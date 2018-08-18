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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5077507850795080

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 167
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
29
знизяться в межах 10%
26%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Сер 19 сер, 2020 23:53

rjkz Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:04

  UA написав:[
Только сейчас заметили?
Депрессивный восток, процветающий запад.
Ну может Харёк и Полтава исключение.

Думаю дело не в названии города, а в том что этот город может предложить как для определённого количества проживающих в нем. На главной улице магазины с кричащими названиями типа "пижон".
Я как будто реально в 90х побывал.
Радиостанции кстати такие же, как только выехал из киевской области, то по радио всё чаще мелодии 90х. То есть пока я планирую поход к нормальному специалисту в условную частную офтальмологию планирую где то в обеденный перерыв, то кто то планирует за две недели с поездкой в соседний областной центр.

Пока настолько будет отличаться качество жизни в пределах одной страны, то правило трибеки будет работать.

Пс
Кстати, как показала практика даже болеть в киеве дешевле, так как большая конкуренция аптек, проходняком отобьют.

Сидеть в Киеве и рассуждать о том как здесь не комфортно это конечно сильно, но вот плотненько посидев в другом городе, то лично я бы хоть рачком, хоть бочком, хоть кабанчиком тикав бы до столыци.
Востаннє редагувалось hume в Чет 20 сер, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:04

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Если бы вы были практиком в области аренды, знали бы, что на рынке нет четкого ценника. Может прибежать человек, которому нужно заехать сегодня и снять с первого показа выше средней цены только потому, что именно сегодня других предложений под его запросы нет, можно попасть на несезон или на конкурентов, выставивших дешево аналогичные квартиры именно в эту неделю.
Я знаю, что если я выставил квартиру и за 2 недели сдал за Х, то среднегодовая цена для меня 0,96Х. Также я знаю, что если арендатор потратит 2 месяца на просмотры, то он сможет найти за 0,95Х. Поэтому при следующем повышении я повышаю ему цену до уровня 0,95 от того, за сколько мог бы пересдать с беготней и простоем. Win-win.


Ой-ей, опять этот треп "я - доктор, вы - пациент" :oops: Пож-ста, обходитесь без этих клише. То, что вы описали - не практика рынка, а ваша личная практика!

У каждого арендодателя (так же, как и арендатора - чего уж там) собственные тараканы в голове. Но то, что арендная плата в зашоренных головах 98% лордов "гелевая", т.е. может идти только вверх - самая настоящая практика рынка!

Именно это является причиной роста сдач на фоне роста вакантности (что с т.з. логики - парадокс) в кризисные времена как то 2008-й и 2020-й - алогичность арендодателя, у которого в голове вечный дорожай, а значит низкая сговорчивость, когда маркет-мейкером на рынке становится арендадор.

Вы "спалились" в комментарии, на который я среагировал, что тоже относитесь к этим 98% - что ж, не скажу, что я удивлен факту. Но несколько удивлен реакции...

Я тоже удивлен, как быстро вы подхватили вирус хамства, который традиционно царит на этой ветке, хотя, может, это было изначально, только маскировалось.
У каждого свои тараканы, но я привел эту практику именно в контексте того, что не могу точно сравнить цены с февральскими, потому что именно у меня люди жили по ценам немного ниже рыночных в качестве премии за стабильность. Вы не желаете вдумываться в то, что пишет собеседник, и начинаете бой с тенью.

Цена в гривне, действительно, всегда шла только вверх, но года с 18, наверное, начались сезонные снижения в низкий сезон, чего раньше не было, а была просто повышенная экспозиция.
Последние годы цена стабильно в январе проседает, а ситуация с коронавирусом обвалила цены на пару месяцев. Тем более полезной для пользователй ветки является информация, что цены вернулись к довирусным.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 00:33

  airmax78 написав:rjkz Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.

Когда то, по молодости, продавала участок, на котором сейчас стоит торговый центр с супермаркетом. Ждали долго у нотариуса какие то бумаги, разговорилась с покупателем и была поражена - он рассказывал, как строил свой дом, тянул канализацию, бассейн с противотоком и пр. (не понтовался, просто житейско-инженерная беседа). И на мою молодежную реплику: Вы столько вложили в этот дом, что его просто невозможно продать...
Он спокойно ответил: я строил, потому что мне там НРАВИТСЯ место, не собираюсь продавать, мне все равно сколько он стоит, мы с сыном по утрам плаваем...

Хорошо, что в молодости встретила мудрого чела и просто дошло, - что деньги для меня, а не я для денег.

Спокойно, Макс, есть возможность - стройте и наслаждайтесь )
ps: Спасибо, hume, за ссылку на Никонова, всем молодым, и не только,рекомендую посмотреть.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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