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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5070507150725073

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:51

  necovi4 написав:
  4e4ensxe написав:напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

Откорректируйте 2007 год. Я без проблем и напряга на Оболонском проспекте напротив Дрим-Тауна продал однушку с обычным ремонтом за 116куе. Цены были чуток повыше в те времена))))

да скорее всего так и было но мне в феврале давали 90
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 15:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:да скорее всего так и было но мне в феврале давали 90

Вы уже 15 лет квартиру продаете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:13

Faceless
я ее вообще не продаю, мертвым грузом (аренда дальними родичами) висит. я ее вообще не имею цели продать она мне дорога как память
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 16:14

  1472580369 написав:
  4e4ensxe написав:будет только ДАРАЖАТЬ!
напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

Тоді логічно зараз купувати.
Чи ви думаєте, що далі буде:
2022 - 30
2025 - 20
2028 - 10
2030 - 0
2035 - -10 :)


Для того чтобы ответить на Ваш вопрос надо быть знакомым с базовой догмой экономики.
Цена - это точка, в которой график спроса пересекает график предложения.
Таким образом, надо определить тренды этих двух графиков.
1. Спрос. Спрос в сфере недвиги основан на демографии, чем больше населения - тем выше спрос. Соответственно, чем меньше - тем меньше. Учитывая, что даже по данным Госстата, которые, уверен, не отображают всей глубины глубин, только превышение смертности над рождаемостью в последние годы составляет около 250 тысяч человек в год. То есть, по этой причине, каждые 4 года - это минус 1 млн. человек населения Украины.
Помимо этого есть эмиграция и трудовая миграция с вектором, направленным в забугорье.
На момент развала СССР население нэньки составляло 52 млн, на 2010 год 42 млн, сейчас никто не знает, но прикидывают от 28 до 37 млн ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Украины. Думаю, что порядка 30-31 с вероятностью временного возврата из-за пандемии 2-3 млн., которые мгновенно рванут обратно как только будет отмашка.
Таким образом, динамика спроса неуклонно снижается, сейчас локальный всплеск финансово подтвержденного спроса из-за неестественного притока заробитчан, решивших стать лендлордами.
Эмиграция. Подавляющая часть ныне сваливающих - это люди до 45лет, в основном с детьми либо молодых людей репродуктивного возраста.
То есть, в дальнейшем, статистика Госстата, основанная на данных регистрации ЗАГСами будет иметь прогрессирующую отрицательную динамику.
2. Предложение. С этим все просто. Жилье в Украине строят? Строят. Старое жилье в Украине сносят? Практически нет. В старом фонде люди живут - по крайней мере до Киева заколочение досками окон пока не дошло, в регионах уже есть.
То есть предложение жилья неуклонно растет. Сейчас есть "позитивный" фактор - банкротство нескольких крупнейших застройщиков, которое резко снизило ДИНАМИКУ РОСТА предложения, но не сам рост.
3. Таким образом, при растущем предложении и снижающемся спросе имеем неуклонно снижающуюся цену. Локальные всплески на подобии нынешнего обусловленного локальным выходом на рынок заробитчан временно вернувшихся из-за пандемии и не знающих куда еще пристроить кровно заработанное кроме как в лендлордство и локальной ситуацией с застройщиками, на общий тренд не повлияют если как минимум не прекратится депопуляция. А там уже глядишь, и старое жилье или начнут сносить или оно само ...того.

ЗЫ: По аренде могу сказать, что не могу припомнить такого, чтобы так массово потенциальные арендаторы "не доезжали" до просмотра. Это было и в прошлом году (причем в сезон) и в этом есть в бОльшей степени. Предложение по аренде - огромно. Дальше - будет только больше.
ЗЫЫ: Кстати, если новые лендлорды увидят, что с арендой не так все сладко, как им рисовало воображение, и они захотят выйти из этого ....ггг...бизенеса, то как отреагируют цены на КРЖН на резкое увеличение предложения? Неужели ростом?
rjkz
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  #<1 ... 5070507150725073
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