Додано: Чет 20 сер, 2020 00:04

UA написав: [

Только сейчас заметили?

Депрессивный восток, процветающий запад.

Ну может Харёк и Полтава исключение. Только сейчас заметили?Депрессивный восток, процветающий запад.Ну может Харёк и Полтава исключение.

Думаю дело не в названии города, а в том что этот город может предложить как для определённого количества проживающих в нем. На главной улице магазины с кричащими названиями типа "пижон".Я как будто реально в 90х побывал.Радиостанции кстати такие же, как только выехал из киевской области, то по радио всё чаще мелодии 90х. То есть пока я планирую поход к нормальному специалисту в условную частную офтальмологию планирую где то в обеденный перерыв, то кто то планирует за две недели с поездкой в соседний областной центр.Пока настолько будет отличаться качество жизни в пределах одной страны, то правило трибеки будет работать.ПсКстати, как показала практика даже болеть в киеве дешевле, так как большая конкуренция аптек, проходняком отобьют.Сидеть в Киеве и рассуждать о том как здесь не комфортно это конечно сильно, но вот плотненько посидев в другом городе, то лично я бы хоть рачком, хоть бочком, хоть кабанчиком тикав бы до столыци.