТ-шники повалят в связи с ограничениями интернета - это не вызывает сомнений. Но перед ними будет выбор из длинного списка "хороших" стран, готовых их приютить. Нам здесь, кроме прыти самого Федорова (вероятно, единственный эффективный министр), предложить нечего...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:25

Квартира за 20 штук.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
И это на фоне обвала бакса в мире. Рынок, мягко говоря, не блещет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 12:47

  hxbbgaf написав:Квартира за 20 штук.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
И это на фоне обвала бакса в мире. Рынок, мягко говоря, не блещет.

как постоите с 6 до 7 вечера в очереди на переезде, пропуская 100500 поездов, то покажется, вроде, и недешево
да и 950 баксов/м2 в убитой квартирке не сильно то и дешево
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