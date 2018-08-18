RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5071507250735074

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Настоящая свистопляска в аренде начнется с офисной и торговой - это уже не просто временный кризис, это новый lifestyle. По мере роста вакантности коммерческой недвижимости часть ее будет уходить в жилой сегмент (хостелы, апартаменты), чем обрушит и рынок аренды круш.

Знаю случай: офис на 500 метров в БЦ освобожден под конец 2019 г, ноябрь-декабрь примерно. Нового арендатора не успели найти и начался карантин. Пуст до сих пор. Есть три санузла, но без душа, кухня 20 метров, понятно что без плиты. Опенспейс и кабинеты. Сдавать строительным бригадам понаехов?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11174
З нами з: 10.06.11
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:19

  drevlyanin написав:
  Serg-ik написав:Кто-то может мне ответить на основании своих наблюдений о портрете среднестатистического менеджера по продаже первички? Пол, возраст? Есть ли там дядьки от 40-45 лет и старше?


Женщин (18-45, в основном 25-40 на вид) где то 3/4, мужчин 1/4. В некоторых ОП мужиков половина, в некоторых нет совсем.

То есть мужики на такую "денежную" работу не ведутся
В двух моих случаях это были парни лет 30.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11174
З нами з: 10.06.11
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:22

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Настоящая свистопляска в аренде начнется с офисной и торговой - это уже не просто временный кризис, это новый lifestyle. По мере роста вакантности коммерческой недвижимости часть ее будет уходить в жилой сегмент (хостелы, апартаменты), чем обрушит и рынок аренды круш.

Знаю случай: офис на 500 метров в БЦ освобожден под конец 2019 г, ноябрь-декабрь примерно. Нового арендатора не успели найти и начался карантин. Пуст до сих пор. Есть три санузла, но без душа, кухня 20 метров, понятно что без плиты. Опенспейс и кабинеты. Сдавать строительным бригадам понаехов?

какая ставка за метр если не секрет и локация? для себя спрашиваю
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 11.12.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:32

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Настоящая свистопляска в аренде начнется с офисной и торговой - это уже не просто временный кризис, это новый lifestyle. По мере роста вакантности коммерческой недвижимости часть ее будет уходить в жилой сегмент (хостелы, апартаменты), чем обрушит и рынок аренды круш.

Знаю случай: офис на 500 метров в БЦ освобожден под конец 2019 г, ноябрь-декабрь примерно. Нового арендатора не успели найти и начался карантин. Пуст до сих пор. Есть три санузла, но без душа, кухня 20 метров, понятно что без плиты. Опенспейс и кабинеты. Сдавать строительным бригадам понаехов?

ну а что, бизнесидея отличная. при вакантности в 20% как хостел парус и гуливер принесут куда больше денег чем как офисы :mrgreen: потолки там высокие - нары в 3 яруса пойдут как дети в школу
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 09.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5071507250735074
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1902, 1903, 1904
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19039 3140458
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 15:03
ihorkyiv
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202224
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15135
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.