Кто заботится о своем разуме - должен покинуть этот форум. Мне кажется он до добра не доведет.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:35
Додано: Сер 19 сер, 2020 19:59
Я плохо изучил вопрос!
есть ЖК Тридцять восьма перлина
Уже построенная, 2.39 за 44 метра! Кажется, эта же планировка. Но может уже разобрали интересные варианты.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Сер 19 сер, 2020 20:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рокета взлетела!
Треха в человейнике в посредственном месте с дешманским ремонтом 180 куе. (2,2 куе/метр2)
Польшу уже обогнали, дальше обгоним Германию.
Додано: Сер 19 сер, 2020 20:08
Это все правильно, никто не отрицает и эта тенденция была видна давно. В Киеве это еще компенсируется понаехами, в провинции эти процессы заметны больше. Квартира, которая раньше снималась первым посмотревшим с очередями, сейчас после того, как за эти годы в ней стали лучше ремонт и мебель, по такой же средней цене может стоять без просмотров неделю, но я смотрю на это под другим углом - раньше ситуация была неестественной и неправильной. Каждый человек должен иметь возможность жить в достойных условиях. Даже работающий не на топовую зарплату. Инвесторы своими деньгами восстанавливают справедливость, когда достойно живет кто хорошо работает, а не у кого наследственный хрущик. Аренда это бизнес, а не пассивное вложение. Раньше каждый мог купить квартиру, сдать и получать доход. Хоть он плохой бизнесмен, хоть хороший. Сейчас повысившаяся конкуренция приводит к ситуации, которая есть в нормальном бизнесе. Кто умеет этим заниматься и готов вкладывать время и деньги (с минимальным издержками) в комфорт арендаторов, тот зарабатывает, остальные, как в примере Сержика с пустующей трешкой, со временем уйдут с рынка.
Я приветствую, что ситуация в этой области становится цивилизованной и рыночной.
По поводу того, что из Украины все выедут, депопуляция - раньше Киев был вершиной пищевой цепочки. Сейчас есть куда поехать подальше и Киев сместился на уровень облцентра, но жизнь не остановилась. Люди разуплотняются. Где 25 лет назад жили три поколения в трешке, сейчас аналогичная семья занимает три квартиры при том, что кто-то из них уехал за границу. Какой показатель обеспеченности жильем в Америке, Европе и у нас в метрах на душу населения?
Додано: Сер 19 сер, 2020 20:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
І, якщо так, то головне - куди кеш будуть прилаштовувати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 19 сер, 2020 20:47
Мало того, що ви мене підсадили на ютюб-канал Змєєва, та ви ще й ті самі ютуб-ролики дивитесь, що і я!
Хоча ютуб сам їх підсовує
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 19 сер, 2020 20:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Це - минуле. Про минуле краще кажуть не думати
Тож, будь ласка, продовжіть реченя: - Тепер треба буде...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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