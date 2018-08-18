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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5071507250735074

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Настоящая свистопляска в аренде начнется с офисной и торговой - это уже не просто временный кризис, это новый lifestyle. По мере роста вакантности коммерческой недвижимости часть ее будет уходить в жилой сегмент (хостелы, апартаменты), чем обрушит и рынок аренды круш.

Знаю случай: офис на 500 метров в БЦ освобожден под конец 2019 г, ноябрь-декабрь примерно. Нового арендатора не успели найти и начался карантин. Пуст до сих пор. Есть три санузла, но без душа, кухня 20 метров, понятно что без плиты. Опенспейс и кабинеты. Сдавать строительным бригадам понаехов?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:19

  drevlyanin написав:
  Serg-ik написав:Кто-то может мне ответить на основании своих наблюдений о портрете среднестатистического менеджера по продаже первички? Пол, возраст? Есть ли там дядьки от 40-45 лет и старше?


Женщин (18-45, в основном 25-40 на вид) где то 3/4, мужчин 1/4. В некоторых ОП мужиков половина, в некоторых нет совсем.

То есть мужики на такую "денежную" работу не ведутся
В двух моих случаях это были парни лет 30.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:22

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Настоящая свистопляска в аренде начнется с офисной и торговой - это уже не просто временный кризис, это новый lifestyle. По мере роста вакантности коммерческой недвижимости часть ее будет уходить в жилой сегмент (хостелы, апартаменты), чем обрушит и рынок аренды круш.

Знаю случай: офис на 500 метров в БЦ освобожден под конец 2019 г, ноябрь-декабрь примерно. Нового арендатора не успели найти и начался карантин. Пуст до сих пор. Есть три санузла, но без душа, кухня 20 метров, понятно что без плиты. Опенспейс и кабинеты. Сдавать строительным бригадам понаехов?

какая ставка за метр если не секрет и локация? для себя спрашиваю
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:32

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:Настоящая свистопляска в аренде начнется с офисной и торговой - это уже не просто временный кризис, это новый lifestyle. По мере роста вакантности коммерческой недвижимости часть ее будет уходить в жилой сегмент (хостелы, апартаменты), чем обрушит и рынок аренды круш.

Знаю случай: офис на 500 метров в БЦ освобожден под конец 2019 г, ноябрь-декабрь примерно. Нового арендатора не успели найти и начался карантин. Пуст до сих пор. Есть три санузла, но без душа, кухня 20 метров, понятно что без плиты. Опенспейс и кабинеты. Сдавать строительным бригадам понаехов?

ну а что, бизнесидея отличная. при вакантности в 20% как хостел парус и гуливер принесут куда больше денег чем как офисы :mrgreen: потолки там высокие - нары в 3 яруса пойдут как дети в школу
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 17:53

  rjkz написав:
Для того чтобы ответить на Ваш вопрос надо быть знакомым с базовой догмой экономики.
Цена - это точка, в которой график спроса пересекает график предложения.
Таким образом, надо определить тренды этих двух графиков.
1. Спрос. Спрос в сфере недвиги основан на демографии, чем больше населения - тем выше спрос. Соответственно, чем меньше - тем меньше. Учитывая, что даже по данным Госстата, которые, уверен, не отображают всей глубины глубин, только превышение смертности над рождаемостью в последние годы составляет около 250 тысяч человек в год. То есть, по этой причине, каждые 4 года - это минус 1 млн. человек населения Украины.
Помимо этого есть эмиграция и трудовая миграция с вектором, направленным в забугорье.
На момент развала СССР население нэньки составляло 52 млн, на 2010 год 42 млн, сейчас никто не знает, но прикидывают от 28 до 37 млн ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Украины. Думаю, что порядка 30-31 с вероятностью временного возврата из-за пандемии 2-3 млн., которые мгновенно рванут обратно как только будет отмашка.
Таким образом, динамика спроса неуклонно снижается, сейчас локальный всплеск финансово подтвержденного спроса из-за неестественного притока заробитчан, решивших стать лендлордами.
Эмиграция. Подавляющая часть ныне сваливающих - это люди до 45лет, в основном с детьми либо молодых людей репродуктивного возраста.
То есть, в дальнейшем, статистика Госстата, основанная на данных регистрации ЗАГСами будет иметь прогрессирующую отрицательную динамику.
2. Предложение. С этим все просто. Жилье в Украине строят? Строят. Старое жилье в Украине сносят? Практически нет. В старом фонде люди живут - по крайней мере до Киева заколочение досками окон пока не дошло, в регионах уже есть.
То есть предложение жилья неуклонно растет. Сейчас есть "позитивный" фактор - банкротство нескольких крупнейших застройщиков, которое резко снизило ДИНАМИКУ РОСТА предложения, но не сам рост.
3. Таким образом, при растущем предложении и снижающемся спросе имеем неуклонно снижающуюся цену. Локальные всплески на подобии нынешнего обусловленного локальным выходом на рынок заробитчан временно вернувшихся из-за пандемии и не знающих куда еще пристроить кровно заработанное кроме как в лендлордство и локальной ситуацией с застройщиками, на общий тренд не повлияют если как минимум не прекратится депопуляция. А там уже глядишь, и старое жилье или начнут сносить или оно само ...того.

ЗЫ: По аренде могу сказать, что не могу припомнить такого, чтобы так массово потенциальные арендаторы "не доезжали" до просмотра. Это было и в прошлом году (причем в сезон) и в этом есть в бОльшей степени. Предложение по аренде - огромно. Дальше - будет только больше.
ЗЫЫ: Кстати, если новые лендлорды увидят, что с арендой не так все сладко, как им рисовало воображение, и они захотят выйти из этого ....ггг...бизенеса, то как отреагируют цены на КРЖН на резкое увеличение предложения? Неужели ростом?

Какие Ваши действия в этой связи? Вы потихоньку начали распродавать арендную недвижку?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:07

Вот эту квартиру я смотрел лично в начале июня, цена как была 12 000 так и есть...
если бы сдали( кому-то) за 9000, на руках было бы 2,5*9=22,5 тыс грн...
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-3- ... ea0fcf5e4d

вот такое понимание рынка у наших арендодателей.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:36

  rjkz написав:
  1472580369 написав:
  4e4ensxe написав:будет только ДАРАЖАТЬ!
напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь
2005 - 45
2007 - 90
2012 - 65
2014 - 55
2020 - 40

Тоді логічно зараз купувати.
Чи ви думаєте, що далі буде:
2022 - 30
2025 - 20
2028 - 10
2030 - 0
2035 - -10 :)


Для того чтобы ответить на Ваш вопрос надо быть знакомым с базовой догмой экономики.
Цена - это точка, в которой график спроса пересекает график предложения.
Таким образом, надо определить тренды этих двух графиков.
1. Спрос. Спрос в сфере недвиги основан на демографии, чем больше населения - тем выше спрос. Соответственно, чем меньше - тем меньше. Учитывая, что даже по данным Госстата, которые, уверен, не отображают всей глубины глубин, только превышение смертности над рождаемостью в последние годы составляет около 250 тысяч человек в год. То есть, по этой причине, каждые 4 года - это минус 1 млн. человек населения Украины.
Помимо этого есть эмиграция и трудовая миграция с вектором, направленным в забугорье.
На момент развала СССР население нэньки составляло 52 млн, на 2010 год 42 млн, сейчас никто не знает, но прикидывают от 28 до 37 млн ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Украины. Думаю, что порядка 30-31 с вероятностью временного возврата из-за пандемии 2-3 млн., которые мгновенно рванут обратно как только будет отмашка.
Таким образом, динамика спроса неуклонно снижается, сейчас локальный всплеск финансово подтвержденного спроса из-за неестественного притока заробитчан, решивших стать лендлордами.
Эмиграция. Подавляющая часть ныне сваливающих - это люди до 45лет, в основном с детьми либо молодых людей репродуктивного возраста.
То есть, в дальнейшем, статистика Госстата, основанная на данных регистрации ЗАГСами будет иметь прогрессирующую отрицательную динамику.
2. Предложение. С этим все просто. Жилье в Украине строят? Строят. Старое жилье в Украине сносят? Практически нет. В старом фонде люди живут - по крайней мере до Киева заколочение досками окон пока не дошло, в регионах уже есть.
То есть предложение жилья неуклонно растет. Сейчас есть "позитивный" фактор - банкротство нескольких крупнейших застройщиков, которое резко снизило ДИНАМИКУ РОСТА предложения, но не сам рост.
3. Таким образом, при растущем предложении и снижающемся спросе имеем неуклонно снижающуюся цену. Локальные всплески на подобии нынешнего обусловленного локальным выходом на рынок заробитчан временно вернувшихся из-за пандемии и не знающих куда еще пристроить кровно заработанное кроме как в лендлордство и локальной ситуацией с застройщиками, на общий тренд не повлияют если как минимум не прекратится депопуляция. А там уже глядишь, и старое жилье или начнут сносить или оно само ...того.

ЗЫ: По аренде могу сказать, что не могу припомнить такого, чтобы так массово потенциальные арендаторы "не доезжали" до просмотра. Это было и в прошлом году (причем в сезон) и в этом есть в бОльшей степени. Предложение по аренде - огромно. Дальше - будет только больше.
ЗЫЫ: Кстати, если новые лендлорды увидят, что с арендой не так все сладко, как им рисовало воображение, и они захотят выйти из этого ....ггг...бизенеса, то как отреагируют цены на КРЖН на резкое увеличение предложения? Неужели ростом?

Треба було брати трьохі , єліт сегмент на Печерську, бо Печерськ не гумовий, а численність "еліти" зростає, в той час, як споживачі єконом сегменту або мруть або виїзджають.
Це завжди ліквід.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 18:54

  Trast написав:Треба було брати трьохі , єліт сегмент на Печерську, бо Печерськ не гумовий, а численність "еліти" зростає, в той час, як споживачі єконом сегменту або мруть або виїзджають.
Це завжди ліквід.

дивний висновок, невже модних МОпів меншає, а доларових мільйонерів більшає?
а ще ж до акурта їдуть за паспортом...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 19:05

  flyman написав:
  Trast написав:Треба було брати трьохі , єліт сегмент на Печерську, бо Печерськ не гумовий, а численність "еліти" зростає, в той час, як споживачі єконом сегменту або мруть або виїзджають.
Це завжди ліквід.

дивний висновок, невже модних МОпів меншає, а доларових мільйонерів більшає?
а ще ж до акурта їдуть за паспортом...

Чого дивний? В модних мопах, які тут обговорюють, преміум клас не живе, я кажу про преміум клас. Тому саме так і є.
Trast
 
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