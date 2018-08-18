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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:04
UA написав:
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Только сейчас заметили?
Депрессивный восток, процветающий запад.
Ну может Харёк и Полтава исключение.
Думаю дело не в названии города, а в том что этот город может предложить как для определённого количества проживающих в нем. На главной улице магазины с кричащими названиями типа "пижон".
Я как будто реально в 90х побывал.
Радиостанции кстати такие же, как только выехал из киевской области, то по радио всё чаще мелодии 90х. То есть пока я планирую поход к нормальному специалисту в условную частную офтальмологию планирую где то в обеденный перерыв, то кто то планирует за две недели с поездкой в соседний областной центр.
Пока настолько будет отличаться качество жизни в пределах одной страны, то правило трибеки будет работать.
Пс
Кстати, как показала практика даже болеть в киеве дешевле, так как большая конкуренция аптек, проходняком отобьют.
Сидеть в Киеве и рассуждать о том как здесь не комфортно это конечно сильно, но вот плотненько посидев в другом городе, то лично я бы хоть рачком, хоть бочком, хоть кабанчиком тикав бы до столыци.
Востаннє редагувалось hume
в Чет 20 сер, 2020 00:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:04
zРадио написав: Vlad442 написав:
Если бы вы были практиком в области аренды, знали бы, что на рынке нет четкого ценника. Может прибежать человек, которому нужно заехать сегодня и снять с первого показа выше средней цены только потому, что именно сегодня других предложений под его запросы нет, можно попасть на несезон или на конкурентов, выставивших дешево аналогичные квартиры именно в эту неделю.
Я знаю, что если я выставил квартиру и за 2 недели сдал за Х, то среднегодовая цена для меня 0,96Х. Также я знаю, что если арендатор потратит 2 месяца на просмотры, то он сможет найти за 0,95Х. Поэтому при следующем повышении я повышаю ему цену до уровня 0,95 от того, за сколько мог бы пересдать с беготней и простоем. Win-win.
Ой-ей, опять этот треп "я - доктор, вы - пациент"
Пож-ста, обходитесь без этих клише. То, что вы описали - не практика рынка, а ваша личная практика!
У каждого арендодателя (так же, как и арендатора - чего уж там) собственные тараканы в голове. Но то, что арендная плата в зашоренных головах 98% лордов "гелевая", т.е. может идти только вверх - самая настоящая практика рынка!
Именно это является причиной роста сдач на фоне роста вакантности (что с т.з. логики - парадокс) в кризисные времена как то 2008-й и 2020-й - алогичность арендодателя, у которого в голове вечный дорожай, а значит низкая сговорчивость, когда маркет-мейкером на рынке становится арендадор.
Вы "спалились" в комментарии, на который я среагировал, что тоже относитесь к этим 98% - что ж, не скажу, что я удивлен факту. Но несколько удивлен реакции...
Я тоже удивлен, как быстро вы подхватили вирус хамства, который традиционно царит на этой ветке, хотя, может, это было изначально, только маскировалось.
У каждого свои тараканы, но я привел эту практику именно в контексте того, что не могу точно сравнить цены с февральскими, потому что именно у меня люди жили по ценам немного ниже рыночных в качестве премии за стабильность. Вы не желаете вдумываться в то, что пишет собеседник, и начинаете бой с тенью.
Цена в гривне, действительно, всегда шла только вверх, но года с 18, наверное, начались сезонные снижения в низкий сезон, чего раньше не было, а была просто повышенная экспозиция.
Последние годы цена стабильно в январе проседает, а ситуация с коронавирусом обвалила цены на пару месяцев. Тем более полезной для пользователй ветки является информация, что цены вернулись к довирусным.
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Vlad442
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Додано: Чет 20 сер, 2020 00:33
airmax78 написав:rjkz
Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Когда то, по молодости, продавала участок, на котором сейчас стоит торговый центр с супермаркетом. Ждали долго у нотариуса какие то бумаги, разговорилась с покупателем и была поражена - он рассказывал, как строил свой дом, тянул канализацию, бассейн с противотоком и пр. (не понтовался, просто житейско-инженерная беседа). И на мою молодежную реплику: Вы столько вложили в этот дом, что его просто невозможно продать...
Он спокойно ответил: я строил, потому что мне там НРАВИТСЯ место, не собираюсь продавать, мне все равно сколько он стоит
, мы с сыном по утрам плаваем...
Хорошо, что в молодости встретила мудрого чела и просто дошло, - что деньги для меня, а не я для денег.
Спокойно, Макс, есть возможность - стройте и наслаждайтесь )
ps: Спасибо, hume, за ссылку на Никонова, всем молодым, и не только,рекомендую посмотреть.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Чет 20 сер, 2020 01:38
Trast написав: rjkz написав: hume написав:
Для новых лендлорды нужно знать только одно, нужно при покупке иметь понимание кому вы будете сдавать это. То есть не покупать то, что дёшево, а то, что будет востребовано.
Да, согласен. Но добавлю - надо иметь представление насколько (будет?) насыщен рынок.
Что толку иметь какую угодно распрекрасную хату в условной точке, если есть еще 100500 таких-же предложений и при постоянно снижающемся спросе приводит к дикой конкуренции, снижении аренды, разочаровании части конкурентов и выбросе на рынок по сниженной цене?
Одно дело, когда имеешь рынок арендодателя и другое когда рынок арендатора.
Все и всегда может резко или не резко поменяться.
Взять к примеру Манхеттен - некогда беспроигрышный билет, сегодня в глубокой ж)пе.
Но это стечение форс-мажорных обстоятельств, которые невозможно было предвидеть.
И взять нашу реальность, когда можно все тренды видеть на протяжении десятилетий.
Простительно этого не знать или не понимать миллениалам, но когда тебя жизнь уже потерла, начинаешь умнеть потихоньку.
Це все дійсно зрозуміло і я про це писав ще в минулому році, але.., що пропонуєте?
Куди з нерухомості можна вийти?
Я із киівської нерухомості перевклався в польську, але і там теж саме, що і у нас, так ще й потрапити зараз туди не можу, нема підстав для в'їзду.
У меня есть проект, который я воплощаю в жизнь. К теме ветки это имеет отдаленное отношение и не подходит 95% форумчан. У меня своя ситуация. Хотел-бы разобраться как работает фондовый рынок - к сожалению я не имею ни образования ни знакомых, которые расскажут и покажут на пальцах.
Мне не надо для этого продавать то,что есть, но покупать бетон новый точно не вижу смысла.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 01:51
Trast написав: rjkz написав:
Да, но все-же как объяснить тему дорожая в Вашей точке отношений с "прэлестью"?
airmax78 написав:rjkz
Да, и еще одно: я считаю, что в мире фиатных денег, где есть место криптовалютам с капитализацией в 364 млрд. долл. США и компаниями, акции которых готовы покупать с P/E приближающимся к 1000, активы, в которые вложен реальный труд, деньги и нереальное время (вы же знаете сколько.проходит в Украине от появления участка до готового объекта) не должны терять свою стоимость. Как это и происходит во всем более-менее цивилизованном мире. Тем более терять 20-40%, после снижения на 60-70%.
Как будет греть Вас холодными зимними ночами мысль, что Ваша "прэлесть" стоит х10 или как будет не давать спать и испортит аппетит мысль, что х0,5?
Сейчас моя квартира стоит примерно в 3-5 раз дешевле чем в 2008, но меня это никак не пипчит, я не собираюсь ее продавать и даже не знаю текущую цену. Это не товар на данный момент.
"Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи. Объекты, производимые не для обмена, в экономическом смысле товарами не являются.
"
Квартира, в отношении которой нет намерения продажи - товаром не является, а значит не имеет цены.
Це так і є, але в часі вона знеціниться,бо Київ це не Манхетен, де можна чекати нову хвилю здорожчання, у нас нема на це підстав в найближчі 20 років, як мінімум.
І колись таки трапиться той момент, коли її треба буде продати.
Так що, то, що ви написали це нахитати самого себе.
Скорей всего так и будет, но шопаделать? Я проинвестировал новострой в начале 00-х, вложил в ремонт Х2, подбирал материалы и людей, сделал квартиру, в которой мне приятно жить. Сейчас она стоит раза в 4 дороже покупка+ремонт. Може в ней буду жить на пенсии, может нет. Может продам, может отдадим детям. Я люблю эту квартиру, она качественно сделана, хотя в доме давно устарели МОПы
и стиль ремонта говорит, что делался в середине 00-х, находится в неплохом для нас месте и с ней связаны хорошие воспоминания, у нас прекрасные отношения с соседями. Поэтому пока об этом не думаю и не парюсь.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 02:00
airmax78 написав:rjkz
Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно.
По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка.
Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно.
Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит.
Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной".
Тогда - это товар, а не квартира.
Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи.
Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл.
Двигаемся дальше.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 02:09
hume написав: UA написав:
[
Только сейчас заметили?
Депрессивный восток, процветающий запад.
Ну может Харёк и Полтава исключение.
Думаю дело не в названии города, а в том что этот город может предложить как для определённого количества проживающих в нем. На главной улице магазины с кричащими названиями типа "пижон".
Я как будто реально в 90х побывал.
Радиостанции кстати такие же, как только выехал из киевской области, то по радио всё чаще мелодии 90х. То есть пока я планирую поход к нормальному специалисту в условную частную офтальмологию планирую где то в обеденный перерыв, то кто то планирует за две недели с поездкой в соседний областной центр.
Пока настолько будет отличаться качество жизни в пределах одной страны, то правило трибеки будет работать.
Пс
Кстати, как показала практика даже болеть в киеве дешевле, так как большая конкуренция аптек, проходняком отобьют.
Сидеть в Киеве и рассуждать о том как здесь не комфортно это конечно сильно, но вот плотненько посидев в другом городе, то лично я бы хоть рачком, хоть бочком, хоть кабанчиком тикав бы до столыци.
О!
Почему-бы теперь не продолжить свою-же мысль, что люди пожившие в более развитых странах, рассматривают Киев как кто-то рассматривает Николаев?
Я там писал про дальних знакомых, которые купили домину в ЧИли. Девочка когда-то закончила киевский вуз, работала во Франции, Великобритании, вышла замуж, родила детей, жили то в Великобритании, то в Италии то в США. Сейчас в Чили.
Почему не Украина?
Может для кого-то мечта жизни перебраться из села в Николаев, у другого из Николаева в Киев. И миллионы из Украины. Таким образом видна цепочка, где Киев - лишь промежуточный пункт. Депопуляция.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 08:10
rjkz написав: airmax78 написав:rjkz
Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно.
По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка.
Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно.
Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит.
Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной".
Тогда - это товар, а не квартира.
Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи.
Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл.
Двигаемся дальше.
У всех разные подходы к покупкам. Знаете анекдот про обезьяну в баре и бильяардный шар? Я тоже при покупке понимаю что жизнь идет и, может, придётся что-то менять со временем.
Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 08:13
rjkz написав: airmax78 написав:rjkz
Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно.
По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка.
Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно.
Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит.
Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной".
Тогда - это товар, а не квартира.
Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи.
Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл.
Двигаемся дальше.
Недвига - это всегда товар, какие бы вы иллюзии не строили (купил для себя, все устраивает, продавать не собираюсь и т.п.). И ее продают не только потому что она перестала устраивать. Много разных причин бывает для продажи.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 08:16
Vlad442 написав:
Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.
У меня такое впечатление, что для 90% украинских автолюбителей - это основной фактор.
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