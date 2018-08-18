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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 19 сер, 2020 23:53
rjkz Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:04
Думаю дело не в названии города, а в том что этот город может предложить как для определённого количества проживающих в нем. На главной улице магазины с кричащими названиями типа "пижон".
Я как будто реально в 90х побывал.
Радиостанции кстати такие же, как только выехал из киевской области, то по радио всё чаще мелодии 90х. То есть пока я планирую поход к нормальному специалисту в условную частную офтальмологию планирую где то в обеденный перерыв, то кто то планирует за две недели с поездкой в соседний областной центр.
Пока настолько будет отличаться качество жизни в пределах одной страны, то правило трибеки будет работать.
Пс
Кстати, как показала практика даже болеть в киеве дешевле, так как большая конкуренция аптек, проходняком отобьют.
Сидеть в Киеве и рассуждать о том как здесь не комфортно это конечно сильно, но вот плотненько посидев в другом городе, то лично я бы хоть рачком, хоть бочком, хоть кабанчиком тикав бы до столыци.
Востаннє редагувалось hume в Чет 20 сер, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:04
Я тоже удивлен, как быстро вы подхватили вирус хамства, который традиционно царит на этой ветке, хотя, может, это было изначально, только маскировалось.
У каждого свои тараканы, но я привел эту практику именно в контексте того, что не могу точно сравнить цены с февральскими, потому что именно у меня люди жили по ценам немного ниже рыночных в качестве премии за стабильность. Вы не желаете вдумываться в то, что пишет собеседник, и начинаете бой с тенью.
Цена в гривне, действительно, всегда шла только вверх, но года с 18, наверное, начались сезонные снижения в низкий сезон, чего раньше не было, а была просто повышенная экспозиция.
Последние годы цена стабильно в январе проседает, а ситуация с коронавирусом обвалила цены на пару месяцев. Тем более полезной для пользователй ветки является информация, что цены вернулись к довирусным.
Додано: Чет 20 сер, 2020 00:33
Когда то, по молодости, продавала участок, на котором сейчас стоит торговый центр с супермаркетом. Ждали долго у нотариуса какие то бумаги, разговорилась с покупателем и была поражена - он рассказывал, как строил свой дом, тянул канализацию, бассейн с противотоком и пр. (не понтовался, просто житейско-инженерная беседа). И на мою молодежную реплику: Вы столько вложили в этот дом, что его просто невозможно продать...
Он спокойно ответил: я строил, потому что мне там НРАВИТСЯ место, не собираюсь продавать, мне все равно сколько он стоит, мы с сыном по утрам плаваем...
Хорошо, что в молодости встретила мудрого чела и просто дошло, - что деньги для меня, а не я для денег.
Спокойно, Макс, есть возможность - стройте и наслаждайтесь )
ps: Спасибо, hume, за ссылку на Никонова, всем молодым, и не только,рекомендую посмотреть.
осторожно, пишу из провинции
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