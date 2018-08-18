hume написав: Слушайте, я тут неделю провел в гостях у родни в славном городе Николаев. Короче, обласной центр обласному центру рознь. Нет сетевых магазинов вообще. Это ю я обо всём от трехкопеечных магазинов типа бершки до детских типа будынка играшок. Есть один ТЦ с какими то странными магазинами, нет общественных пространств типа парков и набережных. Нет частной медицины, родственники гоняют частично в киев и частично в Одессу по этим вопросам. Дорог нет. Вообще нет, все дороги (я о центральных) развалины в хлам. Короче, все очень грустно. Как будто в 90х время остановилось. Сам город понравился. Кстати, всё согласно традициям, город на красивой реке не имеет нормальных набережных.



Неделю вспоминал трибеку и ее законы.



ПС

В прошлом году совершил такой же вояж в Запорожье. Все один к одному только поменять названия. Киев по сравнению с этими городами это как будто что то из будущего.



ПС

Два раза нужно было купить кое что в аптеке. Один раз цена на лекарство была +30% от киевского ценника, второй +16%.

Болеть в Николаеве дороже чем в Киеве