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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:09
hxbbgaf написав:
Приводится все в порядок за 600-800 баксов и идеальный вариант для аренды. Линолеум копейки стоит, тем более его там надо всего 20 метров, обои тоже, бюджетная плита, холодильник, стиралка б/у, унитаз 1300 гривен в эпицентре, возможно, 2 пластиковых окна, можно даже те покрасить, и так сойдет. Спокойные нервы - не переживать за дорогой ремонт, а аренда почти та же, что и забабахать полный евроремонт.
600-800 это только на мебель и минимально необходимую технику и то, если что-то брать бу.
Сам ремонт, даже если делать бедненько, но чистенько, обойдется в несколько тыс уе. Окна, откосы, унитаз, ванна, плитка, канализация, электрика, дверь, стены, пол. Тут нельзя вложиться наполовину. Оставишь старую ванную, люди будут заходить и сразу выходить. Вложишь существенные деньги и время, сделаешь, люди за старую общагу коридорного типа с соответствующим контингентом платить много не будут.
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Vlad442
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Додано: Сер 19 сер, 2020 14:15
Serg-ik написав:
Блин, отвалить 20 куе и не потратить еще несколько сотен, чтоб через 3 года снести всё под ноль? Линолеум стоит 10-11 баксов за метр.
Главное трубы в санузле не меняйте, 40 лет прослужили и еще столько продержатся
Человеку со стороны не очевидно, что ремонт это целый комплекс работ. Каждая стоит вроде недорого, а когда 10 элементов по недорого, то это уже не сотни, а тысячи баксов. Линолеум поменяем, а пол не выровняем и кухонную мебель не поставим? Окна недорого, а откосы, шторы вдруг добавляют к цене. И так куда не плюнь. Трубы в санузле могут доживать последние дни, канализация дырка на дырке и заросла так, что там внутренний диаметр в 10 мм. Иногда, конечно, можно оставить, но лучше под снос - новые канализационные трубы стоят копейки.
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Vlad442
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- Повідомлень: 7054
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1275 раз.
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