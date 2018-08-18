Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Для того чтобы ответить на Ваш вопрос надо быть знакомым с базовой догмой экономики. Цена - это точка, в которой график спроса пересекает график предложения. Таким образом, надо определить тренды этих двух графиков. 1. Спрос. Спрос в сфере недвиги основан на демографии, чем больше населения - тем выше спрос. Соответственно, чем меньше - тем меньше. Учитывая, что даже по данным Госстата, которые, уверен, не отображают всей глубины глубин, только превышение смертности над рождаемостью в последние годы составляет около 250 тысяч человек в год. То есть, по этой причине, каждые 4 года - это минус 1 млн. человек населения Украины. Помимо этого есть эмиграция и трудовая миграция с вектором, направленным в забугорье. На момент развала СССР население нэньки составляло 52 млн, на 2010 год 42 млн, сейчас никто не знает, но прикидывают от 28 до 37 млн ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Украины. Думаю, что порядка 30-31 с вероятностью временного возврата из-за пандемии 2-3 млн., которые мгновенно рванут обратно как только будет отмашка. Таким образом, динамика спроса неуклонно снижается, сейчас локальный всплеск финансово подтвержденного спроса из-за неестественного притока заробитчан, решивших стать лендлордами. Эмиграция. Подавляющая часть ныне сваливающих - это люди до 45лет, в основном с детьми либо молодых людей репродуктивного возраста. То есть, в дальнейшем, статистика Госстата, основанная на данных регистрации ЗАГСами будет иметь прогрессирующую отрицательную динамику. 2. Предложение. С этим все просто. Жилье в Украине строят? Строят. Старое жилье в Украине сносят? Практически нет. В старом фонде люди живут - по крайней мере до Киева заколочение досками окон пока не дошло, в регионах уже есть. То есть предложение жилья неуклонно растет. Сейчас есть "позитивный" фактор - банкротство нескольких крупнейших застройщиков, которое резко снизило ДИНАМИКУ РОСТА предложения, но не сам рост. 3. Таким образом, при растущем предложении и снижающемся спросе имеем неуклонно снижающуюся цену. Локальные всплески на подобии нынешнего обусловленного локальным выходом на рынок заробитчан временно вернувшихся из-за пандемии и не знающих куда еще пристроить кровно заработанное кроме как в лендлордство и локальной ситуацией с застройщиками, на общий тренд не повлияют если как минимум не прекратится депопуляция. А там уже глядишь, и старое жилье или начнут сносить или оно само ...того.
ЗЫ: По аренде могу сказать, что не могу припомнить такого, чтобы так массово потенциальные арендаторы "не доезжали" до просмотра. Это было и в прошлом году (причем в сезон) и в этом есть в бОльшей степени. Предложение по аренде - огромно. Дальше - будет только больше. ЗЫЫ: Кстати, если новые лендлорды увидят, что с арендой не так все сладко, как им рисовало воображение, и они захотят выйти из этого ....ггг...бизенеса, то как отреагируют цены на КРЖН на резкое увеличение предложения? Неужели ростом?
Это все правильно, никто не отрицает и эта тенденция была видна давно. В Киеве это еще компенсируется понаехами, в провинции эти процессы заметны больше. Квартира, которая раньше снималась первым посмотревшим с очередями, сейчас после того, как за эти годы в ней стали лучше ремонт и мебель, по такой же средней цене может стоять без просмотров неделю, но я смотрю на это под другим углом - раньше ситуация была неестественной и неправильной. Каждый человек должен иметь возможность жить в достойных условиях. Даже работающий не на топовую зарплату. Инвесторы своими деньгами восстанавливают справедливость, когда достойно живет кто хорошо работает, а не у кого наследственный хрущик. Аренда это бизнес, а не пассивное вложение. Раньше каждый мог купить квартиру, сдать и получать доход. Хоть он плохой бизнесмен, хоть хороший. Сейчас повысившаяся конкуренция приводит к ситуации, которая есть в нормальном бизнесе. Кто умеет этим заниматься и готов вкладывать время и деньги (с минимальным издержками) в комфорт арендаторов, тот зарабатывает, остальные, как в примере Сержика с пустующей трешкой, со временем уйдут с рынка. Я приветствую, что ситуация в этой области становится цивилизованной и рыночной.
По поводу того, что из Украины все выедут, депопуляция - раньше Киев был вершиной пищевой цепочки. Сейчас есть куда поехать подальше и Киев сместился на уровень облцентра, но жизнь не остановилась. Люди разуплотняются. Где 25 лет назад жили три поколения в трешке, сейчас аналогичная семья занимает три квартиры при том, что кто-то из них уехал за границу. Какой показатель обеспеченности жильем в Америке, Европе и у нас в метрах на душу населения?
airmax78 написав:Какие Ваши действия в этой связи? Вы потихоньку начали распродавать арендную недвижку?
І, якщо так, то головне - куди кеш будуть прилаштовувати?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
proftpd66 написав:Заботься о Своем Теле и Разуме - Уоррен Баффет
Мало того, що ви мене підсадили на ютюб-канал Змєєва, та ви ще й ті самі ютуб-ролики дивитесь, що і я! Хоча ютуб сам їх підсовує
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Тож, будь ласка, продовжіть реченя: - Тепер треба буде...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
4e4ensxe написав:будет только ДАРАЖАТЬ! напомню всем динамику стоимости однушки БПС возле м оболонь 2005 - 45 2007 - 90 2012 - 65 2014 - 55 2020 - 40
Тоді логічно зараз купувати. Чи ви думаєте, що далі буде: 2022 - 30 2025 - 20 2028 - 10 2030 - 0 2035 - -10
Для того чтобы ответить на Ваш вопрос надо быть знакомым с базовой догмой экономики. Цена - это точка, в которой график спроса пересекает график предложения. Таким образом, надо определить тренды этих двух графиков. 1. Спрос. Спрос в сфере недвиги основан на демографии, чем больше населения - тем выше спрос. Соответственно, чем меньше - тем меньше. Учитывая, что даже по данным Госстата, которые, уверен, не отображают всей глубины глубин, только превышение смертности над рождаемостью в последние годы составляет около 250 тысяч человек в год. То есть, по этой причине, каждые 4 года - это минус 1 млн. человек населения Украины. Помимо этого есть эмиграция и трудовая миграция с вектором, направленным в забугорье. На момент развала СССР население нэньки составляло 52 млн, на 2010 год 42 млн, сейчас никто не знает, но прикидывают от 28 до 37 млн ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Украины. Думаю, что порядка 30-31 с вероятностью временного возврата из-за пандемии 2-3 млн., которые мгновенно рванут обратно как только будет отмашка. Таким образом, динамика спроса неуклонно снижается, сейчас локальный всплеск финансово подтвержденного спроса из-за неестественного притока заробитчан, решивших стать лендлордами. Эмиграция. Подавляющая часть ныне сваливающих - это люди до 45лет, в основном с детьми либо молодых людей репродуктивного возраста. То есть, в дальнейшем, статистика Госстата, основанная на данных регистрации ЗАГСами будет иметь прогрессирующую отрицательную динамику. 2. Предложение. С этим все просто. Жилье в Украине строят? Строят. Старое жилье в Украине сносят? Практически нет. В старом фонде люди живут - по крайней мере до Киева заколочение досками окон пока не дошло, в регионах уже есть. То есть предложение жилья неуклонно растет. Сейчас есть "позитивный" фактор - банкротство нескольких крупнейших застройщиков, которое резко снизило ДИНАМИКУ РОСТА предложения, но не сам рост. 3. Таким образом, при растущем предложении и снижающемся спросе имеем неуклонно снижающуюся цену. Локальные всплески на подобии нынешнего обусловленного локальным выходом на рынок заробитчан временно вернувшихся из-за пандемии и не знающих куда еще пристроить кровно заработанное кроме как в лендлордство и локальной ситуацией с застройщиками, на общий тренд не повлияют если как минимум не прекратится депопуляция. А там уже глядишь, и старое жилье или начнут сносить или оно само ...того.
ЗЫ: По аренде могу сказать, что не могу припомнить такого, чтобы так массово потенциальные арендаторы "не доезжали" до просмотра. Это было и в прошлом году (причем в сезон) и в этом есть в бОльшей степени. Предложение по аренде - огромно. Дальше - будет только больше. ЗЫЫ: Кстати, если новые лендлорды увидят, что с арендой не так все сладко, как им рисовало воображение, и они захотят выйти из этого ....ггг...бизенеса, то как отреагируют цены на КРЖН на резкое увеличение предложения? Неужели ростом?
Полностью согласен. Сегодня делал доверенность в Хранхурте в посольстве. В соседнем окне стояла девушка репродуктивного возраста с ребенком, муж индус, даже говорит по Украински. Я так краем уха услышал, она с какого-то села под Молдавией. Что ей там светило. А так выехала, мужа нашла, он за ней прямо труситься, ребенок через пару лет получит гражданство немецкое. Сколько таких уже выехало и еще выедет ? Думаю не один и не два милиона.
Кстати довереннсть зделал без прблем. 20 минут и готово.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )