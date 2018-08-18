Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Для того чтобы ответить на Ваш вопрос надо быть знакомым с базовой догмой экономики. Цена - это точка, в которой график спроса пересекает график предложения. Таким образом, надо определить тренды этих двух графиков. 1. Спрос. Спрос в сфере недвиги основан на демографии, чем больше населения - тем выше спрос. Соответственно, чем меньше - тем меньше. Учитывая, что даже по данным Госстата, которые, уверен, не отображают всей глубины глубин, только превышение смертности над рождаемостью в последние годы составляет около 250 тысяч человек в год. То есть, по этой причине, каждые 4 года - это минус 1 млн. человек населения Украины. Помимо этого есть эмиграция и трудовая миграция с вектором, направленным в забугорье. На момент развала СССР население нэньки составляло 52 млн, на 2010 год 42 млн, сейчас никто не знает, но прикидывают от 28 до 37 млн ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ на территории Украины. Думаю, что порядка 30-31 с вероятностью временного возврата из-за пандемии 2-3 млн., которые мгновенно рванут обратно как только будет отмашка. Таким образом, динамика спроса неуклонно снижается, сейчас локальный всплеск финансово подтвержденного спроса из-за неестественного притока заробитчан, решивших стать лендлордами. Эмиграция. Подавляющая часть ныне сваливающих - это люди до 45лет, в основном с детьми либо молодых людей репродуктивного возраста. То есть, в дальнейшем, статистика Госстата, основанная на данных регистрации ЗАГСами будет иметь прогрессирующую отрицательную динамику. 2. Предложение. С этим все просто. Жилье в Украине строят? Строят. Старое жилье в Украине сносят? Практически нет. В старом фонде люди живут - по крайней мере до Киева заколочение досками окон пока не дошло, в регионах уже есть. То есть предложение жилья неуклонно растет. Сейчас есть "позитивный" фактор - банкротство нескольких крупнейших застройщиков, которое резко снизило ДИНАМИКУ РОСТА предложения, но не сам рост. 3. Таким образом, при растущем предложении и снижающемся спросе имеем неуклонно снижающуюся цену. Локальные всплески на подобии нынешнего обусловленного локальным выходом на рынок заробитчан временно вернувшихся из-за пандемии и не знающих куда еще пристроить кровно заработанное кроме как в лендлордство и локальной ситуацией с застройщиками, на общий тренд не повлияют если как минимум не прекратится депопуляция. А там уже глядишь, и старое жилье или начнут сносить или оно само ...того.
ЗЫ: По аренде могу сказать, что не могу припомнить такого, чтобы так массово потенциальные арендаторы "не доезжали" до просмотра. Это было и в прошлом году (причем в сезон) и в этом есть в бОльшей степени. Предложение по аренде - огромно. Дальше - будет только больше. ЗЫЫ: Кстати, если новые лендлорды увидят, что с арендой не так все сладко, как им рисовало воображение, и они захотят выйти из этого ....ггг...бизенеса, то как отреагируют цены на КРЖН на резкое увеличение предложения? Неужели ростом?
Какие Ваши действия в этой связи? Вы потихоньку начали распродавать арендную недвижку?
Мои действия полностью согласованы и одобрены Владом. А именно - "сижу ровно на попе в недвиге той что есть" и как и ранее не рассматриваю приобретение следующей по изложенным выше причинам. мне несколько проще принимать решения чем остальным "профессиональным лендлордам", потому что: 1. Ылитный АППС примерно к 2016-2017 году вернул все вложенное и дальше работает в +. Но это связано исключительно с архиудачным входом. Кроме того, потенциально он меня устраивает как жилье "подрастающему поколению", хотя пока поколение подрастет, все миллион раз может измениться. 2. Веник. С этим сложнее. Тут крайне неудачный вход и пока он не отобьет арендой этот пройоп - продаваться не будет. Есть надежда, что после запуска метро на веник цена локации вырастет. Тогда будем считать и принимать решение. Лет 5-7 в аренде ему еще как минимум пахать как папе Карло. 3. Старый фонд в прицентралье. Требует космических вложений, планов в ближней перспективе не строю по семейным причинам. 4. Квартира, в которой живу - трудно решиться. Это - "для себя" . Мне все в ней нравится, хоть и стоит она сейчас намного дороже чем цена входа из-за исчо одного архиудачного входа. Меня не интересует сколько она сейчас стоит и сколько будет стоить в будущем, если не случится чего-то экстраординарного. 5.Ищу для себя новые перспективы, ибо кроме недвиги и пары евро/доллар я не особо в чем-то силен. Помимо профессиональной деятельности. В любом случае, какой-то бетон в портфеле быть должен на самый разный случай. Если ВДРУГ цена подскочит до соблазнительного уровня - буду продавать.
ЗЫ: Может для ВАС это и странно выглядит, что при лендлордстве и 3+ объктах я пишу в таком ключе в каком пишу, но не вижу смысла топить за дорожай, если его нет в средне и дальней перспективе. Читая ВАС-же все удивляюсь - к чему здесь ВАШИ потуги дорожая, если приобретена "прэлесть для себя"? Нормальный человек, который после 10+ лет скитаний по арендным углам, наконец-то купил квартиру своей мечты, делает там ремонт, достойный своего идеального вкуса, то его перестает интересовать вопрос сколько его прелесть стоит на долгое время. Самое время завершить ремонт, переехать, насладиться НАКОНЕЦ-ТО удовлетворенным инстинктом гнездования и начинать искать новые цели приложения своих интересов ( у кого-то может возникнуть страсть к путешествиям, у кого-то - обратить наконец свое внимание на детей, кулинарию, ...черепашку в коробочке завести можно). Зачем ТЕПЕРЬ ВАМ ЭТОТ ФОРУМ? Или ВЫ хотите перепродать свою прэлэсть как все предыдущие - Одесса, Голосуха, Р... (не пишу полностью, тк это название было сообщено в приватном порядке, собственно как и следующее)? Уж если ВЫ спросили меня о моих планах касательно МОЕЙ недвижимости и я ответил не жалея букофф, может и ВЫ ответите о своих в подобном ключе? Это не требует каких-то дополнительных условий, пари или причин для того чтобы отложить ответ во времени. Думаю и всему остальному форуму будет крайне интересно узнать о планах самого активного участника форума за последние 10 лет.
Trast написав:Треба було брати трьохі , єліт сегмент на Печерську, бо Печерськ не гумовий, а численність "еліти" зростає, в той час, як споживачі єконом сегменту або мруть або виїзджають. Це завжди ліквід.
дивний висновок, невже модних МОпів меншає, а доларових мільйонерів більшає? а ще ж до акурта їдуть за паспортом...
Чого дивний? В модних мопах, які тут обговорюють, преміум клас не живе, я кажу про преміум клас. Тому саме так і є.
Я не совсем понимаю, как покупка в премиум сегменте может быть оправдана, если я сам там жить не хочу? Премиум квартиру сдавать в рент? Это экономически не целесообразно. Перепродать? А что у людей с деньгами нет вариантов что купить? Отнюдь. То что я вижу, такие квартиры годами висят на перепродаже. Ну в 2014 их выгребли дАнецкие. Пока фсе. Тем временем, дом становится немодным и переходит в сегмент "украинский кирпич".
rjkz написав:Мои действия полностью согласованы и одобрены Владом. А именно - "сижу ровно на попе в недвиге той что есть" и как и ранее не рассматриваю приобретение следующей по изложенным выше причинам. мне несколько проще принимать решения чем остальным "профессиональным лендлордам", потому что: 1. Ылитный АППС примерно к 2016-2017 году вернул все вложенное и дальше работает в +. Но это связано исключительно с архиудачным входом. Кроме того, потенциально он меня устраивает как жилье "подрастающему поколению", хотя пока поколение подрастет, все миллион раз может измениться. 2. Веник. С этим сложнее. Тут крайне неудачный вход и пока он не отобьет арендой этот пройоп - продаваться не будет. Есть надежда, что после запуска метро на веник цена локации вырастет. Тогда будем считать и принимать решение. Лет 5-7 в аренде ему еще как минимум пахать как папе Карло. 3. Старый фонд в прицентралье. Требует космических вложений, планов в ближней перспективе не строю по семейным причинам. 4. Квартира, в которой живу - трудно решиться. Это - "для себя" . Мне все в ней нравится, хоть и стоит она сейчас намного дороже чем цена входа из-за исчо одного архиудачного входа. Меня не интересует сколько она сейчас стоит и сколько будет стоить в будущем, если не случится чего-то экстраординарного. 5.Ищу для себя новые перспективы, ибо кроме недвиги и пары евро/доллар я не особо в чем-то силен. Помимо профессиональной деятельности. В любом случае, какой-то бетон в портфеле быть должен на самый разный случай. Если ВДРУГ цена подскочит до соблазнительного уровня - буду продавать.
ЗЫ: Может для ВАС это и странно выглядит, что при лендлордстве и 3+ объктах я пишу в таком ключе в каком пишу, но не вижу смысла топить за дорожай, если его нет в средне и дальней перспективе. Читая ВАС-же все удивляюсь - к чему здесь ВАШИ потуги дорожая, если приобретена "прэлесть для себя"? Нормальный человек, который после 10+ лет скитаний по арендным углам, наконец-то купил квартиру своей мечты, делает там ремонт, достойный своего идеального вкуса, то его перестает интересовать вопрос сколько его прелесть стоит на долгое время. Самое время завершить ремонт, переехать, насладиться НАКОНЕЦ-ТО удовлетворенным инстинктом гнездования и начинать искать новые цели приложения своих интересов ( у кого-то может возникнуть страсть к путешествиям, у кого-то - обратить наконец свое внимание на детей, кулинарию, ...черепашку в коробочке завести можно). Зачем ТЕПЕРЬ ВАМ ЭТОТ ФОРУМ? Или ВЫ хотите перепродать свою прэлэсть как все предыдущие - Одесса, Голосуха, Р... (не пишу полностью, тк это название было сообщено в приватном порядке, собственно как и следующее)? Уж если ВЫ спросили меня о моих планах касательно МОЕЙ недвижимости и я ответил не жалея букофф, может и ВЫ ответите о своих в подобном ключе? Это не требует каких-то дополнительных условий, пари или причин для того чтобы отложить ответ во времени. Думаю и всему остальному форуму будет крайне интересно узнать о планах самого активного участника форума за последние 10 лет.
Все аргументовано і розкладено по поличках. Але відповіді то на питання не має.
Хто ж той клятий бітон буде зливати за шо дають...
зРада обгрунтовано пише про кінець проекту «Україна», але хату за фантастичні 200 000 дол США або 20 тисяч пенсій не продає, каже що це норм ціна. Людина муха бере ненависний Київ в оточення кавалірками. Навіть хгбхав, у якого шпалери по 20 грн за рулон і і всі працюють за мінзар і той переглядає квартири за фантастичні 20 тисяч доларів.
Хлопці так не піде... зливаємо бітон, поки за пропозицію його купити не дають по лицю. Незабаром буде пізно... не кажіть що не попереджав:-(
Хомякоид написав:В соседнем окне стояла девушка репродуктивного возраста с ребенком, муж индус, даже говорит по Украински. Я так краем уха услышал, она с какого-то села под Молдавией. Что ей там светило. А так выехала, мужа нашла, он за ней прямо труситься, ребенок через пару лет получит гражданство немецкое. Сколько таких уже выехало и еще выедет ? Думаю не один и не два милиона.
Легко (сравнительно) приехать из Лубнов в Киев, а в Германию нужно выучить язык. Думаю, что не более 10% людей имеют достаточный уровень самоорганизации и мотивации, чтобы выучить иностранный язык до уровня, достаточного для комфортного проживания в другой стране. К тому же не аксиома, что в другой стране жить лучше. Часто люди совершают "ошибку выживших", а на самом деле все по-другому.
ЗЫ: По аренде могу сказать, что не могу припомнить такого, чтобы так массово потенциальные арендаторы "не доезжали" до просмотра. Это было и в прошлом году (причем в сезон) и в этом есть в бОльшей степени. Предложение по аренде - огромно.
proftpd66 написав:Заботься о Своем Теле и Разуме - Уоррен Баффет
Кто заботится о своем разуме - должен покинуть этот форум. Мне кажется он до добра не доведет.
Ну-у-у??? (из анекдота. Богатый старый еврей возвращается из эмиграции в Адессу, у трапа его персонального самолета его встречает огромная толпа родственников. Еврей: -Вот, вернулся умереть на родине. Родственники: -Ну-ууу???)
rjkz написав: Я не совсем понимаю, как покупка в премиум сегменте может быть оправдана, если я сам там жить не хочу? Премиум квартиру сдавать в рент? Это экономически не целесообразно. Перепродать? А что у людей с деньгами нет вариантов что купить? Отнюдь. То что я вижу, такие квартиры годами висят на перепродаже. Ну в 2014 их выгребли дАнецкие. Пока фсе. Тем временем, дом становится немодным и переходит в сегмент "украинский кирпич".
То просто не справжній преміум. Справжній біля СБУ улітає ще до виставлення на продаж:-)
Зи. Чомусь парк авеню за 10 років не перетворився в український кирпич. Не знаєте чому?:-)
rjkz написав:Уж если ВЫ спросили меня о моих планах касательно МОЕЙ недвижимости и я ответил не жалея букофф, может и ВЫ ответите о своих в подобном ключе? Это не требует каких-то дополнительных условий, пари или причин для того чтобы отложить ответ во времени. Думаю и всему остальному форуму будет крайне интересно узнать о планах самого активного участника форума за последние 10 лет.
Я всегда держу в уме возможность продать (как и Вы).