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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5070507150725073>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:09

  hxbbgaf написав:Приводится все в порядок за 600-800 баксов и идеальный вариант для аренды. Линолеум копейки стоит, тем более его там надо всего 20 метров, обои тоже, бюджетная плита, холодильник, стиралка б/у, унитаз 1300 гривен в эпицентре, возможно, 2 пластиковых окна, можно даже те покрасить, и так сойдет. Спокойные нервы - не переживать за дорогой ремонт, а аренда почти та же, что и забабахать полный евроремонт.

600-800 это только на мебель и минимально необходимую технику и то, если что-то брать бу.
Сам ремонт, даже если делать бедненько, но чистенько, обойдется в несколько тыс уе. Окна, откосы, унитаз, ванна, плитка, канализация, электрика, дверь, стены, пол. Тут нельзя вложиться наполовину. Оставишь старую ванную, люди будут заходить и сразу выходить. Вложишь существенные деньги и время, сделаешь, люди за старую общагу коридорного типа с соответствующим контингентом платить много не будут.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:13

  hxbbgaf написав:Квартира за 20 штук.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
И это на фоне обвала бакса в мире. Рынок, мягко говоря, не блещет.

интересно, а на запах оно такое же как и вид на картинках?... :?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Блин, отвалить 20 куе и не потратить еще несколько сотен, чтоб через 3 года снести всё под ноль? Линолеум стоит 10-11 баксов за метр.
Главное трубы в санузле не меняйте, 40 лет прослужили и еще столько продержатся

Человеку со стороны не очевидно, что ремонт это целый комплекс работ. Каждая стоит вроде недорого, а когда 10 элементов по недорого, то это уже не сотни, а тысячи баксов. Линолеум поменяем, а пол не выровняем и кухонную мебель не поставим? Окна недорого, а откосы, шторы вдруг добавляют к цене. И так куда не плюнь. Трубы в санузле могут доживать последние дни, канализация дырка на дырке и заросла так, что там внутренний диаметр в 10 мм. Иногда, конечно, можно оставить, но лучше под снос - новые канализационные трубы стоят копейки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:51

  Serg-ik написав:
  flyman написав:за 20куе, можна взяти 2 кавалірки, більше кавалірок, більше шансів на

напомнило вот это

Зображення


а чому не це
Зображення
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:53

flyman потому что Кувшинка-это 30 квадратных метров. А у Вас-15. То есть полкувшинки. Я бы сказал "кувшин" . Как раз кувшин Вам и нужен, чтоб из картонного пакета перелить винишко ( портвейн) "999"
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 14:59

  Faceless написав:
  4e4ensxe написав:напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

Оно, конечно, прекрасно, но вот смотришь динамику чего-то посвежее за последний год - и что-то стремительного домкрата не просматривается :?


Да, еще внимательнее посмотрел на приличные дома в приличных локациях вокруг Киева. +30-40% к году назад. like for like
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:07

  hxbbgaf написав:Приводится все в порядок за 500 баксов и идеальный вариант для аренды.

на корчеватом снимать квартиру это надо ж как себя не любить
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:10

  adeges написав:Да, еще внимательнее посмотрел на приличные дома в приличных локациях вокруг Киева. +30-40% к году назад. like for like

покажите примеры плиз
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:44

  4e4ensxe написав:напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

Откорректируйте 2007 год. Я без проблем и напряга на Оболонском проспекте напротив Дрим-Тауна продал однушку с обычным ремонтом за 116куе. Цены были чуток повыше в те времена))))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:49

  Serg-ik написав:flyman потому что Кувшинка-это 30 квадратных метров. А у Вас-15. То есть полкувшинки. Я бы сказал "кувшин" . Как раз кувшин Вам и нужен, чтоб из картонного пакета перелить винишко ( портвейн) "999"

так дві бетоносіськи, а бетонопеніс один, все сходиться
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flyman
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  #<1 ... 5070507150725073>
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