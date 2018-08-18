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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 сер, 2020 22:47
rjkz Да, и еще одно: я считаю, что в мире фиатных денег, где есть место криптовалютам с капитализацией в 364 млрд. долл. США и компаниями, акции которых готовы покупать с P/E приближающимся к 1000, активы, в которые вложен реальный труд, деньги и нереальное время (вы же знаете сколько.проходит в Украине от появления участка до готового объекта) не должны терять свою стоимость. Как это и происходит во всем более-менее цивилизованном мире. Тем более терять 20-40%, после снижения на 60-70%.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:51
Еще в тему аренды.
Просмотрел частные объявления по вариантам, аналогичным моим, которые накидал в избранное за последние пару недель. Сегмент средний плюс с не очень гуманными, как для кризиса и карантина, ценами. 5 из 10 удалены или неактивны.
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Vlad442
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:54
Vlad442 написав: rjkz написав:
Вы тоже правильно все написали в контексте аренды.
Я-же все-же отвечал о ценах на объекты в контексте купли-продажи.
По аренде-же. Да, сейчас это уже не совсем пассивный доход, требует еще больше вложений времени, усилий и денег.
Но для новых лендлордов немаловажно будет знать, что купив сейчас, вложив в ремонт, можно получить отрицательный результат через х-хх лет по схеме цена объекта + принесенные за годы аренды деньги за вычетом амортизации.
Никто, кроме зРадио не знает будещего, поэтому все может закончится как небольшими убытками, так и мегаудачным входом.
Как-бы для меня этот вопрос немаловажен в психологическом плане - не люблю терять деньги ( я их рассматриваю как эквивалент времени жизни).
Но если я буду знать, что мои вложения, время и усилия приведут в будущем пусть и небольшому, но убытку, то зачем мне это делать? Мегаудачный вход может быть, но как Вы видите это?
В моем случае - инвестиции в котлованы в начале 00-х были мегаудачными. В 2008 - не удачный. После этого, все что стоит приставки МЕГА я не видел. Было окно для людей со стальными шариками в 2015 году, но выйти они должны были в 2019. Тогда это хоть отчасти сопоставимо с началом 00-х. При этом, многие из них остались ни с чем.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:55
airmax78 написав:rjkz
Да, и еще одно: я считаю, что в мире фиатных денег, где есть место криптовалютам с капитализацией в 364 млрд. долл. США и компаниями, акции которых готовы покупать с P/E приближающимся к 1000, активы, в которые вложен реальный труд, деньги и нереальное время (вы же знаете сколько.проходит в Украине от появления участка до готового объекта) не должны терять свою стоимость. Как это и происходит во всем более-менее цивилизованном мире. Тем более терять 20-40%, после снижения на 60-70%.
С этим можно поспорить. Владельцы домов в условном Изюме Харьковской области тоже вложили в свои дома реальный труд и нереальное время, но продать их за достойную цену не могут.
Украина и украинцы все прос..ли, поэтому даже Киев теряет статус и скатывается к уровню окраинного провинциального европейского городка.
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Vlad442
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Додано: Сер 19 сер, 2020 22:59
hume написав:
Слушайте, я тут неделю провел в гостях у родни в славном городе Николаев. Короче, обласной центр обласному центру рознь. Нет сетевых магазинов вообще. Это ю я обо всём от трехкопеечных магазинов типа бершки до детских типа будынка играшок. Есть один ТЦ с какими то странными магазинами, нет общественных пространств типа парков и набережных. Нет частной медицины, родственники гоняют частично в киев и частично в Одессу по этим вопросам. Дорог нет. Вообще нет, все дороги (я о центральных) развалины в хлам. Короче, все очень грустно. Как будто в 90х время остановилось. Сам город понравился. Кстати, всё согласно традициям, город на красивой реке не имеет нормальных набережных.
Неделю вспоминал трибеку и ее законы.
ПС
В прошлом году совершил такой же вояж в Запорожье. Все один к одному только поменять названия. Киев по сравнению с этими городами это как будто что то из будущего.
ПС
Два раза нужно было купить кое что в аптеке. Один раз цена на лекарство была +30% от киевского ценника, второй +16%.
Болеть в Николаеве дороже чем в Киеве
Очень поучительно. Николаев еще в середине 80-х прошлого века был городом наркоманов. Но есть и другие примеры, Радовель, Житомирской области:
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Додано: Сер 19 сер, 2020 23:00
Vlad442 написав:
а живущие всегда платят чуть меньше цены пересдачи.
Подобное и выдает в вас "настоящего" зашоренного не знающего ничего, кроме даты следующего повышения арендной платы, крушлорда.
Что там с рынком - пох, весь мир умещается в мыслях о предстоящем повышении ценника
К вашему сведению, Влад, живущий всегда платит оговоренную на будущее плату
, а меньше она цены пересдачи, или соответствует ей, или больше нее, зависит только от одного - растущий сейчас рынок, стабильный, или падающий!
Если растущий, то да - платит меньше до оговоренной даты повышения. Если стабильный, то платит по рынку. Если падающий, то либо платит больше, либо торгуется, либо съезжает...
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 19 сер, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 23:00
rjkz написав:
Как-бы для меня этот вопрос немаловажен в психологическом плане - не люблю терять деньги ( я их рассматриваю как эквивалент времени жизни).
Жизнь полна случайностей. Нельзя все время выигрывать. Нужно делать что нужно и тогда матожидание выигрыша будет положительным. Если исключить возможность влета, то даже не знаю, куда нужно вкладывать деньги. Любой бизнес может оказаться убыточным, но это не значит, что нужно лежать на печи и не вкладываться в него.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 23:01
Vlad442 написав: airmax78 написав:rjkz
Да, и еще одно: я считаю, что в мире фиатных денег, где есть место криптовалютам с капитализацией в 364 млрд. долл. США и компаниями, акции которых готовы покупать с P/E приближающимся к 1000, активы, в которые вложен реальный труд, деньги и нереальное время (вы же знаете сколько.проходит в Украине от появления участка до готового объекта) не должны терять свою стоимость. Как это и происходит во всем более-менее цивилизованном мире. Тем более терять 20-40%, после снижения на 60-70%.
С этим можно поспорить. Владельцы домов в условном Изюме Харьковской области тоже вложили в свои дома реальный труд и нереальное время, но продать их за достойную цену не могут.
Украина и украинцы все прос..ли, поэтому даже Киев теряет статус и скатывается к уровню окраинного провинциального европейского городка.
Локейшен в недвиге никто не отменял. Но, на самом деле когда в стране 12 лет подряд большая часть недвиги дешевеет - это трагедия.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 23:05
Vlad442 написав: rjkz написав:
Что такое "ошибка выживших"?
Системати́ческая оши́бка вы́жившего (англ. survivorship bias) — разновидность систематической ошибки отбора, когда по одной группе объектов («выжившим») данных много, а по другой («погибшим») — практически нет. В результате, исследователи пытаются искать общие черты среди «выживших» и упускают из вида, что не менее важная информация скрывается среди «погибших».
Во Вторую мировую войну венгерскому математику Абрахаму Вальду, работавшему в нью-йоркской лаборатории SRG, поручили найти решение важной задачи. Не все американские бомбардировщики возвращались на базу. А на тех, что возвращались, оставалось множество пробоин от зениток и истребителей, но распределены они были неравномерно: больше всего на фюзеляже и прочих частях, меньше в топливной системе и намного меньше — в двигателе. Значило ли это, что в пробитых местах нужно больше брони? Вальд ответил: нет, исследование как раз показывает, что самолёт, получивший пробоины в данных местах, ещё может вернуться на базу. Самолёт, которому попали в двигатель или бензобак, выходит из строя и не возвращается. Поскольку попадания от вражеского огня на самом деле (в первом приближении) распределены равномерно, укреплять надо те места, которые у вернувшихся в массе наиболее «чистые»[1].
Также известно расхожее мнение о доброте дельфинов, основанное на рассказах пловцов, которых животные толкали к берегу, но нет данных от тех, кого толкали в обратном направлении[2].
спасибо за просвещение. Никогда не слышал об этой формулировке, хотя смысл был мне известен в другом контексте.
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Додано: Сер 19 сер, 2020 23:08
zРадио написав: Vlad442 написав:
а живущие всегда платят чуть меньше цены пересдачи.
Подобное и выдает в вас "настоящего" зашоренного не знающего ничего, кроме даты следующего повышения арендной платы, крушлорда.
Что там с рынком - пох, весь мир умещается в мыслях о предстоящем повышении ценника
К вашему сведению, Влад, живущий всегда платит оговоренную на будущее плату
, а меньше она цены пересдачи, или соответствует ей, или больше нее, зависит только от одного - растущий сейчас рынок, стабильный, или падающий!
Если растущий, то да - платит меньше до оговоренной даты повышения. Если стабильный, то платит по рынку. Если падающий, то либо платит больше, либо торгуется, либо съезжает...
Если бы вы были практиком в области аренды, знали бы, что на рынке нет четкого ценника. Может прибежать человек, которому нужно заехать сегодня и снять с первого показа выше средней цены только потому, что именно сегодня других предложений под его запросы нет, можно попасть на несезон или на конкурентов, выставивших дешево аналогичные квартиры именно в эту неделю.
Я знаю, что если я выставил квартиру и за 2 недели сдал за Х, то среднегодовая цена для меня 0,96Х. Также я знаю, что если арендатор потратит 2 месяца на просмотры, то он сможет найти за 0,95Х. Поэтому при следующем повышении я повышаю ему цену до уровня 0,95 от того, за сколько мог бы пересдать с беготней и простоем. Win-win.
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