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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:21
rjkz написав:
Вы тоже правильно все написали в контексте аренды.
Я-же все-же отвечал о ценах на объекты в контексте купли-продажи.
По аренде-же. Да, сейчас это уже не совсем пассивный доход, требует еще больше вложений времени, усилий и денег.
Но для новых лендлордов немаловажно будет знать, что купив сейчас, вложив в ремонт, можно получить отрицательный результат через х-хх лет по схеме цена объекта + принесенные за годы аренды деньги за вычетом амортизации.
Никто, кроме зРадио не знает будещего, поэтому все может закончится как небольшими убытками, так и мегаудачным входом.
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Vlad442
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:30
Слушайте, я тут неделю провел в гостях у родни в славном городе Николаев. Короче, обласной центр обласному центру рознь. Нет сетевых магазинов вообще. Это ю я обо всём от трехкопеечных магазинов типа бершки до детских типа будынка играшок. Есть один ТЦ с какими то странными магазинами, нет общественных пространств типа парков и набережных. Нет частной медицины, родственники гоняют частично в киев и частично в Одессу по этим вопросам. Дорог нет. Вообще нет, все дороги (я о центральных) развалины в хлам. Короче, все очень грустно. Как будто в 90х время остановилось. Сам город понравился. Кстати, всё согласно традициям, город на красивой реке не имеет нормальных набережных.
Неделю вспоминал трибеку и ее законы.
ПС
В прошлом году совершил такой же вояж в Запорожье. Все один к одному только поменять названия. Киев по сравнению с этими городами это как будто что то из будущего.
ПС
Два раза нужно было купить кое что в аптеке. Один раз цена на лекарство была +30% от киевского ценника, второй +16%.
Болеть в Николаеве дороже чем в Киеве
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hume
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:31
Vlad442 написав: Хомякоид написав:
В соседнем окне стояла девушка репродуктивного возраста с ребенком, муж индус, даже говорит по Украински.
Я так краем уха услышал, она с какого-то села под Молдавией. Что ей там светило.
А так выехала, мужа нашла, он за ней прямо труситься, ребенок через пару лет получит гражданство немецкое.
Сколько таких уже выехало и еще выедет ? Думаю не один и не два милиона.
Легко (сравнительно) приехать из Лубнов в Киев, а в Германию нужно выучить язык. Думаю, что не более 10% людей имеют достаточный уровень самоорганизации и мотивации, чтобы выучить иностранный язык до уровня, достаточного для комфортного проживания в другой стране.
К тому же не аксиома, что в другой стране жить лучше. Часто люди совершают "ошибку выживших", а на самом деле все по-другому.
Что такое "ошибка выживших"?
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:33
hume написав:
Есть уже примеры по осеннему "оживлению" рынка?
Есть, правда не в Киеве. На глазах за последние недели ситуация менялась от редких прозвонов, до активных показов и, даже, с аукционом с повышением. Люди возвращаются в города, студенты приезжают и создают дополнительный спрос. Много случаев, когда пытались снять дистанционно, показав квартиру по вайберу и скинуть задаток на карту, или один из супругов приехал, другой на малой родине, или знакомые.
По моему комплексу, который просматриваю, в один момент исчезли все частные объявления, даже те, которые долго висели с завышенной ценой. Сейчас появилась одна студия за 10 (в феврале стандартные однушки уходили за 10500) и ни одной полноценной однушки или двушки.
Цены по ощущениям +5% к февральским, хотя мне трудно судить. В начале года не было пересдач, а живущие всегда платят чуть меньше цены пересдачи. Плюс некоторые объекты летом стояли на ремонте и обновлении, поэтому цену в лоб сравнивать не корректно.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:35
rjkz написав:
Что такое "ошибка выживших"?
Системати́ческая оши́бка вы́жившего (англ. survivorship bias) — разновидность систематической ошибки отбора, когда по одной группе объектов («выжившим») данных много, а по другой («погибшим») — практически нет. В результате, исследователи пытаются искать общие черты среди «выживших» и упускают из вида, что не менее важная информация скрывается среди «погибших».
Во Вторую мировую войну венгерскому математику Абрахаму Вальду, работавшему в нью-йоркской лаборатории SRG, поручили найти решение важной задачи. Не все американские бомбардировщики возвращались на базу. А на тех, что возвращались, оставалось множество пробоин от зениток и истребителей, но распределены они были неравномерно: больше всего на фюзеляже и прочих частях, меньше в топливной системе и намного меньше — в двигателе. Значило ли это, что в пробитых местах нужно больше брони? Вальд ответил: нет, исследование как раз показывает, что самолёт, получивший пробоины в данных местах, ещё может вернуться на базу. Самолёт, которому попали в двигатель или бензобак, выходит из строя и не возвращается. Поскольку попадания от вражеского огня на самом деле (в первом приближении) распределены равномерно, укреплять надо те места, которые у вернувшихся в массе наиболее «чистые»[1].
Также известно расхожее мнение о доброте дельфинов, основанное на рассказах пловцов, которых животные толкали к берегу, но нет данных от тех, кого толкали в обратном направлении[2].
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:36
rjkz написав:
Но для новых лендлордов немаловажно будет знать, что купив сейчас, вложив в ремонт, можно получить отрицательный результат через х-хх лет по схеме цена объекта + принесенные за годы аренды деньги за вычетом амортизации.
Для новых лендлорды нужно знать только одно, нужно при покупке иметь понимание кому вы будете сдавать это. То есть не покупать то, что дёшево, а то, что будет востребовано.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:38
Долярчик написав:
rjkz написав:
Но для новых лендлордов немаловажно
будет знать, что купив сейчас, вложив в ремонт, можно получить отрицательный результат через х-хх лет по схеме цена объекта + принесенные за годы аренды деньги за вычетом амортизации.
То Змєєв на ютубі каже, що так, колись лендлордство було мід, а тепер, навіть, не вартує заморочуватись ним
То тепер Вас читаю і
Що тепер залишається новому поколінню?
Біткоїн і бі-ту-бі джеверлі?
... чуть Свет и на работу...
Сісі і губи в інсті показувати, чи кіндери на ютубі розкривати - набагато більше приносять грошей чим торгівля з лотка біля зупинки:-)
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 19 сер, 2020 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:38
hume написав: rjkz написав:
[
ЗЫ: По аренде могу сказать, что не могу припомнить такого, чтобы так массово потенциальные арендаторы "не доезжали" до просмотра. Это было и в прошлом году (причем в сезон) и в этом есть в бОльшей степени. Предложение по аренде - огромно.
Есть уже примеры по осеннему "оживлению" рынка?
ЛС.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:43
Первый написав: rjkz написав:
Я не совсем понимаю, как покупка в премиум сегменте может быть оправдана, если я сам там жить не хочу? Премиум квартиру сдавать в рент? Это экономически не целесообразно. Перепродать? А что у людей с деньгами нет вариантов что купить? Отнюдь.
То что я вижу, такие квартиры годами висят на перепродаже. Ну в 2014 их выгребли дАнецкие. Пока фсе. Тем временем, дом становится немодным и переходит в сегмент "украинский кирпич".
То просто не справжній преміум. Справжній біля СБУ улітає ще до виставлення на продаж:-)
Зи. Чомусь парк авеню за 10 років не перетворився в український кирпич. Не знаєте чому?:-)
Не знаю как там сейчас, но в начале 00-х там нельзя было просто взять и купить квартиру. Пусть у тебя и ярды. Клубный дом. Клуб украинских олихархфренов.
По Парк авеню вообще не могу ничего сказать - это один из немногих ЖК такого уровня, в которых у меня не было проектов. Я там ни разу внутри не был. Не имею представления о чем идет речь.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:45
airmax78 написав: rjkz написав:
Уж если ВЫ спросили меня о моих планах касательно МОЕЙ недвижимости и я ответил не жалея букофф, может и ВЫ ответите о своих в подобном ключе? Это не требует каких-то дополнительных условий, пари или причин для того чтобы отложить ответ во времени. Думаю и всему остальному форуму будет крайне интересно узнать о планах самого активного участника форума за последние 10 лет
.
Я всегда держу в уме возможность продать (как и Вы).
И все?
Когда продать?
При каких условиях?
ВЫ готовы закончить ремонт и сразу выставить на продажу?
Откровенно говоря, ожидал более развернутого ответа.
Это-же скорей уход от ответа.
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