Faceless написав: 4e4ensxe написав: напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь

2005 - 45

2007 - 90

2012 - 65

2014 - 55

2020 - 40 напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь2005 - 452007 - 902012 - 652014 - 552020 - 40

Оно, конечно, прекрасно, но вот смотришь динамику чего-то посвежее за последний год - и что-то стремительного домкрата не просматривается Оно, конечно, прекрасно, но вот смотришь динамику чего-то посвежее за последний год - и что-то стремительного домкрата не просматривается



Да, еще внимательнее посмотрел на приличные дома в приличных локациях вокруг Киева. +30-40% к году назад. like for like Да, еще внимательнее посмотрел на приличные дома в приличных локациях вокруг Киева. +30-40% к году назад. like for like

