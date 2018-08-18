RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5069507050715072>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:08

  hxbbgaf написав:Квартира за 20 штук.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
И это на фоне обвала бакса в мире. Рынок, мягко говоря, не блещет.

Посмотрел фото, чуть не блеванул.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27795
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 6643 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:11

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Квартира за 20 штук.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
И это на фоне обвала бакса в мире. Рынок, мягко говоря, не блещет.

Посмотрел фото, чуть не блеванул.

Флай за 60К грн. может превратить ее в лялю.
airmax78
 
Повідомлень: 35834
З нами з: 25.10.12
Подякував: 879 раз.
Подякували: 4229 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:15

  sequence написав: да и 950 баксов/м2 в убитой квартирке не сильно то и дешево


Тут не про цену квадрата, а про цену входного билета. Хотя жить там, конечно, даже врагу не пожелаешь :D
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7159
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 2879 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:21

  hxbbgaf написав:Квартира за 20 штук.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
И это на фоне обвала бакса в мире. Рынок, мягко говоря, не блещет.

Там наверное труп еще не вынесли...
voinovev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 15.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:21

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Квартира за 20 штук.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
И это на фоне обвала бакса в мире. Рынок, мягко говоря, не блещет.

Посмотрел фото, чуть не блеванул.

Флай за 60К грн. может превратить ее в лялю.

не я, а прораб з Рибальsky,
і не цю престарілу общажку, а молоду кавалірку 15м2 в новобудові,
а за 20куе, можна взяти 2 кавалірки, більше кавалірок, більше шансів на руку і серце Натт
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21116
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:за 20куе, можна взяти 2 кавалірки, більше кавалірок, більше шансів на

напомнило вот это

Зображення
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11171
З нами з: 10.06.11
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1039 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:50

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Квартира за 20 штук.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
И это на фоне обвала бакса в мире. Рынок, мягко говоря, не блещет.

Посмотрел фото, чуть не блеванул.

Приводится все в порядок за 600-800 баксов и идеальный вариант для аренды. Линолеум копейки стоит, тем более его там надо всего 20 метров, обои тоже, бюджетная плита, холодильник, стиралка б/у, унитаз 1300 гривен в эпицентре, возможно, 2 пластиковых окна, можно даже те покрасить, и так сойдет. Спокойные нервы - не переживать за дорогой ремонт, а аренда почти та же, что и забабахать полный евроремонт.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21677
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 13:58

  flyman написав:не я, а прораб з Рибальsky,
і не цю престарілу общажку, а молоду кавалірку 15м2 в новобудові,
а за 20куе, можна взяти 2 кавалірки, більше кавалірок, більше шансів на руку і серце Натт

10 куе? Где такие цены? Это с доками или ждать годами с неясным исходом, а потом в лучшем случае всю жизнь судиться?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21677
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 2246 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Линолеум копейки стоит, тем более его там надо всего 20 метров, обои тоже, бюджетная плита, холодильник, стиралка б/у, унитаз 1300 гривен в эпицентре, возможно, 2 пластиковых окна, можно даже те покрасить, и так сойдет

Блин, отвалить 20 куе и не потратить еще несколько сотен, чтоб через 3 года снести всё под ноль? Линолеум стоит 10-11 баксов за метр.
Главное трубы в санузле не меняйте, 40 лет прослужили и еще столько продержатся
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11171
З нами з: 10.06.11
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1039 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:07

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Квартира за 20 штук.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
И это на фоне обвала бакса в мире. Рынок, мягко говоря, не блещет.

Посмотрел фото, чуть не блеванул.

Приводится все в порядок за 600-800 баксов и идеальный вариант для аренды. Линолеум копейки стоит, тем более его там надо всего 20 метров, обои тоже, бюджетная плита, холодильник, стиралка б/у, унитаз 1300 гривен в эпицентре, возможно, 2 пластиковых окна, можно даже те покрасить, и так сойдет. Спокойные нервы - не переживать за дорогой ремонт, а аренда почти та же, что и забабахать полный евроремонт.

Циганскому табору разве что под аренду
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27795
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 6643 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 5069507050715072>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1902, 1903, 1904
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19038 3140251
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 08:01
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15130
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (451)
19.08.2020 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.