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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 20 сер, 2020 08:35
Vlad442 написав: rjkz написав: airmax78 написав:rjkz
Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно.
По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка.
Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно.
Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит.
Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной".
Тогда - это товар, а не квартира.
Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи.
Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл.
Двигаемся дальше.
У всех разные подходы к покупкам. Знаете анекдот про обезьяну в баре и бильяардный шар? Я тоже при покупке понимаю что жизнь идет и, может, придётся что-то менять со временем.
Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.
Анекдот не знаю, с удовольствием узнаю.
К покупке квартиры "для себя" - да подход такой как к покупке машины. На покупке машины в салоне невозможно заработать. Если покупать бу - есть варианты.
Поэтому квартира "для себя" - это то, на чем придется терять при продаже. Если перфектционист. В моем случае, в случае продажи своей квартиры, меня спасает от влета только удачный вход в начале 00-х. Ремонт середины 00-х врд-ли кто-то оценит даже если поверит какие материалы пошли на скрытые работы. Ее скорей предпочтут условной соседской с обойками на гипсовую мазню от строителей, плиткой атем и ламинатом, но платить за ремонт двойную цену - вряд-ли.
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Додано: Чет 20 сер, 2020 08:51
rjkz написав: Vlad442 написав: rjkz написав:
Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно.
По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка.
Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно.
Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит.
Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной".
Тогда - это товар, а не квартира.
Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи.
Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл.
Двигаемся дальше.
У всех разные подходы к покупкам. Знаете анекдот про обезьяну в баре и бильяардный шар? Я тоже при покупке понимаю что жизнь идет и, может, придётся что-то менять со временем.
Для многих, например, при покупке машины не последний фактор это ликвидность модели на вторичном рынке.
Анекдот не знаю, с удовольствием узнаю.
К покупке квартиры "для себя" - да подход такой как к покупке машины. На покупке машины в салоне невозможно заработать. Если покупать бу - есть варианты.Поэтому квартира "для себя" - это то, на чем придется терять при продаже.
Если перфектционист. В моем случае, в случае продажи своей квартиры, меня спасает от влета только удачный вход в начале 00-х. Ремонт середины 00-х врд-ли кто-то оценит даже если поверит какие материалы пошли на скрытые работы. Ее скорей предпочтут условной соседской с обойками на гипсовую мазню от строителей, плиткой атем и ламинатом, но платить за ремонт двойную цену - вряд-ли.
В ЖК Чикаго можно сделать эконом ремонт?
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Додано: Чет 20 сер, 2020 09:02
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:rjkz
Мы не знаем что с нами будет завтра. Сегодня я делаю там ремонт и не продаю. Завтра - ситуация изменится и я вполне могу выставить ее на продажу. Более того, сейчас мне кажется, что вероятность что я продам эту квартиру и вероятность что я там буду жить примерно одинаковы.
Если человек так говорит, только купив квартиру, то он эту квартиру купил ошибочно.
По поводу "покупки для себя", когда что-либо "легло на душу" - это как правило удачная покупка.
Если есть такие сомнения, когда 50/50, то это надо продавать. Это не оно.
Тогда я не вижу смысла вкидывать 100 куе в ремонт. Оно себя не окупит.
Но тогда придется расстаться с догмой, что "покупка для себя не может быть убыточной".
Тогда - это товар, а не квартира.
Ну что-ж, с этим мы разобрались. Квартира для перепродажи.
Тогда все переобувания в прыжке из ярого обвалиста в растишку имеют смысл.
Двигаемся дальше.
Недвига - это всегда товар, какие бы вы иллюзии не строили (купил для себя, все устраивает, продавать не собираюсь и т.п.). И ее продают не только потому что она перестала устраивать. Много разных причин бывает для продажи.
Нет, ВЫ не правы. Я привел выше определение товара из курса экономики. Это не я придумал. Точно такое определение нам давали в институте на 2-м курсе.
Если ВЫ не собираетесь продавать в данный момент - это не товар.
Если ВЫ взяли "для себя", но в скором времени планируете продажу, то это просто или ошибка или не покупка "для себя".
1. В случае покупки "для себя", когда уже на руках доки, когда есть проект ремонта и начат ремонт - нельзя без потерь продать незавершенный ремонт, нельзя сделать качественный ремонт и продать его по достойной цене. Только на быстро растущем рынке, который перекроет и транзакционные потери и на ремонте. И это ведь подразумевает, что в этом надо пожить, а значит ремонт станет не "нулевым" и трудно будет его продать за те деньги, во что он обошелся. За лет 5 он уже станет "не модным"
. Это объективно.
2. Если квартира куплена для себя, но есть значительная вероятность (а 50/50 - это высокая вероятность) что так сложатся обстоятельства, что ее ВЫНУЖДЕН человек будет продать, и человек это осознает, то это ошибка. Правильное финансовое решение в Украине - арендовать в такой ситуации. У нас дешевая аренда дорогих квартир. Даже в США, где рилэстейт маркет почти всегда растет, семья друзей купила дом только когда получили такую работу, лучше которой нет смысла искать. Хоть и купили буквально накануне кризиса. До этого платили от 3 до 4 куе рент, переезжали из штата в штат (это очень дорого). С ремонтом ВАША прэлесть обойдется в половину их НОВОГО (бренд-нью) дома (тоже с ремонтом) от хорошего локал девелопера в весьма недешевой эрии. И это на семью в 5 человек и возможностью разместить гостей.
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