necovi4 написав:
Откорректируйте 2007 год. Я без проблем и напряга на Оболонском проспекте напротив Дрим-Тауна продал однушку с обычным ремонтом за 116куе. Цены были чуток повыше в те времена))))
да скорее всего так и было но мне в феврале давали 90
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Додано: Сер 19 сер, 2020 15:51
да скорее всего так и было но мне в феврале давали 90
Додано: Сер 19 сер, 2020 15:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:13
Faceless
я ее вообще не продаю, мертвым грузом (аренда дальними родичами) висит. я ее вообще не имею цели продать она мне дорога как память
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:14
Для того чтобы ответить на Ваш вопрос надо быть знакомым с базовой догмой экономики.
Цена - это точка, в которой график спроса пересекает график предложения.
Таким образом, надо определить тренды этих двух графиков.
1. Спрос. Спрос в сфере недвиги основан на демографии, чем больше населения - тем выше спрос. Соответственно, чем меньше - тем меньше. Учитывая, что даже по данным Госстата, которые, уверен, не отображают всей глубины глубин, только превышение смертности над рождаемостью в последние годы составляет около 250 тысяч человек в год. То есть, по этой причине, каждые 4 года - это минус 1 млн. человек населения Украины.
Помимо этого есть эмиграция и трудовая миграция с вектором, направленным в забугорье.
На момент развала СССР население нэньки составляло 52 млн, на 2010 год 42 млн, сейчас никто не знает, но прикидывают от 28 до 37 млн ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Украины. Думаю, что порядка 30-31 с вероятностью временного возврата из-за пандемии 2-3 млн., которые мгновенно рванут обратно как только будет отмашка.
Таким образом, динамика спроса неуклонно снижается, сейчас локальный всплеск финансово подтвержденного спроса из-за неестественного притока заробитчан, решивших стать лендлордами.
Эмиграция. Подавляющая часть ныне сваливающих - это люди до 45лет, в основном с детьми либо молодых людей репродуктивного возраста.
То есть, в дальнейшем, статистика Госстата, основанная на данных регистрации ЗАГСами будет иметь прогрессирующую отрицательную динамику.
2. Предложение. С этим все просто. Жилье в Украине строят? Строят. Старое жилье в Украине сносят? Практически нет. В старом фонде люди живут - по крайней мере до Киева заколочение досками окон пока не дошло, в регионах уже есть.
То есть предложение жилья неуклонно растет. Сейчас есть "позитивный" фактор - банкротство нескольких крупнейших застройщиков, которое резко снизило ДИНАМИКУ РОСТА предложения, но не сам рост.
3. Таким образом, при растущем предложении и снижающемся спросе имеем неуклонно снижающуюся цену. Локальные всплески на подобии нынешнего обусловленного локальным выходом на рынок заробитчан временно вернувшихся из-за пандемии и не знающих куда еще пристроить кровно заработанное кроме как в лендлордство и локальной ситуацией с застройщиками, на общий тренд не повлияют если как минимум не прекратится депопуляция. А там уже глядишь, и старое жилье или начнут сносить или оно само ...того.
ЗЫ: По аренде могу сказать, что не могу припомнить такого, чтобы так массово потенциальные арендаторы "не доезжали" до просмотра. Это было и в прошлом году (причем в сезон) и в этом есть в бОльшей степени. Предложение по аренде - огромно. Дальше - будет только больше.
ЗЫЫ: Кстати, если новые лендлорды увидят, что с арендой не так все сладко, как им рисовало воображение, и они захотят выйти из этого ....ггг...бизенеса, то как отреагируют цены на КРЖН на резкое увеличение предложения? Неужели ростом?
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:34
Женщин (18-45, в основном 25-40 на вид) где то 3/4, мужчин 1/4. В некоторых ОП мужиков половина, в некоторых нет совсем.
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:44
У меня когда-то знакомые снимали ...может даже именно в этом доме - и пляж реально рядом и планировка такая-же ...я им помогал с переездом. у них тогда печаль с финансами была. Они выдержали полгода только. Добраться туда - жах, контингент - жах, в подъезд входишь...это надо делать в противогазе. Холодильник на кухне не помещался - стоял в комнате.
И за сколько сдавать эту "прэлесть"?
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:53
Влад, если это тот дом, о котором я писал, то люди будут разворачиваться у входа в подъезд.
И вложения в ремонт не будут оправданы ни ценой ни контингентом, который там согласится жить. Это реально - ж0па. Эта квартира для "дожития" человека, у которого больше ни на что не хватает, нет доходов на аренду, нет работы (пенсионер). Или маргиналу, которому после раздела имущества что-то перепало, может жить в этом и бухать на оставшееся. Пока оно не закончится. Собственно, у меня сложилось впечатление, что это основной контингент этого дома.
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:53
Хуже.
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:56
И как ни удивительно, работы в таком обойтись могут дороже, чем в новстрое - малый объем, демонтаж,доставка в зажопье.
Додано: Сер 19 сер, 2020 16:57
Сейчас будет любимая манипуляция адептов церкви трех законов Трибеки - умирают в регионах, рождаются в Киеве, плюс каждая живая душа в Украине жаждит прикупиться на КРЖН. На самом же деле в Киеве, как и во всех других местах страны, кроме нескольких городов ЗУ, наблюдается естественная убыль. А с апреля из Киева пошла еще и миграционная убыль - в область, и это не имеет отношения к сезонности, поскольку сравнивается не с мартом, а с аналогичными периодами прошлого года.
Все верно - общее предложение в избытке даже в городах. Возможно, где-то насчет БФК с МОПами ubermax78 и прав - в сегменте премиального новодела избытка нет. Мода жить в самом центре, но старых домах, отходит, поэтому на новые проекты в прицентралье спрос есть.
Настоящая свистопляска в аренде начнется с офисной и торговой - это уже не просто временный кризис, это новый lifestyle. По мере роста вакантности коммерческой недвижимости часть ее будет уходить в жилой сегмент (хостелы, апартаменты), чем обрушит и рынок аренды круш. А на верхний сегмент городской аренды будет давить миграция богатых людей в загородние дома
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