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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 сер, 2020 17:17
zРадио написав:
Настоящая свистопляска в аренде начнется с офисной и торговой - это уже не просто временный кризис, это новый lifestyle. По мере роста вакантности коммерческой недвижимости часть ее будет уходить в жилой сегмент (хостелы, апартаменты), чем обрушит и рынок аренды круш.
Знаю случай: офис на 500 метров в БЦ освобожден под конец 2019 г, ноябрь-декабрь примерно. Нового арендатора не успели найти и начался карантин. Пуст до сих пор. Есть три санузла, но без душа, кухня 20 метров, понятно что без плиты. Опенспейс и кабинеты. Сдавать строительным бригадам понаехов?
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Serg-ik
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:19
drevlyanin написав: Serg-ik написав:
Кто-то может мне ответить на основании своих наблюдений о портрете среднестатистического менеджера по продаже первички? Пол, возраст? Есть ли там дядьки от 40-45 лет и старше?
Женщин (18-45, в основном 25-40 на вид) где то 3/4, мужчин 1/4. В некоторых ОП мужиков половина, в некоторых нет совсем.
То есть мужики на такую "денежную" работу не ведутся
В двух моих случаях это были парни лет 30.
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Serg-ik
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:22
Serg-ik написав: zРадио написав:
Настоящая свистопляска в аренде начнется с офисной и торговой - это уже не просто временный кризис, это новый lifestyle. По мере роста вакантности коммерческой недвижимости часть ее будет уходить в жилой сегмент (хостелы, апартаменты), чем обрушит и рынок аренды круш.
Знаю случай: офис на 500 метров в БЦ освобожден под конец 2019 г, ноябрь-декабрь примерно. Нового арендатора не успели найти и начался карантин. Пуст до сих пор. Есть три санузла, но без душа, кухня 20 метров, понятно что без плиты. Опенспейс и кабинеты. Сдавать строительным бригадам понаехов?
какая ставка за метр если не секрет и локация? для себя спрашиваю
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Додано: Сер 19 сер, 2020 17:32
Serg-ik написав: zРадио написав:
Настоящая свистопляска в аренде начнется с офисной и торговой - это уже не просто временный кризис, это новый lifestyle. По мере роста вакантности коммерческой недвижимости часть ее будет уходить в жилой сегмент (хостелы, апартаменты), чем обрушит и рынок аренды круш.
Знаю случай: офис на 500 метров в БЦ освобожден под конец 2019 г, ноябрь-декабрь примерно. Нового арендатора не успели найти и начался карантин. Пуст до сих пор. Есть три санузла, но без душа, кухня 20 метров, понятно что без плиты. Опенспейс и кабинеты. Сдавать строительным бригадам понаехов?
ну а что, бизнесидея отличная. при вакантности в 20% как хостел парус и гуливер принесут куда больше денег чем как офисы
потолки там высокие - нары в 3 яруса пойдут как дети в школу
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plugatyrev
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Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
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