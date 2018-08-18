Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Приводится все в порядок за 600-800 баксов и идеальный вариант для аренды. Линолеум копейки стоит, тем более его там надо всего 20 метров, обои тоже, бюджетная плита, холодильник, стиралка б/у, унитаз 1300 гривен в эпицентре, возможно, 2 пластиковых окна, можно даже те покрасить, и так сойдет. Спокойные нервы - не переживать за дорогой ремонт, а аренда почти та же, что и забабахать полный евроремонт.
hxbbgaf написав:Линолеум копейки стоит, тем более его там надо всего 20 метров, обои тоже, бюджетная плита, холодильник, стиралка б/у, унитаз 1300 гривен в эпицентре, возможно, 2 пластиковых окна, можно даже те покрасить, и так сойдет
Блин, отвалить 20 куе и не потратить еще несколько сотен, чтоб через 3 года снести всё под ноль? Линолеум стоит 10-11 баксов за метр. Главное трубы в санузле не меняйте, 40 лет прослужили и еще столько продержатся
Приводится все в порядок за 600-800 баксов и идеальный вариант для аренды. Линолеум копейки стоит, тем более его там надо всего 20 метров, обои тоже, бюджетная плита, холодильник, стиралка б/у, унитаз 1300 гривен в эпицентре, возможно, 2 пластиковых окна, можно даже те покрасить, и так сойдет. Спокойные нервы - не переживать за дорогой ремонт, а аренда почти та же, что и забабахать полный евроремонт.